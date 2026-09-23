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    El Deportivo

    Sin premios, aumento de sueldo y retoques en el contrato: cómo Santiago Wanderers blinda a sus figuras Sub 20

    La dirigencia del elenco de Valparaíso trabajó en los vínculos de sus futbolistas campeones de América ante las propuestas que ya llegan por algunos jugadores desde Europa. Cuatro años de contrato y sueldos de hasta 1,5 millones de pesos fueron parte de las condiciones pactadas.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos
    Foto: swanderers en X.

    Santiago Wanderers no pudo ante el Real Madrid. Este sábado cayó por 3-1 en la Copa Intercontinental Sub 20, en un duelo marcado por los reclamos del elenco porteño por el arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak, quien les expulsó a tres futbolistas. Sin embargo, más allá de la decepción, pocos juveniles en el mundo tienen la chance de jugar una final en el imponente Santiago Bernabéu, de medirse ante una de las mejores canteras del planeta y de ser seguidos por los veedores de los clubes más importantes de Europa. La dirigencia de la escuadra de Valparaíso sí sabía sobre este último punto, por lo que tomaron precauciones: la instrucción fue renovarles contrato a todos los integrantes del plantel ante el interés que despertó el equipo.

    Wanderers ganó la Copa Libertadores Sub 20 en marzo y desde ahí comenzaron las gestiones de la dirigencia encabezada por Reinaldo Sánchez para amarrar a sus figuras. Según pudo saber El Deportivo, El Decano negoció contratos de cuatro años con los jugadores, sin cláusula de salida. Este último factor es determinante, ya que cuando las cláusulas son bajas, los equipos extranjeros se pueden llevar a los futbolistas sin demasiadas trabas. Los Caturros no quieren repetir las fugaz de talentos que ocurrieron en otros años.

    Aumento de sueldos y sin premios

    Para la firma de los nuevos vínculos, en Valparaíso debieron mejorar las condiciones de los canteranos. Así, se produjo el aumento en los sueldos de los jugadores. Los que hoy suman más minutos en el primer equipo en la Primera B reciben una cifra cercana al millón y medio de pesos mensuales. Sin embargo, un aspecto llamativo fue que no se les dieron los premios correspondientes a este proceso. Por ejemplo, la Conmebol entrega al campeón de la Libertadores Sub 20 cerca de 50 mil dólares (46 millones de pesos), una cifra jugosa, pero muy lejos de los 25 millones de dólares que recibe el ganador de la versión adulta del máximo torneo de clubes del continente.

    Foto: swanderers en X.

    Entre los wanderinos que suman más experiencia en el profesionalismo están el volante Cristóbal Ponce, que registra 19 partidos, tres goles y tres asistencias; Lucas Avendaño, también volante y capitán del equipo Sub 20, que tiene 15 duelos en la Liga de Ascenso y cinco en la Copa Chile; el extremo Ignacio Flores, quien acumula 18 encuentros, un gol y una asistencia; el atacante Vicente Vargas, que en 20 partidos registra dos goles y una asistencia, entre otros valores que también son considerados por el entrenador Francisco Palladino los fines de semana de Primera B, torneo en el que marchan en el primer lugar con 44 puntos, con el sueño de volver a Primera División.

    Las figuras que son observadas

    En las últimas horas ya transcendió el interés de ligas internacionales por futbolistas que integran este equipo Sub 20 del Decano. A pesar de la derrota, la vitrina ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, sumado a los partidos de la Libertadores Sub 20, es algo que les permitió a los futbolistas ser observados por una cantidad de público mayor a la que normalmente miran a los juveniles chilenos.

    En España ya hablan de varios clubes interesados en una de las joyas porteñas: “Vicente Vargas, extremo del Santiago Wanderers, ha demostrado unas cualidades excelentes contra el Real Madrid en la final Intercontinental Sub-20 y ya hay interés por él de cara al futuro. El grupo RedBull ya ha solicitado información, el Getafe, un club holandés y alemán han sondeado la situación. El jugador es titular en la selección sub-20 de Chile”, escribieron en el diario Marca. En tanto, desde Portugal preguntaron por Cristóbal Villarroel, otro de los valores que tienen en la Quinta Región.

    En el puerto sabían que las ofertas iban a llegar, por lo que debían estar prevenidos. “Habrá muchos veedores de Europa pensando en que muchos de estos chicos son el futuro de nuestra Selección. De este equipo, cuatro son titulares en el primer equipo y tres alternan”, declaraba a El Deportivo Andrés Sánchez, director de Wanderers e hijo del presidente del club, en la previa del duelo ante La Fabrica en España.

    Curiosamente, el valor de las figuras del elenco chileno es bajo si se compara con el costo de los jugadores Merengues o con los montos que se pagan por talentos incipientes de Brasil o Argentina. Por ejemplo, el pase más caro es el del mediocampista de 19 años Cristóbal Ponce, que vale 225 mil euros, según la plataforma Transfermarkt

    En tanto, la carta de Christian Silva, delantero de 18 años que se coronó como el goleador de la última Libertadores Sub 20 y que fue escogido como el mejor futbolista del torneo, tiene un valor de 125 mil euros. Por último, el lateral Cristopher Valenzuela cuesta 200 mil euros y el volante Lucas Avendaño 150 mil. Cabe destacar que todos estos números son de antes del encuentro contra Real Madrid.

    Estos antecedentes explican el interés que despertaron algunas figuras de Wanderers, por la chance de contratar futbolistas con buena proyección a un precio menor que en otros mercados. Y también justifica la necesidad del Decano de blindar a sus talentos.

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