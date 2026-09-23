EFE presenta cuatro nuevos trenes para reforzar el servicio ferroviario en el sur

Este miércoles el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, junto al presidente del directorio de EFE Sur, Jorge Sabag y autoridades de EFE, presentaron cuatro nuevos trenes que se sumarán al servicio de pasajeros en el sur del país.

Las incorporaciones se enmarcan en el proceso de modernización que impulsa la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. El subsecretario remarcó que se está desarrollando un trabajo “para entregar mejores alternativas de movilidad a las personas. Queremos que el ferrocarril siga creciendo y que quienes lo utilizan puedan contar con un servicio seguro, cómodo y confiable para realizar sus viajes”, sostuvo.

Por su parte, Sabag, destacó que los nuevos trenes “permitirán seguir fortaleciendo la operación ferroviaria en el sur de Chile y prepararnos para una demanda que ha ido creciendo en nuestros distintos servicios”.

“Estamos avanzando para que más personas puedan elegir el ferrocarril en sus desplazamientos cotidianos y encuentren una alternativa que responda a las necesidades de conectividad de sus territorios”, indicó.

Los nuevos trenes

Las nuevas incorporaciones tren varias novedades. Los equipos llegaron al Puerto de San Antonio desde Qingdao, China, y posteriormente fueron trasladados por vía férrea hasta Santiago.

En detalle, los automotores tienen capacidad para 426 pasajeros y alcanzan una velocidad máxima de 120 km/h.

Los cuatro trenes fueron fabricados por el consorcio CRRC-Sifang y corresponden al modelo SDF, el mismo que actualmente circula con pasajeros en la Región de La Araucanía.

Las unidades cuentan, además, con sistemas de seguridad operacional, videovigilancia y monitoreo en tiempo real conectado a la Central de Tráfico de EFE , junto con pantallas digitales y megafonía para entregar información a los usuarios.

En materia de accesibilidad, se informó que los trenes incorporan espacios y equipamiento para usuarios con movilidad reducida, además de baño con accesibilidad universal.

Actualmente, los automotores se encuentran en un proceso de evaluación que contempla inicialmente pruebas estáticas y posteriormente pruebas dinámicas en las vías.

Una vez superadas estas etapas, cada unidad deberá completar una marcha blanca de 2.000 kilómetros antes de incorporarse a la operación comercial. De acuerdo con la planificación, se espera que los nuevos equipos comiencen a prestar servicios en la zona sur durante el primer trimestre de 2027.