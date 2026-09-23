Dupu Fest abre sus puertas para acercar el deporte olímpico a niñas y niños
Hasta el domingo 27 de septiembre, niños y niñas podrán descubrir distintas disciplinas olímpicas, conocer a deportistas del Team Chile y seguir la participación nacional en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, en una experiencia que se realiza en Parque Arauco.
Con la participación de Josefa Ramos, medallista de oro en patinaje artístico en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, este martes 22 de septiembre comenzó “Dupu Fest By Itaú”, una experiencia creada para acercar el deporte olímpico a las nuevas generaciones de una manera lúdica y segura.
Durante la jornada inaugural, la deportista de 15 años conversó con los asistentes sobre sus inicios, las razones que la llevaron a dedicarse al patinaje artístico y cómo compatibiliza los entrenamientos y las competencias con sus estudios y su vida cotidiana. El encuentro finalizó con un Meet & Greet.
Quienes visiten el espacio podrán participar en actividades vinculadas al hockey césped, tiro con arco y básquetbol, entre otros deportes. La programación también contempla una exhibición del Museo Olímpico y una pantalla gigante para seguir la actuación del Team Chile en Santa Fe 2026.
Además, cada jornada contará con la presencia de un deportista del Team Chile, quien conversará con los asistentes sobre su trayectoria y experiencia deportiva.
Deportistas invitados
Miércoles 23:
16:30 Martín Labra - Esquí Náutico
17:30 Macarena Pérez - Ciclismo BMX Freestyle
Jueves 24:
18:00 Soledad y Trinidad García - Natación Artística
Viernes 25:
17:30 Elías Ardiles - Natación
18:00 Antonia y Melita Abraham - Remo
18:30 Thomas Briceño - Judo
Sábado 26:
17:30 Joaquín Álvarez - Gimnasia Artística
Domingo 27:
12:30 Francisca Crovetto - Tiro Skeet
“Dupu Fest By Itaú” estará abierto hasta el domingo 27 de septiembre en la Zona C de Parque Arauco, ubicada en la planta baja, sector Plaza Metro.
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