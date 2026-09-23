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    “Irán jamás bajará la cabeza”: Pezeshkian desafía a Trump y señala a EE.UU. de “terrorista”

    El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos de "terrorismo" en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el miércoles. A pesar del tono agresivo de su intervención, se reanudó el diálogo entre funcionarios iraníes y el enviado estadounidense Steve Witkoff al margen de la sesión de la ONU.

    Por 
    France 24
    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, da un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Foto: Archivo

    El discurso del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la Asamblea General de la ONU generó gran expectación. Durante la sesión de la Asamblea General del miércoles 23 de septiembre, Pezeshkian afirmó que su país no se doblegaría ante la agresión lanzada en su contra por Donald Trump , alegando ser víctima del “terrorismo estadounidense”.

    En respuesta al inquilino de la Casa Blanca, que el día anterior había amenazado con “aniquilar” su país, Massoud Pezeshkian advirtió que “la resistencia del pueblo iraní no hará sino intensificarse ante las sanciones, la creciente presión y la creciente intimidación”.

    “Nunca hemos sido agresores”, “nunca hemos comenzado una guerra”, insistió el presidente, el funcionario de más alto rango de Teherán en visitar suelo estadounidense desde el inicio de la guerra, que comenzó a finales de febrero con ataques israelo-estadounidenses.

    El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala después de que Pezeshkian les llamara terroristas, un día después de que Trump les acusara de lo mismo.

    Tensiones en torno al estrecho de Ormuz

    Masoud Pezeshkian también afirmó que Irán no toleraría que el estrecho de Ormuz se utilizara para la “agresión” contra su país.

    “Nos han cerrado el acceso a nuestras propias aguas territoriales”, dijo el líder, refiriéndose a Estados Unidos, mientras utilizan “misiles y tecnologías letales para generar inseguridad en todas las zonas que bordean esta ruta marítima”.

    La reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sigue siendo el eje del conflicto entre Teherán y Washington.

    El tráfico en esta ruta marítima, por la que transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo antes de la guerra, se ha visto gravemente interrumpido por Teherán desde el comienzo del conflicto.

    En respuesta, Estados Unidos está imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes y aumentando la presión económica sobre Irán para asfixiar financieramente al país.

    En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes, Donald Trump dijo que tenía “una gran decisión que tomar: ¿se llegará a un acuerdo con Irán (...) o destruiré la República Islámica (...)?”.

    Diálogo a pesar de los ataques

    “Espero que tomen las decisiones correctas antes de que sea demasiado tarde”, añadió posteriormente durante una reunión con líderes de países de Medio Oriente.

    Pero a pesar de su discurso tan agresivo, el presidente estadounidense también anunció la reanudación del diálogo con Teherán.

    Según explicó posteriormente el enviado estadounidense Steve Witkoff, durante gran parte del día se produjeron intercambios entre funcionarios iraníes y estadounidenses a través de mediadores, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

    Las tensiones por las repercusiones económicas mundiales de este conflicto se han intensificado en las últimas semanas debido al apoyo de la República Islámica a los hutíes en el Mar Rojo.

    Han consolidado su control sobre Bab el-Mandeb, otro estrecho crucial para los flujos energéticos, lo que ha provocado un aumento aún mayor de los precios del petróleo.

    Más sobre:IránEE.UU.TrumpPezeshkianONUterroristaOrmuzdiálogoMundo

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