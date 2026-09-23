Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

Minera Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre que es operado por BHP, reportó respecto de un accidente fatal ocurrido este miércoles en su mina ubicada en la región de Antofagasta.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de un trabajador de nuestra compañía ocurrido durante la jornada de hoy, producto de un accidente ocurrido en el área mina, mientras realizaba actividades de mantención”, dijo la minera en una declaración.

Precisó que la compañía informó de inmediato a la autoridad y activó los protocolos internos correspondientes.

“Todas las actividades operacionales de la mina se encuentran suspendidas. En paralelo, hemos iniciado una investigación para esclarecer las causas de esta irreparable pérdida. A nombre de todo el equipo de Escondida, enviamos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a su familia y compañeros de trabajo”, agrega la declaración.

En tanto, también en una declaración, el sindicato N° 1 de trabajadores de Minera Escondida, dijo que “el accidente se produjo en momentos en que nuestro compañero cumplía labores destinadas a la mantención en una pala de extracción”.

Asimismo indicó que “queremos entregar nuestras más sentidas condolencias a su familia y a todos sus compañeros de trabajo, quienes se encuentran conmocionados por esta pérdida irreparable. Asimismo exigimos que se inicie por las autoridades administrativas y judiciales una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente. Todo trabajador tiene derecho a volver sano y salvo de sus labores, debiendo existir los protocolos seguros de trabajo, cuyo cumplimiento debe ser adecuadamente supervigilado por la empresa”.

En este sentido el sindicato afirmó que “hace pocos meses en la misma área hubo otro accidente de alto potencial, sobre el que pedimos adoptar las medidas de refuerzo en la seguridad, observando que las presiones por la continuidad operacional y productividad no pueden significar la falta de control de graves riesgos”.

Por su parte el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señaló que lamenta el accidente minero fatal ocurrido hoy en Minera Escondida, y que el director nacional (s), Mauricio Lorca, instruyó el despliegue inmediato del equipo regional para recabar antecedentes e iniciar la investigación correspondiente.