Rectores, Confech, profesores y hasta funcionarios del Mineduc: la olla a presión que enfrenta Arzola por el Presupuesto

El Presupuesto 2027 toca la puerta de la ministra de Educación, María Paz Arzola por partida doble. Por un lado, porque en los próximos días debe cerrar el Excel definitivo de su cartera, el que según diversos entendidos será austero y traerá aparejado recortes. Precisamente, esto último es lo que está provocando la apertura de otra arista para la secretaria de Estado: la resistencia a la reducción presupuestaria que diversos sectores -relevantes- ya están levantando .

Este martes, de hecho, el Consejo de Rectoras y Rectores (Cruch) planteó su temor ante lo que, creen, será un fuerte recorte para el subsector, enviándole un mensaje de advertencia a la ministra Arzola. “Hay una legítima preocupación”, dijeron.

Felipe Poga

Su argumento es que al ser un sistema interdependiente, si se mueve una variable se salpica a las otras. Cualquier recorte, señaló por ejemplo el rector Juan Carlos de la Llera (PUC), “afecta todo el proyecto educativo, formación, investigación, gestión, contratación y beneficios estudiantile. (...) “En la medida en que la situación financiera de una institución esté más restringida, cualquier disminución presupuestaria afectará decisiones importantes del quehacer universitario , impactando directamente a nuestros estudiantes y comunidad académica”.

Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Cruch, expuso que “los trascendidos en torno a eventuales recortes han generado una comprensible inquietud al interior de nuestras comunidades” .

Pero los rectores no son los únicos. De hecho, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización estudiantil universitaria más grande de Chile, ya anunció un paro nacional para el 1 de octubre, al día siguiente de que el gobierno presente ante el Congreso el Presupuesto 2027. Según establece la ley, esto debe ocurrir cada 30 de septiembre.

“Paro Nacional Ley de Presupuesto 2027. Para transformar Chile, ¡ni un peso menos para la educación!“, se lee en su aviso, el que suma: “Convocamos a todas las organizaciones y estudiantes de Chile a activarse y adherirse a este paro nacional”.

La organización expuso en su convocatoria que el Presupuesto “determinará la inversión pública del próximo año en educación en todos sus niveles (inicial, media y superior), incluyendo becas, beneficios y programas”.

“Nos manifestamos de forma clara, no aceptaremos ni un peso menos para la educación. Porque educación son más oportunidades para la juventud, significa igualar la cancha, menos desigualdad y, por tanto, mayor seguridad y crecimiento para las familias del país. Porque la educación es hacer crecer, avanzar y transformar Chile, nos convocamos para defenderla a una movilizaciones nacional para el 1 de octubre”, aseveraron.

Antes, cabe recordar, el Colegio de Profesores ya le planteó a la ministra Arzola en una cita a fines de agosto que una de sus mayores preocupaciones era, justamente, la partida del próximo año.

Tras ello, a inicios de septiembre el mismo gremio fue protagonista de una caminata hacia el Congreso junto a asociaciones, federaciones y sindicatos, “en defensa del presupuesto del sector”, según plantearon en esa oportunidad.

Esto, ante lo que calificaron como una “constante amenaza de recorte de recursos” que precariza y desmantela la educación pública del país. La movilización tenía como objetivo visibilizar el impacto que tendrían las reducciones presupuestarias en el área pedagógica y administrativa.

De esa manifestación participó el Colegio de Profesores, así como la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación (ASUME), la Federación Nacional de Asistentes de la Educación Pública (AEFEN), el Sindicato N° 2 de Trabajadores de la Fundación Integra (SINDIDOS), la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Agencia de Calidad de la Educación (ANFACE), y la Asociación de Funcionarios de la Junaeb (AFAEB).

Tampoco hay que olvidar a los estudiantes secundarios, quienes apenas conocido el mandato de recorte del 3% del Ministerio de Hacienda de inicio de año se manifestaron en diversas ocasiones y que, según entendidos, ahora podrían sumarse, a través de la ACES, a la convocatoria de la Confech para el 1 de octubre.

Al respecto, desde el ministerio dicen que aún están “en el proceso regular de formulación del Presupuesto, trabajando y conversando con la Dirección de Presupuestos como corresponde en esta etapa. Todavía no hay definiciones finales sobre el proyecto, por lo que cualquier decisión será comunicada oportunamente cuando corresponda”.