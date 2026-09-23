Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

Receta para 4 personas.

Ingredientes:

1⁄2 kilo de espinaca lavada.

4 lonjas de tocino.

1 taza de almendras fileteadas y tostadas.

1 cucharada de aceite de oliva.

1⁄2 taza de queso azul desmenuzado.

1 cucharada de mayonesa.

1 cucharada de crema agria.

1⁄4 taza de crema.

Preparación:

1. En una sartén caliente el tocino (cortado en pedacitos) hasta que suelte su jugo.

2. Agregue las almendras y cocine durante 3 minutos.

3. En un bol coloque la espinaca cortada y sobre ella vierta el tocino con las almendras. Asegúrese de incluir el jugo de la cocción. Revuelva.

4. Incorpore, independiente, el queso, las cremas y la mayonesa. Mezcle bien.

5. Añada el aliño de queso a la ensalada y mezcle.

6. Rectifique sazón y sirva de inmediato.