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    Política

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    La indicación, que obliga a los partidos políticos a rechazar regímenes dictatoriales, fue aprobada con 28 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. En su intervención en Sala, eso sí, la senadora Vanessa Kaiser anunció reserva de constitucionalidad.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    Pese a una serie de reparos transversales y votos en contra del Partido Comunista, la Sala del Senado aprobó la tarde de este miércoles la norma pendiente de la reforma que busca promover “la gobernabilidad y la representatividad del sistema político”.

    La indicación en cuestión, y que fue materia de largo debate, apunta a que los partidos políticos, en su declaración de principios, deben condenar los regímenes totalitarios.

    “Del mismo modo, deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario; al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política. Asimismo, deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política”, dice el texto.

    En la sesión de esta jornada, la norma fue aprobada por 28 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.

    Los rechazos fueron de los senadores del PC, Claudia Pascual y Daniel Núñez, además de la senadora DC, Yasna Provoste.

    “Lo que llega de la comisión mixta vuelve exactamente con la misma divergencia de la redacción estricta de la Constitución. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí este informe de la mixta no me satisface y por eso no puedo dar mi voto a favor”, argumentó Pascual.

    Las abstenciones en tanto fueron de los senadores Pedro Araya (Ind.-PPD), Rodolfo Carter (Rep.), Alejandro Kusanovic (Ind.), Ignacio Urrutia (Rep.) y Cristian Vial (Ind.-Rep.).

    “La crisis de representatividad que atraviesa nuestro sistema político no se resuelve con esta mala reforma. Estos cambios no están pensados en el bienestar de los chilenos ni en dinamizar nuestra democracia. Están diseñados para perpetuar y proteger los intereses de la política tradicional”, cuestionó Kusanovic.

    La senadora Vanessa Kaiser (PNL), en tanto, en su intervención en la Sala anunció reserva de constitucionalidad.

    Senadores de distintas bancadas, entre ellos Ignacio Walker, Diego Ibáñez (FA), Vlado Mirosevic (PL), Francisco Huenchumilla (DC) y Arturo Squella (Rep.), plantearon sus reparos con la reforma en general, muchos de ellos pese a que anunciaron su voto a favor.

    Es el caso de Mirosevic, que si bien entregó su apoyo, en su intervención señaló: “El diagnóstico está equivocado. Lo que necesita la democracia chilena es disciplina parlamentaria, porque bajo normas más adecuadas, si tenemos normas más estrictas para crear partidos, ya sea en los requisitos de ingreso o en los de salida, efectivamente vamos a tener menor número de partidos. Y por lo tanto, vamos a tener partidos más grandes. Pero uno podría tener menos partidos, más grandes, pero igual de desordenados, si no hay disciplina parlamentaria. Y la verdad es que en esto la ley actual es bastante tímida, es poco ambiciosa”.

    Con todo, con este nuevo paso en el Senado, el texto pasa ahora a su fase final con la votación del próximo lunes en la Cámara de Diputados.

    Más sobre:SenadoReformaSistema políticoPartido ComunistaPartido Republicano

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