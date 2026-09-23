Diputados de comisión de Seguridad aprueban en general proyecto sobre incentivos en Carabineros

Por unanimidad, la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto para modernizar el sistema de incentivos en Carabineros.

La instancia, que preside el diputado del Partido Republicano Cristián Araya, recibió, entre otros, a la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, y al general director de Carabineros, Marcelo Araya.

En julio, el Presidente José Antonio Kast firmó una serie de indicaciones para la propuesta que integra la agenda de seguridad priorizada del Ejecutivo.

El proyecto, con urgencia de discusión inmediata y en segundo trámite constitucional, debería votarse en particular el próximo lunes 28 de septiembre.

El gobierno dio cuenta en la comisión que actualmente hay 6 mil efectivos menos en las calles que en 2020 y la deserción en de alumnos en la carrera en la institución llega a 22%, lo que justifica una iniciativa para robustecer los incentivos de ingreso y permanencia.

Jaime Araya, independiente del comité del Partido por la Democracia (PPD), Chiara Barchiesi, Enrique Bassaletti, Cristián Araya y Sebastián Zamora del Partido Republicano, Daniel Lilayu de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Olivares del Partido de la Gente (PDG), Mauro González de Renovación Nacional (RN), Patricio Pinilla de la Democracia Cristiana (DC), Bernardo Salinas del Partido Comunista (PC) y Tatiana Urrutia del Frente Amplio (FA) respaldaron la iniciativa en general.

Qué plantea la iniciativa

El proyecto apunta a mejorar las condiciones de los alumnos de las escuelas de formación de la institución policial, estableciendo un sueldo íntegro para el alumno, estatus de carabinero a prueba y nuevas vías de ingreso por mérito y formación.

Además, aspira a retener el talento en la institución, con una carrera más larga, bono de permanencia en servicio, incentivo al desempeño y reconocimiento de cargos estratégicos

Por otro lado, pretende premiar el servicio policial en comunas de mayor riesgo, a través de una gratificación especial de hasta 100% del sueldo, focalizada por tramos según el riesgo de cada municipio.

“Sabemos que hay personas que tienen hoy día un riesgo por estar en la calle y cuesta ir al lugar donde hoy día más carabineros se necesitan. Hoy día la gratificación especial de riesgo tiene un tope del 20%. Ese tope se elimina y se amplía hasta el 100%”, destacó la subsecretaria Giannini.

Los cinco puntos clave de la iniciativa son:

Extensión de la carrera: amplía el límite de permanencia y la carrera funcionaria hasta los 41 años de servicio para los futuros ingresos.

Apoyo a estudiantes: triplica el estipendio mensual de los carabineros alumnos durante sus primeros semestres y eleva de manera importante la retribución durante el periodo de práctica profesional.

Incentivos económicos: incrementa sustancialmente las gratificaciones por riesgo (que pueden llegar hasta un 100% en condiciones específicas), además de bonos por desempeño, permanencia y criticidad en zonas de alta complejidad.

Gestión y personal civil: incorpora funcionarios civiles para asumir tareas administrativas, permitiendo que cientos de operativos policiales regresen a labores de patrullaje en terreno.

Equipamiento y tecnología: considera una fuerte inversión para renovar material de protección balística, cámaras corporales y sistemas de control de gestión en tiempo real.

“Este proyecto es sumamente esperado”

“Quiero solamente complementar en el sentido de que este proyecto es sumamente esperado por la institución, es algo que se ha venido trabajando también ya por algunos años. Por lo tanto, lo primero es valorar el apoyo que se ha tenido por parte de distintos estamentos, tanto autoridades de gobierno como también por distintos parlamentarios, autoridades que son importantes y han visto que esta también es la forma y la manera de que la institución pueda seguir avanzando, más aún, estando a prácticamente 200 días de cumplir nuestro centenario institucional”, manifestó el general Araya.

“Esto viene a complementar un proceso integral que parte de la institución. Desde lo que es las postulaciones a un segmento que a nosotros nos interesa, que son nuestros postulantes, el proceso de formación en cuanto a lo que son nuestros carabineros alumnos, de fortalecerlo y, por supuesto, dar eficiencia al desarrollo de la carrera profesional y, sobre todo, también mantener y hacer fuerte nuestro principal recurso que es nuestro personal”, agregó.

Araya informó que este año postularon a la Escuela de Carabineros 2.845 personas. A las escuelas de formación policial, faltando un trimestre, ya hay 11.887 postulantes registrados.

Asimismo, se prolongó la carrera de más de 1.350 funcionarios.

“Eso da cuenta del interés del personal, que habiendo cumplido los requisitos para acogerse a retiro, manifiestan su voluntad de continuar en la institución”, destacó.