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    Política

    Gobierno asegura que insistirá en el Senado con reforma para ampliar plazo de detención para una expulsión administrativa

    "Esta ampliación del plazo para expulsión de inmigrantes irregulares es fundamental en la política migratoria", defendió el vicepresidente Claudio Alvarado.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    Ayer, el proyecto que buscaba ampliar el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular fue rechazado por falta de un voto, marcando así el primer revés para la agenda de seguridad del gobierno.

    La iniciativa patrocinada por el Ministerio del Interior, Justicia y Seguridad Pública, tras una serie de modificaciones en su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, proponía extender el plazo de detención de un migrante irregular de los cinco a treinta días, con la posibilidad de que por orden judicial se pudiera extender por el mismo tiempo hasta en tres ocasiones consecutivas.

    La reforma requería hacer una modificación a la Constitución, por lo que necesitaba la aceptación de cuatro séptimos (4/7) de la Cámara, equivalente ayer a 89 parlamentarios, para su aprobación. Sin embargo, no logró su aprobación.

    Así las cosas, la vía que le queda al gobierno para sacar a flote el proyecto es negociar para obtener el apoyo de dos tercios (2/3) del hemiciclo en el Senado. De lo contrario, el proyecto permanecerá archivado durante un año en el Congreso.

    Bajo ese marco, la opción de insistir en la Cámara Alta comenzó a ser promovida por senadores oficialistas, tales como la misma presidenta de esa rama del Parlamento, Paulina Núñez (RN), y el líder de republicanos, Arturo Squella.

    Es así que, pasado el mediodía en la presentación del plan de prevención de incendios, el vicepresidente Claudio Alvarado dio a conocer que el gobierno optaría por ese camino.

    “Quiero señalar que esta ampliación del plazo, para expulsión de inmigrantes irregulares es fundamental en la política migratoria, porque aquí no debemos olvidar de que durante mucho tiempo la falta de control en las fronteras, la porosidad de las mismas, hizo que ingresaran a nuestro país muchos inmigrantes irregulares. Y tal es así que al llegar al Ministerio del Interior me encontré con más de 40 mil decretos de expulsión sin ejecutarse”, partió señalando.

    Dicho eso, reprochó a los parlamentarios que rechazaron la iniciativa: “Durante su gobierno los dejaron ingresar (...) y hoy día ellos mismos no quieren que se vayan”.

    Por lo tanto, informó: “Nosotros como estamos conscientes de que tenemos que hacer cumplir la ley y que necesitamos regularizar la situación, vamos a insistir por el Senado con los dos tercios para que se pueda seguir tramitando esta iniciativa”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoCongresoMigrantes irregulares

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