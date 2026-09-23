Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

La Roja se prepara para enfrentar una serie de amistosos en la fecha FIFA que contempla los últimos días de septiembre y las primeras jornadas de octubre.

Su primer rival será Canadá el sábado 26 de septiembre en Toronto. Luego, deberán viajar a San Luis, Misuri, para medirse contra Estados Unidos el 29 del mismo mes. Por último, se moverán hasta Los Ángeles para disputar un encuentro contra México el martes 6 de octubre.

En la previa de estos encuentros, Marcelino Núñez tomó la palabra para referirse a lo que esto significa para la búsqueda de la Roja por encontrar un equipo que pueda encarar el proceso eliminatorio para el Mundial de 2030.

“Muy contento de sumar una nueva convocatoria a la selección. Hace tiempo que no venía viniendo por el tema de lesiones, pero estoy muy contento y motivado por lo que se viene de cara a estos tres partidos que son muy importantes”, comenzó señalando el volante del Ipswich.

Además, indicó qué aspectos ha podido trabajar tras su llegada al club inglés y que espera transmitir en la convocatoria. “La intensidad de la Premier. Buena disposición, motivación. Eso es lo primordial”.

Sobre su llegada a la máxima categoría inglesa, confesó que “estoy muy motivado. Es lo que quería. Desde niño quería estar en la Premier y pude cumplir este sueño, este deseo. Los primeros partidos fueron muy positivos. Debutar en la Premier es otro nivel. (Ipswich) va a traer jugadores de harta categoría para mantenerse que eso es lo que quiere, y eso me deja solo trabajar. En el fútbol siempre hay oportunidades”.

Claro que no es el único chileno en la Premier. También está Darío Osorio. “Esto le hace bien al fútbol chileno. Si andamos bien con Darío, y en general, Suazo, Cepeda que están en las grandes ligas del mundo, le abrimos el paso a muchos chilenos para que puedan llegar”, aseguró.

“Es una liga a la que es muy difícil llegar. Ahora tengo que aprovechar, abrirle el camino a otros chilenos para que la selección pueda pelear un Mundial”, añadió.

La gran meta

A continuación, Marcelino Núñez se refirió a la que es la gran meta del nuevo proceso: llevar a Chile al Mundial de 2030. “El sello de siempre es la intensidad, proponer dominar el juego. Tener la posesión e ir a buscar el juego. El entrenador (Nicolás Córdova) es súper bueno. Los entrenamientos son muy técnicos, es muy parecido al entrenamiento europeo. Allá se juega mucho y hay mucha pausa, pero me gusta mucho la idea de los entrenamientos. El grupo está muy unido, así que tenemos que seguir este camino para competir ahora estos tres partidos y clasificar al Mundial”, cerró.