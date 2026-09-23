SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contador ligado al secuestro del caso Fodich recibe condena por tráfico de éxtasis en que también hubo ex PDI involucrados

    El hecho ocurrió en 2023, donde Stefanno Andreotti pagó a dos exdetectives para sacar e ingresar droga desde el Aeropuerto de Santiago. Buscaba ganar unos $40 millones. La pena, cuya lectura ocurrió este martes, fue de cuatro años de presidio y para los expolicías 15 años.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Stefanno Andreotti Parada no era desconocido para las policías. Hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el secuestro extorsivo a dos ciudadanos chinos, Mingkai Fu y Mingxia Fu, cometido el 6 de agosto pasado, donde él y otros imputados, entre los que está el exfiscal Oriente Vinko Fodich, montaron un elaborado plan que consistía en extorsionar a las víctimas y pedirles $300 millones.

    De hecho, según se desprende de las declaraciones de los imputados, que han sido publicadas por este medio, Andreotti contaba con una “red de policías” para realizar actos ilícitos.

    Para los investigadores, el secuestro a los chinos se fue cuajando en dos frentes paralelos. Uno por el lado de Ángelo Stevens, ingeniero comercial y cliente de Fodich, y otro por el lado de Andreotti. Justamente es este último quien ayer recibió un duro golpe judicial luego de que se comunicaran los años de la condena por un caso que data de 2023.

    La condena complica su presente judicial ya que no es la única que ha obtenido en los últimos años, sin contar la que podría recibir por el secuestro extorsivo de agosto.

    Los hechos de 2023

    El 14 de octubre de 2023, a eso de las 22.30, el imputado Fabián Méndez, cuñado de Andreotti y quien era funcionario del Ejército de Chile, ingresó al país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez desde un vuelo procedente de Barcelona, España.

    De acuerdo a los hechos que fueron acreditados, en su equipaje traía tres paquetes rectangulares que contenían 20.154 comprimidos de MDMA, o éxtasis. Los había metido en un peluche gigante al interior de la maleta. Según el Ministerio Público, la operación fue coordinada por Andreotti.

    Haciendo una reconstrucción de los hechos, los detectives descubrieron que había un delito anterior y que era parte del negocio: la exportación de 9 kilos de cocaína que Méndez sacó de Chile hacia España el 29 de septiembre de 2023, por la misma vía. La idea era cambiar la droga en España.

    Para la Fiscalía, fue clave la participación de los agentes policiales de la PDI, Camilo Pastor Cárdenas y Cristián Acevedo Bórquez. Pastor, según la acusación, habría recogido un bolso con la droga desde un baño donde estaba oculta. Lo hicieron para sortear los controles y luego entregarla a Méndez quien iba a tomar el vuelo rumbo a Europa. Méndez estuvo en España unas tres semanas, en un hotel pagado por Andreotti.

    El Ministerio Público sumó un nuevo delito para los exfuncionarios policiales. El 17 de mayo de 2024 detectives de la PDI encontraron dos teléfonos celulares y un módem a los exdetectives que se encontraban cumpliendo prisión preventiva en el cuartel Borgoño, de Independencia.

    Según expuso la Fiscalía en los alegatos de apertura, Andreotti tenía una relación de confianza con los ex PDI involucrados en este caso. A ellos se les debía pagar “cuantiosas sumas de dinero”, señaló la Fiscalía.

    Méndez, buscando rebajar su pena, entregó “importantes antecedentes” para resolver la causa, se señaló en la ocasión, lo mismo que terminó haciendo Andreotti delatando a los PDI. “Quien planificó todo fue Stefanno”, dijo la Fiscalía en los alegatos de clausura.

    En detalle, según la acusación, a los detectives les pagó $12 millones por la salida de la droga y luego otros $5 millones por el ingreso. A su cuñado le ofreció $8 millones por el negocio.

    La declaración de Andreotti

    Andreotti declaró en juicio que en 2021 realizó asesorías comerciales a sujetos colombianos, quienes fueron formalizados por tráfico de droga al igual que él. Fue una causa por la que él ya fue condenado. Según dijo, uno de los detectives que lo detuvo fue Pastor quien después lo contactó por Instagram. Ahí comenzaron a hablar sobre la forma de organizar un negocio ilícito para “hacer dinero”.

    Con Pastor y Acevedo se juntaron en un pub de Pajaritos, en Maipú, a tomar cervezas y planificar las salidas con la droga hacia España. Les dijo que, con sus nexos colombianos, tenía la forma de conseguir grandes cantidades de cocaína, la que era bien cotizada en España.

    También dijo que los pagos a los detectives fueron en efectivo y que no había recibo de eso. También mencionó otros viajes hacia el exterior con personas fajadas con droga en su cuerpo. Por la venta del éxtasis esperaba recibir unos $40 millones, lo que no terminó ocurriendo.

    Por el delito de tráfico de estupefacientes, en calidad de autor, el 1° Tribunal Oral en Lo Penal condenó a Andreotti a cuatro años de cárcel, mientras que a Méndez le dieron tres años y un día. El Ministerio Público pedía, sin embargo, siete años para Andreotti. Las penas más duras fueron para los exfuncionarios policiales a quienes les dieron 15 años de cárcel. Fueron absueltos eso sí por el delito de mantener artefactos electrónicos en los lugares donde cumplían la prisión preventiva.

    Una condena por menos de cinco años y un día, lo que equivale a una pena de crimen, puede ser sustituible por una remisión condicional de la pena. Vale decir, cumplir la condena en libertad. Pero dicha situación no podrá ser aplicada para Andreotti quien ya contaba con una condena por su vínculo con el cartel colombiano los Emisarios del Cauca, donde también ofició en un importante rol en el tráfico de drogas.

    Más sobre:Stefanno AndreottiVinko FodichPDITráfico de drogas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Gobernador de Tarapacá tras reunión con Quiroz por Presupuesto 2027: “Permitió que el gobierno pueda recapacitar”

    Los pasos de la ministra Lincolao en Washington para acelerar la construcción de un parque paleontológico en Atacama

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    Lo más leído

    1.
    Defensoría de la Niñez insta a Fiscalía resguardar privacidad de hija de Camila Flores en medio de investigación en su contra

    Defensoría de la Niñez insta a Fiscalía resguardar privacidad de hija de Camila Flores en medio de investigación en su contra

    2.
    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    3.
    Gendarmería informa de la detención de cuatro funcionarios a raíz de investigación por fraude al fisco

    Gendarmería informa de la detención de cuatro funcionarios a raíz de investigación por fraude al fisco

    4.
    Ataque a Lincolao se cierra sin condena: estas son las cinco condiciones que los imputados deberán cumplir por solo un año

    Ataque a Lincolao se cierra sin condena: estas son las cinco condiciones que los imputados deberán cumplir por solo un año

    5.
    Defensa anuncia plan para renovar capacidades militares y presencia de Chile en la zona austral

    Defensa anuncia plan para renovar capacidades militares y presencia de Chile en la zona austral

    6.
    Ley que obliga a proteger de caídas a menores que vivan en edificios abre dudas sobre su implementación

    Ley que obliga a proteger de caídas a menores que vivan en edificios abre dudas sobre su implementación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado
    Chile

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP
    El Deportivo

    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP

    Dónde ver Países Bajos vs. Alemania por la Liga de Naciones

    En vivo: Países Bajos se enfrenta a Alemania en el estreno de Xavi y Jürgen Klopp

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana
    Cultura y entretención

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana

    Éxitos, interacciones y un guiño a Oasis, el grupo que nunca lo aceptó: cómo es el show que Robbie Williams trae a Chile

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia
    Mundo

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse