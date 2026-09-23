SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El gasto energético de la IA se toma la conversación en evento antesala de la COP31

    La expansión de la IA abre para Chile el desafío de atraer centros de datos sin tensionar el sistema eléctrico, el agua ni las metas de descarbonización. El tema ha sido el principal foco de debate en la Climate Week de Nueva York que se desarrolla en paralelo a la Asamblea de la ONU, y donde también estuvo presente la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Nueva York volvió esta semana a convertirse en uno de los principales escenarios de la agenda climática global. La Climate Week, que se desarrolla en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, ha instalado entre sus principales debates una tensión que hasta hace poco ocupaba un lugar secundario. Se trata de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial (IA) para enfrentar el cambio climático sin que su propia infraestructura termine aumentando la presión sobre el sistema energético.

    La cita reúne a gobiernos, empresas, organismos internacionales, científicos y organizaciones de la sociedad civil en diversas actividades. Y aunque la electrificación, las energías renovables, el financiamiento climático y la resiliencia concentran buena parte de la agenda, el crecimiento de los centros de datos asociados a la IA ha comenzado a ocupar un espacio propio.

    El responsable climático de las Naciones Unidas, Simon Stiell, dijo a Associated Press que la IA consumidora de energía “está aumentando la contaminación que calienta el planeta procedente del carbón, el petróleo y el gas, mientras incrementa los costes energéticos para hogares y empresas”, y agregó que los líderes de esta tecnología “están en una situación muy débil en cuanto a licencias para operar”.

    Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Simon Stiell AMR ALFIKY

    El problema surge a partir de que los modelos de IA requieren grandes cantidades de capacidad computacional para entrenarse y operar. Esa demanda se traduce en electricidad para los chips, refrigeración y sistemas de respaldo, además de requerimientos de agua, suelo e infraestructura. Una de las estimaciones expuestas durante las primeras jornadas apunta a que los centros de datos podrían agregar hasta 118 GW de demanda a la red estadounidense hacia 2030 y representar cerca del 12% de su consumo eléctrico promedio.

    La discusión adquiere relevancia porque el despliegue de estas instalaciones puede avanzar más rápido que las nuevas líneas de transmisión, sistemas de almacenamiento y generación renovable. Y en nuestro país, la preocupación también nos alcanza, ya que Chile busca posicionarse como polo de desarrollo tecnológico mientras enfrenta restricciones hídricas y mantiene como objetivo la descarbonización de su matriz.

    En la Climate Week participa la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien forma parte de la delegación oficial chilena que partió junto al Presidente Kast a la Asamblea General de Naciones Unidas. La secretaria de Estado llegó acompañada por el jefe de la División de Cambio Climático de la cartera, Hernán López.

    Ministra Toledo en reunión bilateral con el ministro del Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, João Paulo Capobianco.

    La agenda de la ministra ha estado centrada en movilizar financiamiento para la acción climática, fortalecer la colaboración público-privada y avanzar en las negociaciones de cara a la COP31. Entre sus actividades, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, João Paulo Capobianco, para abordar instrumentos que permitan apalancar inversión pública y privada; participó en el lanzamiento de la Agenda de Acción de la COP31; expuso los avances de Chile para reducir las emisiones de metano, incluyendo la futura norma de emisión que prepara el MMA; y asistió a la reunión anual del High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, reafirmando el compromiso del país con la protección de los océanos.

    La paradoja energética de la IA

    Para Antonia Berríos, abogada y coordinadora de la ONG Fima, la eficiencia debe ser parte de la respuesta y no limitarse al reemplazo de combustibles fósiles. Además, advierte que el aumento de la generación renovable no necesariamente equivale a una reducción de la generación fósil si la demanda eléctrica continúa creciendo. A ello suma los impactos que pueden producir nuevas infraestructuras sobre ecosistemas que almacenan carbono. En Chile, agrega, los proyectos de centros de datos debieran considerar explícitamente su consumo energético dentro de la evaluación ambiental, “de modo de incorporar en cada nuevo desarrollo los mecanismos de compensación mínimos”.

    El exministro del Medio Ambiente y actual CEO de Global Methane Hub, Marcelo Mena, plantea otro criterio: que la demanda adicional de los centros de datos sea compatible con los presupuestos de emisiones establecidos en la Ley de Cambio Climático. A su juicio, el crecimiento de la IA también puede transformarse en una oportunidad para acelerar tecnologías limpias y sistemas de refrigeración con menor consumo de agua. “Lo que no podemos tolerar es una proliferación de fuentes sucias de respaldo, como generadores diésel o centrales de gas natural”, señala.

    Mena apunta además a una ventaja que, según sostiene, tiene Chile frente a otros mercados. Esto es un Sistema de Evaluación Ambiental que permite revisar impactos, incorporar participación ciudadana y analizar variables como agua, ruido y cambio climático.

    El desafío, por tanto, no es solamente conseguir más electricidad para alimentar la expansión de la IA. La discusión que deja el evento paralelo a la Asamblea de la ONU apunta a cómo producir y consumir esa energía de manera más eficiente.

    La misma tecnología que aumenta la demanda energética también puede convertirse en una herramienta para reducirla, según plantean en el encuentro. Durante la Climate Week se han destacado aplicaciones de IA para optimizar redes eléctricas, edificios, transporte, predicción meteorológica, sistemas de almacenamiento y procesos industriales.

    Así, a menos de dos meses de la COP31, el debate climático suma una nueva pregunta a las tradicionales discusiones. Para Chile, que busca atraer esa infraestructura, esa discusión comienza a ser parte de las condiciones para decidir dónde y cómo se construirá la próxima generación de centros de datos.

    Más sobre:ClimaIACambio climáticoCOP31Climate WeekFrancisca ToledoInteligencia ArtificialHernán LópezMarcelo MenaONG FimaCentro de datosData CentersAntalayaTurquíaCOPONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Gobernador de Tarapacá tras reunión con Quiroz por Presupuesto 2027: “Permitió que el gobierno pueda recapacitar”

    Los pasos de la ministra Lincolao en Washington para acelerar la construcción de un parque paleontológico en Atacama

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    Lo más leído

    1.
    Defensoría de la Niñez insta a Fiscalía resguardar privacidad de hija de Camila Flores en medio de investigación en su contra

    Defensoría de la Niñez insta a Fiscalía resguardar privacidad de hija de Camila Flores en medio de investigación en su contra

    2.
    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    3.
    Gendarmería informa de la detención de cuatro funcionarios a raíz de investigación por fraude al fisco

    Gendarmería informa de la detención de cuatro funcionarios a raíz de investigación por fraude al fisco

    4.
    Ataque a Lincolao se cierra sin condena: estas son las cinco condiciones que los imputados deberán cumplir por solo un año

    Ataque a Lincolao se cierra sin condena: estas son las cinco condiciones que los imputados deberán cumplir por solo un año

    5.
    Defensa anuncia plan para renovar capacidades militares y presencia de Chile en la zona austral

    Defensa anuncia plan para renovar capacidades militares y presencia de Chile en la zona austral

    6.
    Ley que obliga a proteger de caídas a menores que vivan en edificios abre dudas sobre su implementación

    Ley que obliga a proteger de caídas a menores que vivan en edificios abre dudas sobre su implementación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado
    Chile

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP
    El Deportivo

    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP

    Dónde ver Países Bajos vs. Alemania por la Liga de Naciones

    En vivo: Países Bajos se enfrenta a Alemania en el estreno de Xavi y Jürgen Klopp

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana
    Cultura y entretención

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana

    Éxitos, interacciones y un guiño a Oasis, el grupo que nunca lo aceptó: cómo es el show que Robbie Williams trae a Chile

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia
    Mundo

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse