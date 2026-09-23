Sindicato de Supervisores de Escondida tras oferta de bono de $23,5 millones: “Hay que rechazarla y votar la huelga”

La tarde del martes la gigante Escondida, de BHP, presentó en Chile su última oferta al Sindicato N°2 de Supervisores y Staff, a propósito de la negociación colectiva que mantienen ambas partes. La minera puso en la mesa distintas propuestas, las que no fueron bien recibidas por la organización sindical, la que señala que no se consideró una serie de solicitudes de los trabajadores.

“Esta última oferta la verdad es que no satisface, por el hecho de que no toman en cuenta muchos puntos que planteamos nosotros durante el proyecto y cláusulas que aplican a la totalidad de los socios y socias. La empresa se enfocó en tocar algunos puntos que nosotros pedimos también del proyecto, pero que son sectorizados”, sostiene el presidente del sindicato, Alexis Barrera, en conversación con Pulso.

Escondida ofreció al sindicato un bono de término de conflicto por $23,5 millones líquidos para un contrato de 36 meses; un beneficio de $1 millón al año para educación; para mujeres, una cobertura al 100% para criopreservación de óvulos con tope de 100 UF, teletrabajo total el primer mes de retorno de postnatal y sala cuna de $600 mil líquidos al mes, entre otros beneficios. Conocedores del proceso valorizan en US$69,5 millones el petitorio del sindicato.

Dentro de los puntos que el sindicato reclama que no fueron considerados, se encuentra un bono de vacaciones, un incremento en el sueldo base, un bono mensual por producción y un ajuste en el sistema de evaluación de desempeño. “Nuestro sindicato no está conforme con el actual sistema de evaluación de desempeño, ya que sigue siendo subjetivo. Se castiga la nota, golpea el desarrollo profesional, golpea el bolsillo -porque afecta los bonos-, y golpea para tomar cursos y postgrados”, afirma Barrera.

Turno 14x14

Un punto que tampoco gustó al sindicato fue la solicitud de la empresa de incorporar un turno 14x14, lo que consideran un paso hacia la “polifuncionalidad”.

“Es decir, que operemos camiones de extracción, pica-roca, equipos de movimientos de cable, cualquier equipo que necesite moverse cuando la cuadrilla o los operadores no estén a tiempo para hacer esos movimientos, los van a tener que hacer los supervisores. Eso implica un montón de temas que tienen que ver con seguridad. Los supervisores no están familiarizados con estos equipos de grandes dimensiones. Hay un tema de certificación. Por otro lado, es quitarle el trabajo a la gente. Lo que ellos quieren es hacer más trabajo con menos gente, porque lo que se va a hacer ahí es ahorrarse una cantidad x de trabajadores. Nosotros tampoco estamos dispuestos a golpear a otros trabajadores”, explica el presidente del Sindicato N°2.

El timonel de la organización plantea que el bono por término de conflicto tiene diferentes condiciones, entre ellos el turno 14x14 y la polifuncionalidad que acusan.

Dice que “si uno ve esto, quitándole el préstamo, quitándole las condiciones que nos están obligando a trabajar el 14x14 y la polifuncionalidad, el bono es mucho más bajo que el que nosotros logramos hace tres años, en el 2023, y muchísimo más por debajo del bono que lograron el Sindicato N°1 y el Sindicato N° 3 en la negociación del 2024. Ellos lograron alrededor de $ 30 millones más $ 3 (millones) de préstamos. Eso es lo que lograron el Sindicato N° 1 y el Sindicato N°3. Pero eso fue el año 2024. Reajustado hoy, solamente en el BTN (bono término de negociación) son $ 32,7 millones. Estamos hablando de que lo que pasó el 2024 con el 1 y el 3, hoy serían $ 36 y $ 37 millones”.

Cercanos al proceso señalan que la empresa puso en la mesa prácticas de productividad para que supervisores con experiencia y competencias comprobadas puedan realizar voluntariamente actividades puntuales en tiempos reducidos. El turno 14x14 sería una de estas prácticas, que busca ser excepcional y voluntaria en casos de contingencia de mayor magnitud.

“Si nos vamos a huelga, Escondida se paraliza”

Los diálogos que tendrán ambas partes en los próximos días no son menores, para la faena y para el país . La organización cuenta con 1.020 socios, pero la posibilidad de una huelga efectiva desencadenaría que el Sindicato de Operadores y Mantenedores de la mina, cuya participación asciende a 2.300 trabajadores, también se una en consecuencia, pues en términos de jefaturas dependen una de la otra. Con eso, la mayor minera de cobre del mundo, que produjo el 2025 1,3 millones de toneladas del metal, quedaría prácticamente paralizada.

La encargada del área política y regulatoria de Plusmining, Fiorella Ulloa, analiza que hace tres años, el 2023, este sindicato rechazó la última oferta y aprobó la huelga, pero la paralización no se hizo efectiva. Luego de seis días de mediación de la Dirección del Trabajo, las partes alcanzaron un acuerdo poco antes de que comenzara la huelga.

“Por ello, se considera alta la probabilidad de una votación de huelga en el proceso actual, pero media la probabilidad de una paralización efectiva. La distancia entre las posiciones sigue siendo relevante, pero tanto BHP como el sindicato tienen experiencia resolviendo el conflicto en la etapa de mediación”, examina Ulloa.

La negociación entre la empresa y el sindicato comenzó el 27 de agosto. Próximamente, los trabajadores de la organización deberán votar el 28, 29 y 30 de septiembre si aceptan o no la oferta de la empresa. El contrato vigente termina el 30 de septiembre. El llamado del sindicato es a rechazar la propuesta.

Así, el devenir de las acciones del sindicato las indica Barrera: “Lo que vamos a hacer ahora es subir (a faena), vamos a tener nuestra asamblea y le vamos a hablar a la gente acerca de la letra chica de esta gran propaganda que está haciendo la empresa con su última oferta. Nosotros estamos llamando ya desde ayer a votar la huelga. Hay que rechazar esta oferta y votar la huelga”.

“Esperamos tener un respaldo total, porque toda la gente nos ha estado llamando, socios y socias, que están totalmente de acuerdo con el directorio y que están insatisfechos con la última oferta que le está haciendo llegar la empresa, a pesar de que la empresa está utilizando a sus propios ejecutivos para pasar la información allá arriba, tal como si fuera una reunión de producción o una reunión de gestión”.

¿Con esta posible huelga, en qué nivel se paraliza Escondida?

-Somos 1.020 trabajadores supervisores, contamos con el apoyo total del Sindicato N°1 de Operadores y Mantenedores, que son 2.300. Ellos están muy claros que no pueden trabajar sin su supervisor, porque es parte de la Ley y es parte de lo que está escrito. Por lo tanto, nosotros creemos que si nos vamos a huelga, Escondida se paraliza, no puede operar.

¿Sería una paralización completa?

-Prácticamente completa, ellos tienen una empresa contratista que es Adecco, que mueve un poco de material ahí en algunos sectores de la mina, pero esto no va a mover la aguja a la empresa. Si hay una paralización, sin duda va a detener la producción.