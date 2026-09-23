Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos. Foto referencial de redes sociales @laroja

Este miércoles la Roja Femenina Sub 20 tiene su último desafío por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde sale a la cancha por la final de Chile contra Venezuela.

Las dirigidas por Luis Mena van por el oro en la competencia trasandina y llegan invictas tras instalarse en la etapa con un triunfo ante Paraguay.

Cuándo juega Chile vs. Venezuela

El partido de Chile contra Venezuela por la final femenina Sub 20 es este miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas.

La definición del oro en los Juegos Suramericanos reúne a las selecciones en la Asociación Rosarina de Fútbol de Argentina.

Dónde ver a Chile vs. Venezuela

El partido femenino Sub 20 de Chile contra Venezuela se transmite en las pantallas y plataformas de TVN.