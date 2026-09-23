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    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    El certamen se desarrollará en octubre en Matucana 100 y tendrá una programación compuesta de una ventana de películas. En la selección destacan Tierra de mi Padre, de Paweł Pawlikowski; Making Marie Antoinette, de Eleanor Coppola, y Pulp: ¿Qué Harías Por una Canción Más?, de Garth Jennings. También estarán las nacionales La Batalla de Chile, Denominación de Origen y El Deshielo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Matucana 100 será la sede de la tercera edición de la versión chilena de Mubi Fest, el festival organizado por la reconocida plataforma de streaming, productora y distribuidora.

    A lo largo de cuatro días (entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre) se realizarán las primeras funciones en el país de Tierra de mi padre, del polaco Paweł Pawlikowski; Making Marie Antoinette, de Eleanor Coppola; Sheep in the box, de Hirokazu Kore-eda, y Rose, de Markus Schleinzer. En tanto, Pulp: ¿Qué harías por una canción más? tendrá su primera proyección en pantalla grande en el marco del evento.

    También contará con la primera parte de La batalla de Chile (1975), del recientemente fallecido Patricio Guzmán, y con varias de las películas nacionales más destacadas del último tiempo: El deshielo, de Manuela Martelli; La misteriosa mirada del flamenco (2025), de Diego Céspedes; Denominación de origen (2024), de Tomás Alzamora, y el cortometraje Alien 0089 (2023), de Valeria Hoffmann.

    Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun, y Su propio infierno, de Nicolas Winding Refn, dos cintas de Mubi que aún no están disponibles en el servicio de streaming, tendrán funciones en la misma instancia.

    En el plano de filmes inscritos en la cultura popular, se mostrarán La bruja (2015), de Robert Eggers, y Ghost in the shell (1995), de Mamoru Oshii.

    Las entradas están disponibles en este link.

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    Más sobre:CineMubi FestMubiMaking Marie AntoinetteMaría AntonietaPulp: ¿Qué Harías por una Canción Más?Hope: El Primer ImpactoSheep in the BoxAdolescencia, Sexo y Muerte en Campamento MiasmaEl DeshieloSu Propio InfiernoRoseLa Batalla de ChileDenominación de OrigenLa Misteriosa Mirada del FlamencoAlien 0089La Cronología del AguaLa BrujaSirātMoscasGhost in the ShellJane SchoenbrunValeria HoffmannTomás AlzamoraManuela MartelliMamoru OshiiNa Hong-jinPatricio GuzmánRobert EggersKristen StewartDiego CéspedesEleanor CoppolaSofia CoppolaFernando EimbckeGarth JenningsMarkus SchleinzerHirokazu Kore-edaÓliver LaxeNicolas Winding RefnAgnès VardaPawel PawlikowskiPulp: What Do You Do for an Encore?Teenage Sex and Death at Camp MiasmaHopeThe WitchThe Chronology of WaterHer Private HellFatherlandMubi Fest 2026Mubi Fest SantiagoMubi Fest Santiago 2026Cine Culto

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