SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Borja empezó a vomitar antes de cumplir un día de vida. Hoy tiene tres meses y su madre, Javiera Zaccarelli, sigue una dieta de exclusión para poder amamantarlo. Ya había pasado por algo parecido con su hija Mia, aunque esta vez los síntomas han sido más intensos. Con dos experiencias de alergia alimentaria a cuestas, abrió una cuenta de Instagram para contar lo que vive a diario y acompañar a otras madres que están pasando por lo mismo.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    Borja tenía menos de 24 horas de vida cuando Javiera supo que algo no estaba bien. El recién nacido comenzó a vomitar de manera intensa, una señal que para ella no pasó inadvertida. Su primera hija, hoy de dos años, había recibido el diagnóstico de alergia alimentaria alrededor de los dos meses de vida, por lo que sospechaba que podría repetirse la historia. Sin embargo, lo que no imaginó es que los síntomas aparecerían prácticamente desde el primer día. Tampoco su intensidad. “Con él ha sido más severo, tiene más síntomas, se queja y llora demasiado”, cuenta. Si con su hija podía salir y continuar con cierta normalidad, con su hijo pequeño cada panorama implica anticipar la posibilidad de que se sienta mal, llore durante horas o sea difícil de consolar. “En estos tres meses hay cosas que no he hecho por miedo a pasarlo mal”, dice.

    Esto, obviamente, ha cambiado por completo no solo sus rutinas, sino que también su propia alimentación. Realiza una dieta de exclusión mientras intenta identificar qué alimentos tolera su hijo y cuáles podrían estar provocándole síntomas. Partió con la leche y la soya, pero como Borja continuaba presentando molestias, fue retirando otros alimentos. Actualmente evita leche, soya, huevo, maíz, frutos secos, pescado, mariscos y algunas legumbres. “Son más cosas las que no puedo comer que las que sí puedo comer”, cuenta.

    El proceso es lento y emocionalmente desgastante. Cada nuevo alimento representa una pequeña esperanza de ampliar nuevamente su dieta, pero también la posibilidad de que Borja vuelva a sentirse mal. “Siempre voy muy optimista cuando pruebo algo”, dice. Si el alimento es tolerado, siente que están avanzando. Si no, la reacción de su hijo y la necesidad de volver a restringir su alimentación se sienten como un retroceso. “Cuando le cae mal, me pega muy fuerte. Por un lado, porque lo veo mal a él, sufriendo, y por otro, porque siento que retrocedí”, dice. Y el cansancio no es solamente físico. Al estrés de ver a su hijo incómodo, los controles médicos y los exámenes, se suma el propio posparto y el cuidado de su hija mayor.

    Después del posnatal

    Esta semana Borja cumplió tres meses. Antes de 2011, eso habría significado para Javiera el fin del posnatal y la vuelta al trabajo. Hoy el permiso se extiende hasta los casi seis meses, pero si al término del posnatal Borja sigue necesitando sus cuidados y ella continúa amamantándolo con una dieta de exclusión, tendrá que solicitar una licencia médica para quedarse con él. Javiera ya sabe lo que eso significa: pasó por el mismo trámite con su primera hija. Debido a su alergia alimentaria, pudo extender su posnatal hasta que su hija cumplió nueve meses, sin embargo, las licencias de los últimos tres meses fueron rechazadas.

    Para conseguir el pago, Javiera tuvo que apelar ante la COMPIN. Reunió exámenes, informes del gastroenterólogo y antecedentes sobre la curva de crecimiento de su hija. Las licencias correspondían a diciembre, enero y febrero; el dinero llegó recién en octubre del año siguiente. Durante la espera siguió cuidando a su hija sin recibir ese pago. Tenía ahorros y pudo sostenerse, pero no deja de pensar en quienes no cuentan con ese respaldo. “La gente que no tiene ahorros, ¿cómo lo hace? O sea, ¿renuncia a la licencia nomás y vuelve a trabajar?”, se pregunta.

    También le pesó tener que acreditar una y otra vez la necesidad de quedarse con su hija. La licencia había sido indicada por el médico que conocía su historial y seguía su tratamiento. Sin embargo, esa recomendación podía ser rechazada por un profesional que no la había atendido. “Además de todo lo que ya implica tener un hijo con alergia, tengo que darme el cacho y la lata de hacer todo este trámite, de pelear con la Isapre, de pelear con el COMPIN, de pedirle al doctor que me haga el informe, de ir presencial a dejar los documentos”, dice y agrega que es entendible que se revisen las licencias para detectar fraudes, pero lo que cuestiona es que se rechacen sin pedir antes los antecedentes médicos que podrían respaldarlas. “Es como sentir que te hacen más difícil algo que ya es difícil”.

    Sobreviviendo con alergias

    Mientras aprendía a organizar sus comidas en torno a lo que Borja podía tolerar, Javiera abrió una cuenta de Instagram para contar lo que estaban viviendo. La llamó @sobreviviendo_con_alergias. “Lo hice un poco por dos cosas. Uno, por catarsis, como por poder hablar de esto, y dos porque si puedo ayudar, aunque sea un poquito a alguien que esté pasando por esto, sería demasiado feliz”, cuenta.

    Empezaron a escribirle otras madres de guaguas con alergias alimentarias. “La experiencia ha sido bacán. Muchas mamás me escriben solo para darme ánimo. Saber que alguien que está en la misma que tú te entiende se siente muy bien”, dice. También ha podido compartir con ellas los avances de Borja. “Aunque no conozca a esas personas, siento que he podido ayudarlas, aunque sea un poquito, al decirles: ‘Te entiendo. Yo también estoy en esto’. Y eso me ha encantado”.

    Sus publicaciones han llegado, además, a familiares y amigos que no conocían de cerca lo que implica cuidar a un hijo con alergia alimentaria. “Me dicen como: oye, no sabía que era así, no sabía que era tan heavy, no sabía que tu dieta era tan restrictiva”. Y es que esto “es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”, agrega. Porque no se trata solamente de dejar de tomar leche o evitar un alimento puntual. Javiera tiene que revisar ingredientes, anticipar cada comida, llevar sus propios alimentos cuando sale y estar atenta a las reacciones de Borja.

    En su cuenta también habla de la lactancia. Mantenerla le ha exigido mucho, pero quiere continuar. “Yo elegí el camino difícil porque me encanta dar leche y porque sé que para él es bueno y voy a hacer todo el esfuerzo posible para lograrlo”, explica. Pero no cree que ese esfuerzo deba convertirse en una exigencia para todas las madres. Si la dieta y el desgaste de seguir amamantando afectan el bienestar de otra mujer, considera que la fórmula también es una alternativa. “En el fondo, lo más importante es la salud mental de una”, dice. “Hay que hacer lo que a ti te deje tranquila”.

    O como suele decir: “Mamá feliz, guagua feliz”.

    Lee también:

    Más sobre:Paula Saludalergias alimentariasmaternidadlactanciaalergia alimentaria en guaguaslactancia maternadieta de exclusiónalergia a la proteína de la leche de vacalicencias médicascompinJaviera Zaccarelliinfanciasobreviviendo a las alergias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Permisos de circulación: Contraloría detecta irregularidades en la gestión financiera en la Municipalidad de San Rosendo

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63

    “Hemos logrado un control casi total de la inmigración irregular”: Kast en el cierre de su gira por Estados Unidos

    Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente reformaliza a presunto sicario Alberto Carlos Mejía por homicidio calificado

    Muñoz, Ominami e Insulza, los orejeros de Nelson Venegas (PS) de cara a la interpelación del canciller

    Martín Arrau aborda polémica por declaraciones sobre asistencia al Parlamento: “Yo siempre he relevado el rol del Congreso”

    Lo más leído

    1.
    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63

    2.
    IA con mirada de mujer

    IA con mirada de mujer

    3.
    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes

    4.
    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    5.
    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
    Chile

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Permisos de circulación: Contraloría detecta irregularidades en la gestión financiera en la Municipalidad de San Rosendo

    “Hemos logrado un control casi total de la inmigración irregular”: Kast en el cierre de su gira por Estados Unidos

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Xavi y Klopp, a mano: Países Bajos y Alemania inician sus nuevas eras con una igualdad por la Nations League
    El Deportivo

    Xavi y Klopp, a mano: Países Bajos y Alemania inician sus nuevas eras con una igualdad por la Nations League

    A 10 meses de su grave lesión: Valentina Toro se levanta y consigue una épica medalla de oro en los Juegos Suramericanos

    Lionel Scaloni rompe el silencio sobre su renovación y futuro con Argentina

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana
    Cultura y entretención

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana

    Éxitos, interacciones y un guiño a Oasis, el grupo que nunca lo aceptó: cómo es el show que Robbie Williams trae a Chile

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia
    Mundo

    Los homicidios en México están disminuyendo, pero persiste una crisis de violencia más amplia

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63
    Paula

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul