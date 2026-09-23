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    EN VIVO

    Revive la derrota de la Roja femenina Sub 20 frente a Venezuela por la medalla de oro en los Odesur

    La selección nacional no logra quedarse con la presea dorada en la final contra la Vinotinto. Cayó por penales. Repesa todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.

    Foto: Josefa Cáceres / Team Chile

    Actualizar el relato

    Chile 1-1 Venezuela

    Penales: 2-4

    Hasta la próxima

    Vive todos los Juegos Odesur en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Se lo pierde Chile: Venezuela gana el oro

    Pardo le pega al palo y la Roja cae en la final de los Juegos Odesur.

    Gol de Venezuela

    Gol de Chile

    Mardones le pega cruzado y anota.

    Gol de Venezuela

    La portera Rebanales le pega al primer palo y anota.

    Se lo pierde Chile

    Martínez le pega al medio. Tapa la portera Venezolana.

    Gol de Venezuela

    Alejo le pega al primer palo. Engaña a la portera chilena.

    Gol de Chile

    Álvarez le pega cruzado. Pegado al palo. Gol.

    Gol de Venezuela

    Alfonzo le pega cruzado y anota.

    Penales

    Parte Venezuela en la definición.

    Termina el partido

    Chile rozó la medalla de oro. Pero deberá buscarla en la definición a penales.

    Para no creer

    93′. Pardo centra. La pelota se pasea por todo el arco llanero y no alcanza a llegar Mardones.

    El empate

    91′. Alfonzo le pega arriba, a la izquierda de la portera chilena, la cual eligió el otro palo.

    Gooooooooooooooool de Venezuela

    Penal

    90′. La pelota da en la mano de Abarca y se cobra la pena máxima contra Chile.

    Cambio

    87’. Peña reemplaza a Muñoz en la Roja.

    Tarjeta Amarilla

    84′. Flores es amonestada en Venezuela por falta.

    Cabezazo

    81′. Gálvez gana en el juego aéreo. Su disparo sale levemente desviado.

    Tarjeta Amarilla

    78′. Bravo es amonestada en Venezuela por falta.

    Avisa Chile

    74′. Mardones le pega al primer palo. Saca la portera llanera.

    Tarjeta Amarilla

    67′. Bolsegui es amonestada en Venezuela por falta.

    Cambios

    65′. Leal, Figueredo y Núñez reemplazan a Granadillo. Ávila y Durán en Venezuela.

    Era el segundo

    60′. Martínez pifia cuando estaba sola frente al arco llanero.

    Otra llegada

    52′. Mardones le pega desde fuera. Elevado. Avisa -otra vez- Chile.

    El primero

    49′. Pardo se la lleva por la derecha. Centro atrás. Aparece Martínez para el toque preciso y abrir la cuenta para Chile.

    Gooooooooooooooool de Chile

    Enredo

    45′. Se arma un lío en el área venezolana. Ninguna chilena puede rematar. La portera llanera se queda con el balón.

    Segundo tiempo

    Chile y Venezuela ya juegan el complemento por la medalla de oro.

    Únete

    Vive los Juegos Odesur en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Descanso

    Termina la primera parte. Ambas selecciones tuvieron chances de gol. Aunque Chile tuvo más la pelota.

    Tarjetas Amarillas

    Flores es amonestada en Chile y Durán en Venezuela por entrevero.

    Agregado

    45′. Se añadió un minuto más a esta primera parte.

    Tarjeta Amarilla

    40′. Martínez es amonestada en Chile por falta.

    Cabezazo

    37′. Martínez gana por arriba en el área venezolana. Se va ligeramente elevado el remate.

    Remate

    36′. Álvarez prueba desde fuera. Casi se mete en el ángulo venezolano.

    Centro

    33′. Venezuela busca por arriba. Se le suelta a la portera chilena. Despeja la defensa.

    Equivocación

    25′. Gálvez se adelanta a la portera chilena y la manda al córner, cuando ya no había peligro.

    Cambio

    17′. Martínez reemplaza a la lesionada Cabezas en Chile.

    Disparo

    14′. Álvarez le pega desde la línea del área. La portera venezolana se luce para evitar el primero.

    Lo tuvo la Vinotinto

    9′. Desde un lateral, entra la pelota al área chilena y Bravo remata. Pega en la parte exterior de la red.

    Primero minutos

    5′. Chile domina el partido y Venezuela apuesta a la contra.

    Va por el oro

    Chile ya enfrenta a Venezuela por la presea dorada en los Odesur.

    ¡Bienvenidos!

    Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez la Roja femenina enfrenta a Venezuela por la medalla de oro en los Juegos Odesur.

    Más sobre:Minuto a minutoChileLa Roja FemeninaLa RojaOdesur 2026Juegos SudamericanosSanta Fe 2026

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