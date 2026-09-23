Revive la derrota de la Roja femenina Sub 20 frente a Venezuela por la medalla de oro en los Odesur
La selección nacional no logra quedarse con la presea dorada en la final contra la Vinotinto. Cayó por penales. Repesa todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
Actualizar el relato
Chile 1-1 Venezuela
Penales: 2-4
Hasta la próxima
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Se lo pierde Chile: Venezuela gana el oro
Pardo le pega al palo y la Roja cae en la final de los Juegos Odesur.
Gol de Venezuela
Gol de Chile
Mardones le pega cruzado y anota.
Gol de Venezuela
La portera Rebanales le pega al primer palo y anota.
Se lo pierde Chile
Martínez le pega al medio. Tapa la portera Venezolana.
Gol de Venezuela
Alejo le pega al primer palo. Engaña a la portera chilena.
Gol de Chile
Álvarez le pega cruzado. Pegado al palo. Gol.
Gol de Venezuela
Alfonzo le pega cruzado y anota.
Penales
Parte Venezuela en la definición.
Termina el partido
Chile rozó la medalla de oro. Pero deberá buscarla en la definición a penales.
Para no creer
93′. Pardo centra. La pelota se pasea por todo el arco llanero y no alcanza a llegar Mardones.
El empate
91′. Alfonzo le pega arriba, a la izquierda de la portera chilena, la cual eligió el otro palo.
Gooooooooooooooool de Venezuela
Penal
90′. La pelota da en la mano de Abarca y se cobra la pena máxima contra Chile.
Cambio
87’. Peña reemplaza a Muñoz en la Roja.
Tarjeta Amarilla
84′. Flores es amonestada en Venezuela por falta.
Cabezazo
81′. Gálvez gana en el juego aéreo. Su disparo sale levemente desviado.
Tarjeta Amarilla
78′. Bravo es amonestada en Venezuela por falta.
Avisa Chile
74′. Mardones le pega al primer palo. Saca la portera llanera.
Tarjeta Amarilla
67′. Bolsegui es amonestada en Venezuela por falta.
Cambios
65′. Leal, Figueredo y Núñez reemplazan a Granadillo. Ávila y Durán en Venezuela.
Era el segundo
60′. Martínez pifia cuando estaba sola frente al arco llanero.
Otra llegada
52′. Mardones le pega desde fuera. Elevado. Avisa -otra vez- Chile.
El primero
49′. Pardo se la lleva por la derecha. Centro atrás. Aparece Martínez para el toque preciso y abrir la cuenta para Chile.
Gooooooooooooooool de Chile
Enredo
45′. Se arma un lío en el área venezolana. Ninguna chilena puede rematar. La portera llanera se queda con el balón.
Segundo tiempo
Chile y Venezuela ya juegan el complemento por la medalla de oro.
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Descanso
Termina la primera parte. Ambas selecciones tuvieron chances de gol. Aunque Chile tuvo más la pelota.
Tarjetas Amarillas
Flores es amonestada en Chile y Durán en Venezuela por entrevero.
Agregado
45′. Se añadió un minuto más a esta primera parte.
Tarjeta Amarilla
40′. Martínez es amonestada en Chile por falta.
Cabezazo
37′. Martínez gana por arriba en el área venezolana. Se va ligeramente elevado el remate.
Remate
36′. Álvarez prueba desde fuera. Casi se mete en el ángulo venezolano.
Centro
33′. Venezuela busca por arriba. Se le suelta a la portera chilena. Despeja la defensa.
Equivocación
25′. Gálvez se adelanta a la portera chilena y la manda al córner, cuando ya no había peligro.
Cambio
17′. Martínez reemplaza a la lesionada Cabezas en Chile.
Disparo
14′. Álvarez le pega desde la línea del área. La portera venezolana se luce para evitar el primero.
Lo tuvo la Vinotinto
9′. Desde un lateral, entra la pelota al área chilena y Bravo remata. Pega en la parte exterior de la red.
Primero minutos
5′. Chile domina el partido y Venezuela apuesta a la contra.
Va por el oro
Chile ya enfrenta a Venezuela por la presea dorada en los Odesur.
¡Bienvenidos!
Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez la Roja femenina enfrenta a Venezuela por la medalla de oro en los Juegos Odesur.
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