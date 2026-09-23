Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
Una ensalada fresca y sabrosa, que combina ingredientes simples, pero llenos de contrastes. Un plato perfecto para darle un giro especial a cualquier comida.
Receta para 4 personas.
Ingredientes:
1⁄2 kilo de espinaca lavada.
4 lonjas de tocino.
1 taza de almendras fileteadas y tostadas.
1 cucharada de aceite de oliva.
1⁄2 taza de queso azul desmenuzado.
1 cucharada de mayonesa.
1 cucharada de crema agria.
1⁄4 taza de crema.
Preparación:
1. En una sartén caliente el tocino (cortado en pedacitos) hasta que suelte su jugo.
2. Agregue las almendras y cocine durante 3 minutos.
3. En un bol coloque la espinaca cortada y sobre ella vierta el tocino con las almendras. Asegúrese de incluir el jugo de la cocción. Revuelva.
4. Incorpore, independiente, el queso, las cremas y la mayonesa. Mezcle bien.
5. Añada el aliño de queso a la ensalada y mezcle.
6. Rectifique sazón y sirva de inmediato.
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