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    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Las seleccionadas juveniles van por el oro en la competencia que se desarrolla en Argentina.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos. Foto referencial de redes sociales @laroja

    Este miércoles la Roja Femenina Sub 20 tiene su último desafío por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde sale a la cancha por la final de Chile contra Venezuela.

    Las dirigidas por Luis Mena van por el oro en la competencia trasandina y llegan invictas tras instalarse en la etapa con un triunfo ante Paraguay.

    Cuándo juega Chile vs. Venezuela

    El partido de Chile contra Venezuela por la final femenina Sub 20 es este miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas.

    La definición del oro en los Juegos Suramericanos reúne a las selecciones en la Asociación Rosarina de Fútbol de Argentina.

    Dónde ver a Chile vs. Venezuela

    El partido femenino Sub 20 de Chile contra Venezuela se transmite en las pantallas y plataformas de TVN.

    Más sobre:FútbolJuegos SuramericanosJuegos Suramericanos Santa Fe 2026ChileVenezuelaChile Femenino Sub 20Chile Sub 20 FemeninoChile Femenino Sub 20 vs VenezuelaChile Sub 20 Femenino vs VenezuelaChile vs Venezuela Femenino Sub 20Chile vs Venezuela Sub 20 FemeninoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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