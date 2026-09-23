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    El Deportivo

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur

    El Instituto Nacional de Deportes realizó una inversión que bordea los $1.462.430.509 para premiar el desempeño de los atletas nacionales.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos

    El Team Chile pasó este martes la barrera de las 100 medallas en su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional busca superar la producción de 131 metales obtenida en 2022, en los Juegos disputados en Asunción. También se busca repetir el cuarto lugar en la tabla general. Hoy, el Team Chile está quinto, en una reñida lucha con Venezuela.

    La alegría de los deportistas que lograron colgarse una medalla es total. Sus nombres, que muchas veces se olvidan y solo reaparecen para este tipo de megaeventos, se validan para futuras competencias, considerando la serie de desafíos que se avecinan.

    Desde lo económico, en tanto, reciben una serie de estímulos que les permiten abordar el calendario con mayor tranquilidad. ¿La razón? Desde el Instituto Nacional de Deportes (IND) realizaron una inversión que llega a los $ 1.462.430.509, según un documento al que tuvo acceso El Deportivo.

    Estos fondos provienen de la línea de financiamiento de apoyo a la preparación y participación de deportistas de rendimiento internacional. Los dineros se dividen en varios ítems. El primero es el de “Premios por logros”, el que aplica solo para las medallas de oro. En deportes individuales se otorga un monto de 100 UTM ($7.172.100), mientras que en deportes colectivos el dinero es de 200 UTM ($14.344.200), el que se reparte entre el equipo. Para estos efectos, las pruebas en las que el remo nacional se impuso, con una espectacular actuación de las hermanas Abraham, se consideran individuales, salvo en las de ocho con timonel.

    “Estamos haciendo bien las cosas, esto es una muy buena señal para el deporte chileno. La idea es seguir construyendo para que los deportistas tengan mayor seguridad y puedan enfocarse solo en sus entrenamiento, sin ningún otro tipo de preocupación. De esta forma, pueden llegar de mejor forma a las competencias para ir por los éxitos que se han trazado durante el año”, dice María Paz Ríos, subsecretaria del deporte a este medio.

    Foto: Óscar Muñoz Badilla, Team Chile. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    La Beca Proddar

    Otro de los incentivos con los que cuentan los deportistas del Team Chile posterior a su participación en estos Juegos Suramericanos es la Beca Proddar, la que otorgará un monto mensual por logro deportivo individual y colectivo.

    Por ejemplo, en esta ocasión se apoyará con un monto de $1.460.223 mensuales por cuatro años a los ganadores de una medalla de oro individual. El dinero se entrega hasta 2030, año en el que se disputará la siguiente versión de los Odesur. En total, son más de $70.000.000 para el deportista. Además, por una plata se asignarán $1.155.559 mensuales por un año, mientras que por bronce serán $911.828 mensuales, también por un año, pero solo a los deportistas juveniles.

    En tanto, por el Proddar en resultados colectivos el IND pagará a cada deportista que haya obtenido medalla de oro una suma de $911.828 mensuales por 4 años. Si se hace el cálculo hasta 2030, son $43.767.744 para cada representante. Por su parte, por un metal de plata se cancelará a los deportistas $789.962 mensuales por un año. Además, también reciben incentivos los entrenadores y preparadores físicos.

    Otro de los puntos en los que se desembolsa una cantidad de dinero importante es en el Seguro de Accidentes y Asistencia en Viaje, el cual es financiado por el IND. La delegación chilena está compuesta por 533 deportistas (284 hombres y 251 mujeres), por lo que el gasto por este concepto es superior a los 500 millones de pesos.

    Este ítem es clave para que se pueda participar. Por ejemplo, el regreso de la karateca Valentina Toro, quien estuvo sin competir durante nueve meses debido a una grave lesión en la rodilla sufrida en noviembre de 2025, es posible gracias a este Seguro de Accidentes.

    La comparación con Asunción 2022

    Luego del oro de Claudio Romero en el lanzamiento del disco, al igual que Daniela Ortega y Gustavo Gómez en el tenis de mesa mixto, el Team Chile alcanzó este martes un total de 102 medallas, las que se desglosan en 31 de oro, 34 de plata y 37 de bronce. Con esto, se ubican en el quinto lugar del medallero, muy por sobre el sexto, que es Perú, y cerca del cuarto, que es Venezuela y que cuenta con 106 metales, con 34 oros.

    De momento, a pesar de la inversión mencionada, la cosecha está resultando menor a la de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, ya que en esa oportunidad la delegación nacional finalizó en el cuarto puesto del medallero, algo que significó su mejor actuación en 32 años. Los 539 deportistas (273 mujeres y 266 hombres) que viajaron hasta Paraguay se colgaron 38 oros, 31 platas y 62 bronces. Un total de 131 medallas.

    Cuatro años antes, en Cochabamba 2018, la producción también fue de 131 preseas, Sin embargo, en esa ocasión se repartieron de manera diferente: 37 de oro, 34 de plata y 60 de bronce, registro que le valió a los chilenos para terminar en el quinto lugar, el mismo que están obteniendo este 2026.

    Aún restan tres días de acción en Santa Fe y Chile apuesta sus fichas en definiciones de deportes como el fútbol masculino y femenino, el balonmano y el tenis de mesa. Además, en las modalidades individuales, las esperanzas están puestas en Martina Weil, quien avanza sin problemas en los 400 metros.

    En estas disciplinas y rostros se confía para intentar superar la excelente performance realizada hace cuatro años, algo que ayudaría a darle más realce a la fuerte inversión del IND para estos juegos.

    Más sobre:FútbolTeam ChileINDJuegos OdesurJuegos SuramericanosLa Tercera PM

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