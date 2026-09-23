Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000? Foto referencial de archivo

Desde este miércoles 23 de septiembre se encuentra activo el proceso de preventa de entradas para la próxima edición del Día del Cine 2026.

El tradicional panorama se realiza a nivel nacional durante tres días y la siguiente ocasión tendrá lugar a finales de mes, el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre .

Preventa para el Día del Cine

La preventa de entradas para el Día del Cine se encuentra activa en los respectivos sitios web de las cadenas participantes del evento.

Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, Muvix y Cine Star se suman a la jornada con entradas que tienen los siguientes precios:

$2.000 para funciones 2D y 3D en sala tradicional.

$4.000 para funciones especiales como sala IMAX o D-BOX.

Cabe recordar que la oferta de películas está sujeta a disponibilidad de salas y horarios vigentes en cada cine.