Diputados UDI piden al Presidente Kast organizar en Chile un próximo encuentro del Escudo de la Américas

Pese a que han surgido críticas a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la jefa de la bancada de Diputados de la UDI, Flor Weisse, junto con el integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristóbal Martínez, no solo defendieron la decisión del gobierno, sino que pidieron que el país organice el próximo encuentro del grupo.

Los parlamentarios gremialistas valoraron que, en medio de su primera participación ante las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast anunciara la incorporación de Chile a dicha instancia, que ya suma 18 países miembros desde su creación en marzo de este año.

Sin embargo, Weisse y Martínez fueron más allá y no sólo llamaron al Mandatario a asumir un rol protagónico al interior del Escudo de las Américas, sino que incluso solicitaron que pueda organizar un próximo encuentro en Chile, donde se puedan abordar las graves consecuencias que ha sufrido el país producto de la inmigración irregular y la llegada de organizaciones criminales trasnacionales.

En ese sentido, ambos diputados manifestaron que “nuestro país no puede restarse de ninguna instancia de cooperación internacional que permita enfrentar con mayor fuerza el narcotráfico y el terrorismo, pero además nos parece absolutamente razonable asumir un protagonismo importante en esta instancia”, agregando que “ sería muy valioso que uno de los próximos encuentros se realice en Chile , donde hemos sufrido directamente las consecuencias del avance del crimen organizado”.

“Durante los últimos años hemos visto cómo las organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua y sus distintas células, lograron instalarse y operar en Chile, cometiendo delitos con un nivel de violencia que nuestro país no estaba acostumbrado a enfrentar, como los secuestros, el sicariato y las extorsiones. Tanto es así, que existen antecedentes que apuntan incluso a la intromisión de otro Estado en nuestro territorio, como ocurrió con el homicidio del exteniente Ronald Ojeda, donde todo indica que fue encargado por la narcodictadura de Venezuela. Por lo tanto, es di cil entender que, estando frente a este po de organizaciones, con un nivel de redes, recursos y operaciones que trascienden nuestras fronteras, algunos sectores políticos se opongan a formar parte de estas instancias de cooperación internacional”, cuestionaron los parlamentarios de la UDI.

En esa línea, reiteraron que “nos parece muy importante que el resto del con nente conozca de cerca la situación que vivimos en Chile y cómo el Gobierno ha tratado de enfrentarla”.

Justamente, los diputados Weisse y Mar nez reprocharon a la oposición por aludir a una supuesta “pérdida de soberanía” a raíz de la adhesión al Escudo de las Américas, manifestando que “lo que sí podría atentar contra nuestra soberanía es negarnos a enfrentar a estas organizaciones y permitir que sigan instalándose en Chile, controlando territorios y extendiendo todas sus redes criminales”.

“No nos sorprende que quienes hoy se oponen a este esfuerzo sean los mismos que, cuando fueron gobierno, no actuaron con la determinación necesaria para impedir la instalación y expansión de estas organizaciones en nuestro país. Durante años hemos sufrido directamente las consecuencias del avance del crimen organizado, por lo que hay razones más que suficientes no sólo para formar parte de esta inicia va, sino también para asumir un rol protagónico”, insistieron los diputados UDI.