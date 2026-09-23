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    Política

    La ofensiva opositora ante adhesión al grupo de Trump que será incluida en la interpelación a Pérez Mackenna

    En el sector salieron en bloque a cuestionar la medida del Presidente Kast y se preparan para enfrentar al canciller el próximo lunes en el Congreso, en la arremetida que encabezará el diputado Nelson Venegas.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Ningún partido de la oposición se quiso quedar abajo de la intensa arremetida comunicacional en contra del gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que se confirmara este martes la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, grupo internacional impulsado por el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

    Las directivas de colectividades como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Por la Democracia emitieron comunicados en rechazo de la apuesta del jefe de Estado, al cuestionar que no se conocen los alcances del acuerdo y que podría verse afectada la soberanía nacional.

    De momento la fuerte ofensiva de la oposición es comunicacional, ya que el próximo lunes será el turno del diputado socialista, Nelson Venegas, para pasar a la acción e interpelar al canciller Francisco Pérez Mackenna en la Cámara.

    La arremetida se mantendrá activa mientras se espera la interpelación, tras el retorno del canciller desde Nueva York. Este jueves se reunirán los secretarios generales de la oposición. Si bien el tema proyectado son las cifras del desempleo, los dirigentes creen que es imposible no abordar el tema y marcar un nuevo punto político.

    De momento los partidos ya han adelantado su línea de acción. “La adhesión a esta iniciativa es un acto de sumisión que rompe con la línea de Estado que ha seguido Chile en materia de política exterior”, indicaron, por ejemplo, desde el Frente Amplio.

    Dentro del PS, se impulsó una declaración que planteara que es “una política que reivindica abiertamente la primacía de Estados Unidos en el hemisferio” y que si bien “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere cooperación internacional, esta no puede comprometer la soberanía nacional, la autonomía de nuestra política exterior”.

    Todos los partidos coincidieron en que “nos preocupa especialmente que el gobierno haya avanzado en esta decisión sin un debate público suficiente y sin transparentar previamente sus alcances en materias tan sensibles como defensa”, como indicó el mismo documento del PS.

    El tema recién será abordado en el Congreso el próximo lunes, cuando, en el contexto de la interpelación de Nelson Venegas, apunte, dentro de los 13 puntos de la arremetida, las implicancias del acercamiento de Chile al grupo de Trump.

    En particular, la idea es dilucidar “la participación de Chile, las obligaciones asumidas, las consecuencias para la navegación en costas chilenas y eventuales afectaciones a la soberanía nacional”.

    Más allá de las declaraciones de los partidos, los parlamentarios también han salido a cuestionar que no se conversara previamente la adhesión de Chile a esta nueva entidad de Trump. Incluso algunos recuerdan las críticas que surgieron desde la derecha en contra del expresidente Boric, por no socializar con antelación el anuncio, hace un año atrás, de la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

    “Si el gobierno quiere construir entendimientos con la oposición nosotros estaremos disponibles para encontrar acuerdos, pero primero deben entender quienes gobiernan Chile que en democracia el Congreso no es el último en enterarse de las decisiones que comprometen al Estado, la soberanía de la Patria y la Defensa Nacional”, dijo al respecto el diputado Carlos Cuadrado (PPD), quien días atrás envió un oficio a la Cancillería por las polémicas entre el gobierno de Chile con Estados Unidos, particularmente por el embajador en Santiago, Brandon Judd.

    El diputado Juan Santana (PS) complementó que “la confianza queda bastante resentida, porque es difícil hablar de entendimientos cuando el gobierno toma una decisión estratégica para Chile sin informar siquiera a la comisión de Relaciones Exteriores”.

    En la misma línea, el diputado José Antonio Rivas (PS) sumó que “el canciller va a tener que explicar ante el Congreso, en la interpelación, qué gana Chile con esta decisión, qué compromiso asumió nuestro país y cómo se va a resguardar nuestra soberanía”, mientras que Raúl Leiva (PS) agregó que “creo que es importante clarificar y conocer de manera detallada todos los alcances y compromisos que conlleva dicha adhesión. Cuáles van a ser los efectos, ya que independiente del comunicado de prensa del Gobierno”.

    Incluso salieron a cuestionar la decisión gubernamental de Kast figuras de la administración de Gabriel Boric. Este miércoles, el exjefe de gabinete del otrora Mandatario, Carlos Durán, indicó que “estamos siendo afectados en materia arancelaria y más encima nos estamos alineando con el interés de un gobierno y un estilo de Presidente de la República como el que existe en Estados Unidos”.

    “Sigue subordinando a nuestra patria a los intereses de Donald Trump”, escribió ayer en sus redes sociales la exministra de la Segegob, Camila Vallejo.

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