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    Imputados por agresión a ministra Lincolao se disculpan públicamente por los hechos y acceden a salida alternativa

    Quedaron con prohibición de acercarse a la víctima y deben cumplir con firma quincenal y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Atacan a ministra Lincolao en Valdivia

    A una salida alternativa para su proceso accedieron los tres jóvenes formalizados ante el Juzgado de Garantía de Valdivia por atentado contra la autoridad tras las agresiones a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en el campus Isla Teja de la Universidad Austral, el 8 de abril de 2026.

    Para lograr el beneficio, María Jesús Madariaga Rojas, Pablo Vásquez Burgos y Joaquín Monje Sazo debieron disculparse públicamente con la autoridad de gobierno.

    Tras su comparecencia ante el tribunal, la fiscal jefa de Valdivia, Alejandra Anabalón, explicó que en la audiencia de suspensión condicional del procedimiento se impusieron una serie de condiciones que los jóvenes deben cumplir en el periodo de un año.

    “En el caso de incumplimiento de alguna de ellas o que sean formalizados por algún otro hecho, se va a revocar esta salida alternativa y se va a seguir adelante con el procedimiento”, puntualizó.

    Los tres quedaron con prohibición de acercamiento a la víctima y tienen que fijar domicilio.

    “También quedaron sujetos a la obligación de firma bimensual ante Carabineros, en la jurisdicción más cercana a su domicilio. Y lo más importante, también dentro de las condiciones, se fijó que por el término de un año deben cumplir trabajos en beneficio de la comunidad”, destacó la persecutora.

    La fiscal indicó que los tres reunieron los requisitos establecidos por la ley para poder acceder a esta salida alternativa.

    Lincolao estuvo presente en modo telemático en la audiencia en la que se puso fin al caso y aceptó las disculpas ofrecidas.

    Más sobre:Joaquín Monje SazoMaría Jesús MadariagaPablo Vásquez BurgosFiscalía de Los RíosUniversidad AustralXimena LincolaoAlejandra Anabalón

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