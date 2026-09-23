Contador ligado al secuestro del caso Fodich recibe condena por tráfico de éxtasis en que también hubo ex PDI involucrados

Stefanno Andreotti Parada no era desconocido para las policías. Hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el secuestro extorsivo a dos ciudadanos chinos, Mingkai Fu y Mingxia Fu, cometido el 6 de agosto pasado, donde él y otros imputados, entre los que está el exfiscal Oriente Vinko Fodich, montaron un elaborado plan que consistía en extorsionar a las víctimas y pedirles $300 millones.

De hecho, según se desprende de las declaraciones de los imputados, que han sido publicadas por este medio, Andreotti contaba con una “ red de policías ” para realizar actos ilícitos.

Para los investigadores, el secuestro a los chinos se fue cuajando en dos frentes paralelos. Uno por el lado de Ángelo Stevens, ingeniero comercial y cliente de Fodich, y otro por el lado de Andreotti. Justamente es este último quien ayer recibió un duro golpe judicial luego de que se comunicaran los años de la condena por un caso que data de 2023.

La condena complica su presente judicial ya que no es la única que ha obtenido en los últimos años, sin contar la que podría recibir por el secuestro extorsivo de agosto.

Los hechos de 2023

El 14 de octubre de 2023, a eso de las 22.30, el imputado Fabián Méndez, cuñado de Andreotti y quien era funcionario del Ejército de Chile , ingresó al país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez desde un vuelo procedente de Barcelona, España.

De acuerdo a los hechos que fueron acreditados, en su equipaje traía tres paquetes rectangulares que contenían 20.154 comprimidos de MDMA, o éxtasis. Los había metido en un peluche gigante al interior de la maleta . Según el Ministerio Público, la operación fue coordinada por Andreotti.

Haciendo una reconstrucción de los hechos, los detectives descubrieron que había un delito anterior y que era parte del negocio: la exportación de 9 kilos de cocaína que Méndez sacó de Chile hacia España el 29 de septiembre de 2023, por la misma vía. La idea era cambiar la droga en España.

Para la Fiscalía, fue clave la participación de los agentes policiales de la PDI, Camilo Pastor Cárdenas y Cristián Acevedo Bórquez. Pastor, según la acusación, habría recogido un bolso con la droga desde un baño donde estaba oculta. Lo hicieron para sortear los controles y luego entregarla a Méndez quien iba a tomar el vuelo rumbo a Europa. Méndez estuvo en España unas tres semanas, en un hotel pagado por Andreotti.

El Ministerio Público sumó un nuevo delito para los exfuncionarios policiales. El 17 de mayo de 2024 detectives de la PDI encontraron dos teléfonos celulares y un módem a los exdetectives que se encontraban cumpliendo prisión preventiva en el cuartel Borgoño, de Independencia.

Según expuso la Fiscalía en los alegatos de apertura, Andreotti tenía una relación de confianza con los ex PDI involucrados en este caso. A ellos se les debía pagar “cuantiosas sumas de dinero”, señaló la Fiscalía.

Méndez, buscando rebajar su pena, entregó “importantes antecedentes” para resolver la causa, se señaló en la ocasión, lo mismo que terminó haciendo Andreotti delatando a los PDI. “Quien planificó todo fue Stefanno”, dijo la Fiscalía en los alegatos de clausura.

En detalle, según la acusación, a los detectives les pagó $12 millones por la salida de la droga y luego otros $5 millones por el ingreso. A su cuñado le ofreció $8 millones por el negocio.

La declaración de Andreotti

Andreotti declaró en juicio que en 2021 realizó asesorías comerciales a sujetos colombianos, quienes fueron formalizados por tráfico de droga al igual que él. Fue una causa por la que él ya fue condenado. Según dijo, uno de los detectives que lo detuvo fue Pastor quien después lo contactó por Instagram. Ahí comenzaron a hablar sobre la forma de organizar un negocio ilícito para “hacer dinero”.

Con Pastor y Acevedo se juntaron en un pub de Pajaritos, en Maipú, a tomar cervezas y planificar las salidas con la droga hacia España. Les dijo que, con sus nexos colombianos, tenía la forma de conseguir grandes cantidades de cocaína, la que era bien cotizada en España .

También dijo que los pagos a los detectives fueron en efectivo y que no había recibo de eso. También mencionó otros viajes hacia el exterior con personas fajadas con droga en su cuerpo. Por la venta del éxtasis esperaba recibir unos $40 millones, lo que no terminó ocurriendo.

Por el delito de tráfico de estupefacientes, en calidad de autor, el 1° Tribunal Oral en Lo Penal condenó a Andreotti a cuatro años de cárcel, mientras que a Méndez le dieron tres años y un día. El Ministerio Público pedía, sin embargo, siete años para Andreotti. Las penas más duras fueron para los exfuncionarios policiales a quienes les dieron 15 años de cárcel . Fueron absueltos eso sí por el delito de mantener artefactos electrónicos en los lugares donde cumplían la prisión preventiva.

Una condena por menos de cinco años y un día, lo que equivale a una pena de crimen, puede ser sustituible por una remisión condicional de la pena. Vale decir, cumplir la condena en libertad. Pero dicha situación no podrá ser aplicada para Andreotti quien ya contaba con una condena por su vínculo con el cartel colombiano los Emisarios del Cauca, donde también ofició en un importante rol en el tráfico de drogas.