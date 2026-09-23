El grupo Ráfaga cumple 30 años: “Haber subsistido entre cosas como el reggaetón y el trap ya es un montón”

Desde que eran unos melenudos de rocambolesco traje largo, los argentinos Ráfaga se animaron a tentar fortuna. “Nosotros teníamos el deseo de ir a Chile porque empezamos a notar un cierto movimiento de la música sound”, recuerda el cantante histórico, Ariel Puchetta. Aunque la discográfica no los apoyó, quisieron lanzarse por sí mismos. Así comenzaron a tocar en el país. “Tenemos esos recuerdos de ir a un estadio donde había muy poca gente, pero aún así esa poca gente nos coreaba nuestras canciones”.

Ráfaga apareció en un momento en que la música tropical ganaba interés. Por eso el paso por los escenarios chilenos los llevó a otro nivel. Algo así como una “Ráfagamanía”. “Acá [en Argentina] siempre tocábamos en las bailantas los fines de semana, donde hacías 10 shows por noche, y empezamos en Chile a hacer shows más largos, con cada vez más gente”.

Gracias a los días de carretera y a hits como La luna y tú, Maldito Corazón, Mentirosa, el grupo logró un éxito en el país. Puchetta aún rememora el día en que le quedó claro el alcance que había ganado Ráfaga. “Fuimos a la Feria del Disco a hacer una firma de discos, pero cuando llegamos ahí era impresionante. Salimos a un balcón y había miles de personas. Para nosotros era increíble porque fuimos a presentar un disco, no fuimos a hacer un concierto. Y bueno, desde ahí en más tuvimos que salir con toda la custodia y demás, cosas a las que no estábamos acostumbrados”.

Ariel Puchetta, de Ráfaga.

Habituales en Fiestas Patrias e incluso con pasos por el Festival de Viña, el grupo se prepara para ser parte del Festival Bamba, el primer evento latino a gran escala en la capital a desarrollarse el 24 y 25 de octubre en Parque O’Higgins. “Vamos a preparar el concierto para ese momento, porque sabemos que no es un concierto nuestro solo que tocamos dos horas, adaptaremos un lindo show, divertido para toda la gente, porque vamos a contar con público que no nos van a ir a ver a nosotros. O sea es todo un desafío hermoso, a nosotros nos encanta”.

La nueva visita de Ráfaga coincide con un hito. El pasado 7 de septiembre cumplieron nada menos que 30 años de carrera musical. Aunque Puchetta dice no tener un secreto para la continuidad, apunta a un factor. “Las canciones son las que lo mantienen vivo a un artista, siempre. Tuvimos la suerte de que muchas canciones han quedado en el inconsciente colectivo de mucha gente. Y ya son tres generaciones ya que consumen nuestra música y me sorprende gratamente cuando voy a un concierto y hay un niño de 10 años, de 7, 5 años que corea nuestras canciones. Es increíble que pase”.

-Y en estos 30 años de experiencia, ¿hay alguna cosa que te hubiera gustado saber antes? ¿Algún evento que pudieron aprovechar mejor?

Mirá, nosotros en el año 2000 hicimos el Festival de Viña. Y claro, ya veníamos tocando mucho en Chile y ya habíamos adquirido cierta experiencia. Pero creo que tendríamos que haber puesto más cosas artísticas en ese 2000. Tuvimos la suerte de que nos contrataron en el 2001 de nuevo, y ahí fue diferente, sonamos diferente, más lindo, más cómodos. Muchos le tienen miedo al Monstruo de la Quinta Vergara, nosotros la verdad que no, nunca le tuvimos miedo porque ya habíamos recorrido todo Chile y el cariño siempre fue inmenso. Entonces estábamos tranquilos y en el 2001 cuando nos tocó de nuevo, fue una tranquilidad, fue un disfrute.

-En el sonido de Ráfaga hay algo muy llamativo, que es el cruce de cumbia con guitarras rockeras (por ejemplo en La Luna y tú), el trabajo que hace Richard Rosales. ¿Cómo llegaron a insertar eso en su música?

Ráfaga es un conjunto de personas con diferentes gustos musicales. Si bien a todos nos une la cumbia, que es lo que hacemos y que es lo que escuchamos desde muy chicos, cada uno tiene su cosa. Omar que es el percusionista con el otro percusionista son salseros, les gusta la salsa por toda la percusión. Richard, heavy metal; el bajista Coco, también heavy metal. Ulises el del güiro le gusta más el reggaetón, el trap, le gusta mucho esa música. Yo soy más del folklore, de la balada, de escuchar a los cantantes. Y cuando vamos a hacer cosas, mezclamos un poquito de todo eso y al principio, queríamos ser diferentes al resto, hablábamos de la ropa, el pelo largo en ese momento se usaba mucho, pero nosotros teníamos ya la vestimenta que era diferente al resto. Y luego empezamos, lo tenemos a Richard que es un gran showman arriba del escenario y lo aprovechamos. Le decíamos “hacéte cosas de rock”. Y empezó a hacer y ya no se lo puede quitar, porque la gente espera ese momento. De hecho, hay canciones que hace 20 años que las hace de rock, quisimos cambiarlo y no las puedes cambiar porque son esas, a la gente le gusta lo que hace Richard. Y cada vez tiene su espacio.

-Se han mantenido durante 30 años, pese a que han aparecido estilos como el reggaetón o el trap. ¿Cómo han logrado revitalizar su sonido?

Desde hace por lo menos dos años que venimos también mezclándonos con artistas jóvenes. Bueno, nos pasó ahí en Chile con Jere Klein, acá con María Becerra, muchos artistas jóvenes que nos aportaron que su público, el público más joven, nos escuche y nos vea, conozcan nuestras canciones. Pero bueno, creo que nos hemos aportado mutuamente y creo que pudimos sobrevivir de una hermosa manera a todos los géneros nuevos que vinieron. Primero el reggaetón, sigue siendo lo que es y un movimiento tremendo. El trap creo que estuvo ahí un momento pero hoy por hoy es más reggaetón y los traperos se tiraron a hacer cumbia, diferente a la de los 90, ¿no. Creo que haber subsistido entre toda esa jungla de cosas nuevas nos da mucho placer porque llegar a 30 años ya es un montón. Pero llegar de la manera en la que estamos llegando nosotros es mucho más placentero todavía.

-Han grabado con Jere Klein y también con Américo. ¿Qué tal esa experiencia?

Bueno, lo de Américo fue algo que queríamos hacer hace rato y le propusimos una canción muy linda que por ahí no es de las más conocidas [Amándonos], pero el chileno la conoce esa canción y él la interpretó muy bien. Y después con Jere se dio también, no nos conocíamos, vino para Argentina a grabar con algunos artistas de Argentina, surgió la posibilidad, nos juntamos en un estudio y dijimos “¿qué hacemos? Bueno, agarremos esta canción y vamos a ver qué sale”. A veces uno no conoce o por ahí tiene un prejuicio de los jóvenes, que tienen otras formas, pero la verdad que cuando nos conocimos me di cuenta del respeto. Te digo, grabamos el video con la canción que habíamos hecho [remix de Una Cerveza] y Jere no estaba conforme, fue cambiando porque lo quería hacer mejor. Se iba tardando todo porque grabamos el video y él tuvo que grabar una parte allá para poner la parte que cambió. Pero se tomó todo el trabajo, o sea a eso me refiero de que lo hizo con mucho respeto. Y también nos contaba “mi familia no podía creer que estoy grabando con ustedes”, todas esas cosas. Fue muy linda la experiencia. Nos ha pasado con muchos, con María Becerra, fanática de Ráfaga. Eso me ha dado mucho gusto.

-En el escenario con Ráfaga hacías un paso muy llamativo, la patada. Se volvió algo muy clásico. ¿Cómo surgió lo de la patada?

En esa época cuando salimos nosotros se utilizaba mucho el bailecito de cada uno de los grupos, que sean coordinados los pasitos. Y había muchos más acá en Argentina que tenían muchas más cosas. Nosotros por ahí teníamos eso como lo más osado, la patada, y es lo que más quedó. Porque los pasitos de cumbia los hacemos normales, te tiramos algunos pasitos de salsa y esas cosas, pero la patadita es la que quedó. Y yo te digo por el momento la estoy pudiendo hacer, porque ya a esta edad las rodillas cuestan ajaja.

Ráfaga se presentará el domingo 25 de octubre en el Festival Bamba. Las entradas se pueden adquirir en el sistema Ticketmaster.