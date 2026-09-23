Revés para Conadecus: TDLC declara improcedente recurso de apelación por límites a conglomerados

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) infligió un duro revés a la Corporación Nacional de Consumidores de Chile (Conadecus) al frenar su intento de impugnar la reciente decisión sobre la regulación de los grandes grupos económicos. En una resolución, el tribunal determinó que “no ha lugar al recurso de reclamación, por improcedente”.

La acción legal impulsada por la asociación de consumidores buscaba revocar la Proposición de Modificación Normativa N° 21/2026 dictada a principios de septiembre, en la cual el tribunal desechó poner límites a las estructuras piramidales y a la participación cruzada entre empresas de la banca y la economía real.

El TDLC fundamentó su rechazo explicando que la atribución ejercida para realizar dicha proposición, basada en el artículo 18 N° 4 del Decreto Ley N° 211, carece de naturaleza jurisdiccional.

Según se detalla en la resolución del tribunal, el resultado de este proceso de recomendación normativa es una “mera proposición al Poder Ejecutivo”.

El tribunal aclaró que el Ejecutivo tiene la facultad de acogerla o rechazarla, y que al emitir esta recomendación el TDLC no dirime un conflicto entre partes, ni establece obligaciones o derechos. Por consiguiente, concluyeron que esta actuación “no es susceptible de recurso de reclamación ante la Excma. Corte Suprema”.

La resolución del tribunal ratifica las defensas presentadas por los grupos empresariales Angelini y Yarur. Ambas corporaciones habían solicitado declarar la inadmisibilidad del recurso, argumentando precisamente que las recomendaciones del TDLC no son sentencias definitivas y poseen un carácter discrecional y no vinculante.

Ante el cierre de esta vía judicial en primera instancia, el conflicto escalará igualmente a la Corte Suprema. Mario Bravo, abogado representante de Conadecus, adelantó a Pulso que, en caso de que el TDLC declarara inadmisible la reclamación y no remitiera los antecedentes, la corporación cuenta con un “recurso de queja”.

A través de esta nueva herramienta legal, que se interpone directamente ante el máximo tribunal, Conadecus buscará forzar la revisión del caso. Su objetivo de fondo es que se evalúen las diligencias probatorias para recabar antecedentes del mercado, las cuales, según acusan, fueron denegadas de forma reiterada por el TDLC antes de que este emitiera su recomendación de simplemente aumentar la información sobre los beneficiarios finales, en lugar de aplicar restricciones estructurales a los conglomerados.

Julio Pellegrini asesora a Grupo Angelini y Empresas Juan Yarur es representada por Ignacio Larraín en este caso.

Respuesta

Consultado ahora Bravo por la resolución del tribunal, señaló: “En el proceso de expediente de recomendación normativa en que se solicita regular los grupos económicos en Chile el tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha violado gravemente las garantías y estándares del debido proceso”.

“El tribunal esgrime tener discrecionalidad para conocer este tema. Está discrecionalidad no tiene base legal alguna. Los tribunales de justicia no pueden actuar discrecionalmente a menos que la ley los autorice expresamente”, sostuvo.

“Más allá de esa supuesta discrecionalidad, nada autoriza el actuar arbitrario del Tribunal en esta causa menos considerando la trascendencia de la necesidad de regular los grupos económicos”, añadió.

“Recurriremos a la Corte Suprema”, recalcó.