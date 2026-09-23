El origen y los crímenes de las 24 organizaciones declaradas como narcoterroristas en el Escudo de las Américas

En una declaración conjunta divulgada el martes por los países miembros del Escudo de las Américas, y compartida por la Casa Blanca, se detallan un total de 24 organizaciones consideradas como narcoterroristas.

“Reconociendo que una amenaza inmediata y universalmente compartida en nuestro hemisferio es la que plantean las organizaciones narcoterroristas transnacionales, que ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio, así como la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos, anunciamos hoy la primera acción conjunta en el marco de nuestros pilares recientemente anunciados: la acción individual y colectiva para hacer frente al flagelo del narcoterrorismo”, señala el comunicado.

“En este sentido, declaramos nuestra intención de imponer, según proceda y de conformidad con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, la congelación de activos; restricciones en materia de inmigración y visados para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y la responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, presten apoyo material —incluido el apoyo logístico— a las organizaciones, entre otras medidas”, añade al respecto.

“ Esta primera acción conjunta se centrará en las 24 organizaciones que se enumeran a continuación , independientemente de la denominación que reciban en cada uno de nuestros países”, enfatizan.

El siguiente es un detalle de esas 24 agrupaciones criminales.

El detalle de las 24 organizaciones

La primera organización incluida es la Mara Salvatrucha (MS-13). Según InSight Crime, surgió alrededor de la década de 1980 en Los Ángeles y se expandió principalmente en los países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

En esta última nación se encuentra muy debilitada tras una serie de detenciones masivas por parte del gobierno de Nayib Bukele. Sus principales acciones delictivas se vinculan a la extorsión y al control del microtráfico en los barrios.

Mara Salvatrucha

También se incluye en el listado al Tren de Aragua, surgido alrededor del año 2007 en la cárcel de Tocorón ubicada en la ya mencionada ciudad venezolana.

Con actividades en distintos países de Latinoamérica, incluido Chile, el Tren de Aragua se focaliza principalmente en el tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual, secuestro, entre otros delitos.

Carteles Unidos (CU) es descrito por la Casa Blanca como “una violenta organización transnacional que se formó a partir de una alianza de múltiples cárteles y otros grupos en Michoacán (México). Desde su formación, CU ha participado en actividades violentas que han causado numerosas víctimas civiles, militares y de las fuerzas del orden”.

También se incluye al Cártel del Golfo dentro de los grupos a enfrentar. Con origen en el noroeste de México, la organización se dedica al tráfico de drogas, secuestro, extorsión y contrabando de personas. Además, ejerce la violencia para potenciar su control territorial, incluyendo también a funcionarios gubernamentales de su país.

La Nueva Familia Michoacana (LNFM) actualmente opera en los estados de Guerrero, Morelos y México. Según la Casa Blanca, “además del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el LNFM ataca a funcionarios del gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar a las comunidades”.

En el listado también se encuentra el Cartel del Noroeste, cuyo origen se encontraría en una escisión de otro grupo delictual mexicano: Los Zetas. Al igual que otras organizaciones del listado, el grupo se ha visto implicado en casos de tráfico de drogas, secuestro, extorsión y contrabando de personas.

Se incluye también al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el que hasta mediados de este año era dirigido por Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Con presencia en casi todo México, además de contactos en Australia, China y el Sudeste Asiático según la Casa Blanca, el CJNG se dedica a la extorsión, el contrabando de migrantes, el robo de petróleo y minerales y el comercio de armas.

Cartel Jalisco Nueva Generación

Por otro lado, el Cartel de Sinaloa forma parte del listado por ser considerado por el gobierno de Estados Unidos “uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas”.

Ya saliendo de México, el Escudo de las Américas incluye en su listado de organizaciones narcoterroristas al grupo Gran Grif de Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU responsabiliza a la banda “del 80 % de las muertes de civiles registradas en Artibonito”.

“Gran Grif ha atacado a la Policía Nacional de Haití y a la misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS) autorizada por las Naciones Unidas, incluso en el ataque de febrero de 2025 en el que murió un oficial keniano de esa misión”, señala una publicación del Consejo de Seguridad.

También se incluye a otra pandilla haitiana dentro del listado: Viv Ansanm. La organización comandada por Jimmy Chérizier es considerada por el gobierno estadounidense junto al Gran Grif “la principal fuente de inestabilidad y violencia en Haití”.

“Su objetivo final es crear un Estado controlado por las pandillas, en el que el tráfico ilícito y otras actividades delictivas operen con total libertad y aterroricen a los ciudadanos haitianos”, señala sobre el grupo el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Ralph Tedy Erol

El listado también agrega a la agrupación criminal de Los Lobos, surgida durante 2021 y con miles de miembros a lo largo del Ecuador. Según InSight Crime, la banda mantiene socios con narcotraficantes internacionales y se han involucrado en la industria minera del oro en el país.

En Chile incluso fue capturado a un miembro de la banda que ejercía como barbero en la comuna de Puente Alto.

La banda de Los Choneros es uno de los grupos delictuales más poderosos en Ecuador. Con más de 12.000 miembros estimados, el grupo surgido en la década de 1990 en Chone mantiene el control de rutas para el tráfico de drogas en la zona, además de conexiones con otros carteles, según un reporte en Deutsche Welle.

Otra pandilla callejera con origen estadounidense pero expansión por Centroamérica forma parte del listado: Barrio 18.

Rival de la Mara Salvatrucha en El Salvador, Guatemala y Honduras, la organización se dedica según InSight Crime al narcomenudeo y la extorsión, además de desarrollar acciones para blanquear dinero por medio de negocios pequeños. También se le acusa de atacar personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en los países mencionados.

El Escudo de las Américas también incluye al polémico Cartel de los Soles, nombre con el que el gobierno de los Estados Unidos denomina a una serie de oficiales y miembros del estado venezolano acusados de participar en diversas actividades criminales como contrabando de gasolina, minería ilegal y tráfico de drogas. De hecho, hasta antes de su captura en enero de este año, Estados Unidos apuntaba a Nicolás Maduro como su líder.

El listado agrega entre las bandas a confrontar al Clan del Golfo, surgido entre 2003 y 2006 en Colombia como parte de los remanente de grupos paramilitares de ese país durante la década de 1990. Su principal actividad delictiva se encuentra en el mercado de la pasta base de cocaína.

La organización criminal más grande del Brasil también se encuentra incluida en la lista. El Primer Comando Capital surgió en las cárceles de ese país tras la masacre en el recinto penitenciario de Carandiru en San Pablo, en 1992, con el objetivo inicial de pedir justicia. Sin embargo, el grupo desde entonces ha estado involucrado en tráfico de drogas, robos e incluso delitos cibernéticos como lavado de dinero con criptomonedas.

También se incluye el grupo criminal más antiguo de Brasil: el Comando Vermelho. Con orígenes en los años setenta como grupo de autoprotección de prisioneros, la agrupación actualmente se encuentra involucrada en tráfico de drogas y armas, robos y secuestros.

Como una escisión surgieron Los Chone Killers, que actualmente desarrollan en Ecuador delitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el sicariato en la provincia de Guayas.

Como un grupo de autodefensa surgió el siguiente miembro de la lista: Los Viagras. La agrupación mexicana con origen en Michoacán comenzó a asociarse con distintos grupos criminales del país y a participar en las rutas de trasiego de drogas. También mantienen negocios en la producción de metaanfetamina y la extorsión.

Aparte del ya mencionado Cártel de Juarez se encuentra la facción de La Línea, con control en zonas del estado de Chihuahua y en ciudad de Juarez. Además de cometer violentos ataques contra otros grupos, su negocio ilícito radica principalmente en el tráfico de drogas y de migrantes.

En el vigésimo primer lugar se incluyen a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con presencia en el mencionado país y Venezuela, el grupo se dedica según InSight Crime al cultivo de coca, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

En el mismo país también se incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización paramilitar surgida como una guerrilla marxista leninista, actualmente mantiene según InSight Crime una “estructura binacional fortalecida por las economías ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, entre otras”.

En el listado también se incluye al grupo subversivo peruano Sendero Luminoso. Surgido alrededor de la década de 1970, operó inicialmente como un grupo armado que buscaba llevar una revolución violenta que provocó miles de muertes en este país. Tras la captura de su líder Abimael Guzmán, el grupo actualmente se ha disgregado y perdida fuerza, aunque todavía quedan remanentes dedicados al tráfico de drogas.

Finalmente se incluye también al grupo criminal de Los Tiguerones, fundado en Ecuador por un exguardia de prisión en Guayaquil y como facción de Los Choneros. InSight Crime detalla que sus actividades ilícitas incluyen venta de droga, extorsión, robo y prestación de servicios a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.