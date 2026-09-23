SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

    El volante del Ipswich tomó la palabra en la antesala del primer duelo contra Canadá que está programado para este sábado 26 de septiembre.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Marcelino Núñez, en el partido entre la Selección y Paraguay (Foto: Photosport)

    La Roja se prepara para enfrentar una serie de amistosos en la fecha FIFA que contempla los últimos días de septiembre y las primeras jornadas de octubre.

    Su primer rival será Canadá el sábado 26 de septiembre en Toronto. Luego, deberán viajar a San Luis, Misuri, para medirse contra Estados Unidos el 29 del mismo mes. Por último, se moverán hasta Los Ángeles para disputar un encuentro contra México el martes 6 de octubre.

    En la previa de estos encuentros, Marcelino Núñez tomó la palabra para referirse a lo que esto significa para la búsqueda de la Roja por encontrar un equipo que pueda encarar el proceso eliminatorio para el Mundial de 2030.

    Muy contento de sumar una nueva convocatoria a la selección. Hace tiempo que no venía viniendo por el tema de lesiones, pero estoy muy contento y motivado por lo que se viene de cara a estos tres partidos que son muy importantes”, comenzó señalando el volante del Ipswich.

    Además, indicó qué aspectos ha podido trabajar tras su llegada al club inglés y que espera transmitir en la convocatoria. “La intensidad de la Premier. Buena disposición, motivación. Eso es lo primordial”.

    Sobre su llegada a la máxima categoría inglesa, confesó que “estoy muy motivado. Es lo que quería. Desde niño quería estar en la Premier y pude cumplir este sueño, este deseo. Los primeros partidos fueron muy positivos. Debutar en la Premier es otro nivel. (Ipswich) va a traer jugadores de harta categoría para mantenerse que eso es lo que quiere, y eso me deja solo trabajar. En el fútbol siempre hay oportunidades”.

    Claro que no es el único chileno en la Premier. También está Darío Osorio. “Esto le hace bien al fútbol chileno. Si andamos bien con Darío, y en general, Suazo, Cepeda que están en las grandes ligas del mundo, le abrimos el paso a muchos chilenos para que puedan llegar”, aseguró.

    “Es una liga a la que es muy difícil llegar. Ahora tengo que aprovechar, abrirle el camino a otros chilenos para que la selección pueda pelear un Mundial”, añadió.

    La gran meta

    A continuación, Marcelino Núñez se refirió a la que es la gran meta del nuevo proceso: llevar a Chile al Mundial de 2030. “El sello de siempre es la intensidad, proponer dominar el juego. Tener la posesión e ir a buscar el juego. El entrenador (Nicolás Córdova) es súper bueno. Los entrenamientos son muy técnicos, es muy parecido al entrenamiento europeo. Allá se juega mucho y hay mucha pausa, pero me gusta mucho la idea de los entrenamientos. El grupo está muy unido, así que tenemos que seguir este camino para competir ahora estos tres partidos y clasificar al Mundial”, cerró.

    Más sobre:FútbolMarcelino NúñezAmistososLa Roja

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Gobernador de Tarapacá tras reunión con Quiroz por Presupuesto 2027: “Permitió que el gobierno pueda recapacitar”

    Los pasos de la ministra Lincolao en Washington para acelerar la construcción de un parque paleontológico en Atacama

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    Lo más leído

    1.
    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur

    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur

    2.
    “Promesa cumplida”: la acción de fe de Manuel Pellegrini tras clasificar al Betis a la Champions League

    “Promesa cumplida”: la acción de fe de Manuel Pellegrini tras clasificar al Betis a la Champions League

    3.
    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    4.
    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    5.
    “Jugadores, la c...”: el duro reproche de la hinchada de Argentina a su selección en los Odesur que da la vuelta al mundo

    “Jugadores, la c...”: el duro reproche de la hinchada de Argentina a su selección en los Odesur que da la vuelta al mundo

    6.
    “Es un medallero mentiroso”: las quejas de los deportistas argentinos que encienden los Odesur

    “Es un medallero mentiroso”: las quejas de los deportistas argentinos que encienden los Odesur

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado
    Chile

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP
    El Deportivo

    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP

    Dónde ver Países Bajos vs. Alemania por la Liga de Naciones

    En vivo: Países Bajos se enfrenta a Alemania en el estreno de Xavi y Jürgen Klopp

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana
    Cultura y entretención

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana

    Éxitos, interacciones y un guiño a Oasis, el grupo que nunca lo aceptó: cómo es el show que Robbie Williams trae a Chile

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia
    Mundo

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse