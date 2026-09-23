SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcaldes Iglesias y White piden celeridad en ley corta de seguridad municipal: “El Senado la está haciendo eterna”

    "No podemos tener a los municipios funcionando a una velocidad y al Estado legislando a otra”, planteó el jefe comunal de San Bernardo. "Si seguimos acumulando semanas, comisiones y trámites, lo único corto de esta ley va a terminar siendo el nombre", advirtió su par de Independencia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y su par de San Bernardo, Christopher White, figuras del oficialismo y la oposición, llamaron a acelerar la tramitación de la denominada ley corta de seguridad municipal.

    “La llamaron ley corta, pero el Senado la está haciendo eterna, la lentitud es desesperante . Si todos decimos que la seguridad es una urgencia, esa urgencia también tiene que notarse cuando se legisla”, manifestaron.

    El proyecto aborda materias necesarias para implementar y dar viabilidad práctica a la Ley de Seguridad Municipal que comenzó a operar el pasado 12 de agosto, seis meses después de su promulgación en febrero de este año.

    Entre las materias que considera está la contratación de inspectores, los límites de gasto asociados a esas contrataciones y los mecanismos para acreditar su idoneidad física y psicológica.

    La iniciativa se socializó en julio con asociaciones de municipalidades, ingresó al Congreso el 4 de agosto y se encuentra en la comisión de Gobierno del Senado, donde se abrió plazo para indicaciones.

    Posteriormente deberá ir a la comisión de Seguridad Pública, pasar por la Sala del Senado y luego volver a la Cámara de Diputados.

    Si persisten diferencias entre ambas cámaras, el proyecto podría terminar en Comisión Mixta.

    “Decepcionante”

    “Todavía quedan varias estaciones antes de que esto sea ley. Si seguimos acumulando semanas, comisiones y trámites, lo único corto de esta ley va a terminar siendo el nombre, es muy decepcionante que los tiempos de los alcaldes y del poder legislativo sean tan distintos”, afirmó Iglesias.

    White sostuvo que mientras esta discusión avanza, los vecinos esperan.

    “Todos los días nos piden más patrullajes, más inspectores y mayor presencia en las calles. No podemos tener a los municipios funcionando a una velocidad y al Estado legislando a otra”, planteó.

    Ambos jefes comunales advirtieron que acelerar la tramitación tampoco resuelve por sí solo el problema del financiamiento.

    “Permitirnos contratar más inspectores y gastar más de nuestros propios recursos no significa entregarnos recursos nuevos. No pueden darnos más responsabilidades y después dejar que cada municipio vea cómo las financia”, advirtió Iglesias.

    Los alcaldes plantearon que la discusión del Presupuesto 2027 es la oportunidad para aumentar los recursos destinados al equipamiento de seguridad municipal o crear un mecanismo especial de apoyo para las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal.

    “No estamos pidiendo un cheque en blanco: estamos pidiendo recursos para cumplir responsabilidades que el propio Estado nos está entregando. El Presupuesto 2027 es la oportunidad para hacerse cargo de eso”, agregó Iglesias.

    White, a su vez, dijo que “la seguridad de una familia no puede depender de la capacidad financiera de su municipalidad”.

    “Si las responsabilidades son las mismas, pero cada comuna tiene que financiarlas según su propio bolsillo, vamos a terminar teniendo seguridad municipal de primera y segunda categoría”, planteó.

    Más sobre:SeguridadSeguridad MunicipalAgustín IglesiasChristopher White

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Triple homicidio en La Reina: tribunal mantiene prisión preventiva para Jorge Ugalde

    Senapred decreta tres alertas rojas y cuatro alertas amarillas por sistema frontal entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos

    La explicación del gobierno por las declaraciones a las que adhirió Chile cuando aún no oficializaba su ingreso al Escudo de las Américas

    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Rechazada reforma para migrantes: republicanos activan plan B y reflotan moción de Gaspar Rivas

    Lo más leído

    1.
    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    2.
    Defensoría de la Niñez insta a Fiscalía resguardar privacidad de hija de Camila Flores en medio de investigación en su contra

    Defensoría de la Niñez insta a Fiscalía resguardar privacidad de hija de Camila Flores en medio de investigación en su contra

    3.
    Ataque a Lincolao se cierra sin condena: estas son las cinco condiciones que los imputados deberán cumplir por solo un año

    Ataque a Lincolao se cierra sin condena: estas son las cinco condiciones que los imputados deberán cumplir por solo un año

    4.
    Gendarmería informa de la detención de cuatro funcionarios a raíz de investigación por fraude al fisco

    Gendarmería informa de la detención de cuatro funcionarios a raíz de investigación por fraude al fisco

    5.
    Senapred decreta tres alertas rojas y cuatro alertas amarillas por sistema frontal entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos

    Senapred decreta tres alertas rojas y cuatro alertas amarillas por sistema frontal entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos

    6.
    Ley que obliga a proteger de caídas a menores que vivan en edificios abre dudas sobre su implementación

    Ley que obliga a proteger de caídas a menores que vivan en edificios abre dudas sobre su implementación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Defensa anuncia plan para renovar capacidades militares y presencia de Chile en la zona austral
    Chile

    Defensa anuncia plan para renovar capacidades militares y presencia de Chile en la zona austral

    Triple homicidio en La Reina: tribunal mantiene prisión preventiva para Jorge Ugalde

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur
    El Deportivo

    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur

    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    “Jugadores, la c...”: el duro reproche de la hinchada de Argentina a su selección en los Odesur que da la vuelta al mundo

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar
    Cultura y entretención

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina
    Mundo

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Trump recibe a Xi en la Casa Blanca en medio de tensiones

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse