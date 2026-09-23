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    Política

    Kast participa en reunión del Compromiso de Santiago y anuncia que Argentina asumirá coordinación en noviembre

    El Presidente Kast destacó la participación de los países integrantes del convenio. “Hemos visto como cuando en uno de nuestros países combatimos con fuerza a este flagelo, se traslada al país vecino. Por lo tanto, la coordinación entre los países sudamericanos es fundamental”, subrayó.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    msm

    Este miércoles, en su penúltima jornada en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente José Antonio Kast participó de una serie de reuniones.

    En resumen, el Mandatario se reunió con la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal; con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin; con el Primer Ministro de Croacia, Andrej Plenković; y con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

    Más tarde, Kast fue parte de la reunión del Alto Nivel del Compromiso Regional de Santiago. La instancia reunió a los jefes de Estado de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, junto a los cancilleres de Argentina y Ecuador, para abordar la implementación del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

    La iniciativa ya cuenta con un Grupo de Trabajo organizado en cuatro mesas temáticas: Seguridad; Inteligencia Financiera y Tributaria; Trazabilidad y Control Migratorio; y Control y Fiscalización Fronteriza.

    En dichas mesas, las instituciones competentes de los países participantes identificarán medidas concretas de cooperación y elaborarán un plan de acción con el fin de responder de manera coordinada al crimen organizado transnacional.

    Tras la cita, el Presidente Kast valoró la participación de los países que integran el convenio y dio a conocer que la siguiente reunión se realizará en Buenos Aires, Argentina.

    “Quiero agradecer a cada uno de los que participaron en esta nueva reunión del Acuerdo de Santiago, el Compromiso de Santiago, que fue gestionado en un trabajo previo por nuestros cancilleres, a quienes les doy el agradecimiento por el trabajo que han realizado, algunos de los que están acá, otros que nos acompañan en este proceso de encontrarnos y coordinarnos para un flagelo que afecta a todas nuestras naciones, como es el crimen transnacional, el narcoterrorismo, que cruza nuestras fronteras”, dijo el Mandatario.

    msm

    A eso agregó: “Hemos visto como cuando en uno de nuestros países combatimos con fuerza a este flagelo, se traslada al país vecino. Por lo tanto, la coordinación entre los países sudamericanos es fundamental”.

    Con ello, informó: “En noviembre pasará a ser dirigido por Argentina, quien se hará cargo de seguir la coordinación. Ya a los 90 días hubo un primer trabajo y mesa de acuerdo en las distintas áreas que tenemos que preocuparnos, como es la persecución del dinero, el tema del tráfico en distintas formas, a través de nuestras fronteras, la protección de las fronteras, y esto va avanzando”.

    Para finalizar, reforzó en su llamado a que nuevos países sudamericanos se sumen al proyecto.

    Con respecto al liderazgo que asumirá la nación trasandina, Presidencia explicó: “Argentina propuso que Buenos Aires sea sede de la próxima reunión de alto nivel del Compromiso, en el mes de noviembre, a fin de asumir la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría Técnica.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridadONU

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