CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

El holding forestal y de celulosa CMPC, controlado por el grupo Matte, informó que alcanzó un acuerdo con la multinacional Smurfit Westrock para la venta de su negocio de corrugados en Chile, compuesto por las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados (Chimolsa), por US$420 millones, en una operación que se espera se concrete el primer semestre 2027.

En un comunicado, CMPC señaló que la venta es parte de su estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el foco, la competitividad y la proyección global.

Asimismo, indicó que el monto de la transacción de US$420 millones representa un múltiplo de alrededor de 7,6 veces Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de los últimos doce meses terminados en junio de 2026.

El negocio comprende la producción de papeles en Puente Alto, soluciones de embalaje de cartón corrugado en Buin, Til Til y Osorno, además de envases moldeados a través de Chimolsa y la recuperación y reciclaje de papeles y cartones mediante una red de 12 puntos de recolección.

CMPC dijo que mantendrá su presencia en Puente Alto a través de la planta de Softys, que no forma parte de la transacción.

Próximos pasos

“Esta operación forma parte de nuestra estrategia de largo plazo y de cómo queremos proyectar a CMPC en las próximas décadas. Buscamos concentrar capacidades y recursos donde contamos con mayor escala y ventajas competitivas. Al mismo tiempo, queremos fortalecer nuestras capacidades forestales e industriales y avanzar hacia una estructura más ágil y flexible, que nos permita fortalecer nuestra posición como una compañía chilena de alcance internacional”, señaló Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC.

Smurfit Westrock surgió en 2024 de la fusión entre la compañía irlandesa Smurfit Kappa y la estadounidense WestRock y es uno de los principales actores globales de la industria de papel y packaging, con presencia en 40 países, 57 plantas papeleras y 450 plantas de conversión.

Ahora el acuerdo debe ser revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica. Una vez obtenidas las autorizaciones y cumplidas las condiciones establecidas para la operación, se concretará el traspaso de las sociedades y activos incluidos en la transacción, dijo CMPC.

Precisó que mientras dure el proceso de aprobación y hasta que se concrete el traspaso, CMPC se mantendrá a cargo de las operaciones involucradas en la transacción, que reúnen a alrededor de 1.500 trabajadores, y continuará operando el negocio con normalidad.

En tanto Smurfit Westrock indicó que “se prevé que el cierre tenga lugar durante el primer semestre de 2027, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias”.

Negocio complementario

En un comunicado la compañía de origen irlandés destacó que “consideramos que el negocio es altamente complementario con nuestras operaciones existentes (en Chile) y ofrece una excelente plataforma desde la cual continuar creciendo junto con nuestros clientes en América Latina”.

En este sentido Tony Smurfit, presidente y CEO de Smurfit Westrock, dijo que “las oportunidades de adquirir un negocio verdaderamente único como este son poco frecuentes. CMPC ha desarrollado y hecho crecer este negocio durante muchas décadas y aporta una enorme experiencia a la organización Smurfit Westrock”.

Por su parte Alvaro Henao, CEO de Smurfit Westrock Latam, señaló que “en nuestro plan de mediano plazo anunciado previamente, identificamos a Latam como una región de crecimiento y desarrollo, tanto mediante inversión interna como a través de adquisiciones”.

La empresa destacó que los activos están estratégicamente ubicados cerca de las principales regiones pesqueras y agrícolas del país y complementan el negocio de corrugado existente.

El comprador fue asesorado por el estudio Carey; mientras A/C/R Legal asesoró a CMPC.