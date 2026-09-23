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    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Una ensalada fresca y sabrosa, que combina ingredientes simples, pero llenos de contrastes. Un plato perfecto para darle un giro especial a cualquier comida.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 4 personas.

    Ingredientes:

    1⁄2 kilo de espinaca lavada.

    4 lonjas de tocino.

    1 taza de almendras fileteadas y tostadas.

    1 cucharada de aceite de oliva.

    1⁄2 taza de queso azul desmenuzado.

    1 cucharada de mayonesa.

    1 cucharada de crema agria.

    1⁄4 taza de crema.

    Preparación:

    1. En una sartén caliente el tocino (cortado en pedacitos) hasta que suelte su jugo.

    2. Agregue las almendras y cocine durante 3 minutos.

    3. En un bol coloque la espinaca cortada y sobre ella vierta el tocino con las almendras. Asegúrese de incluir el jugo de la cocción. Revuelva.

    4. Incorpore, independiente, el queso, las cremas y la mayonesa. Mezcle bien.

    5. Añada el aliño de queso a la ensalada y mezcle.

    6. Rectifique sazón y sirva de inmediato.

    Más sobre:La receta de la semanaPaula Cocinaensaladarecetaensalada de espinacatocinoqueso azul

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