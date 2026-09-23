Fatídico tiempo añadido: una defensiva Sub 20 cae sobre la hora con Paraguay y tendrá que ir por el bronce en los Odesur

Jornada dolorosa para el fútbol chileno. La Roja Sub 20 masculina perdió sobre la hora y no tendrá final en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Este miércoles, cayó 1-0 con Paraguay en las semifinales y deberá conformarse con la disputa del bronce.

Luego de una serie de modificaciones en el organigrama del torneo, primero como el rival y luego con la programación, en definitiva fueron los guaraníes los rivales de los nacionales, que avanzaron como segundos de grupo tras Perú (se aplicó “desempate olímpico: a igualdad de puntaje, el criterio de definición fue el duelo directo y habían ganado los incaicos).

Sebastián Miranda mantuvo la base del partido ante Colombia, ya sea en los nombres como en el parado táctico. Más allá de esos factores, lo concreto es que la Roja padeció el encuentro. Paraguay, cuya costumbre futbolística va de la mano más con lo pragmático y aguerrido, asumió un rol protagónico y llevó el trámite del juego, reduciendo a Chile.

El equipo nacional, que paraba una línea de cinco para defender, más cuatro volantes y solo quedaba Cristián Rocha en ofensiva, no lograba salir del encierro al que sometía la Albirroja, que constantemente metía la pelota en el área. En ese sentido, el portero Vicente Villegas se levantó como el sostén del equipo por sus intervenciones. Por ejemplo, en los 31′, tuvo una gran tapada ante un remate del incisivo Junior Gamarra.

La Selección tuvo poco la pelota en los 45′ iniciales (47% de posesión indicó el registro de Odesur). Pero independiente al indicador, tampoco lograba hilar transiciones rápidas. Contó cero remates a portería. Por el desarrollo del juego, era la faceta defensiva la que respondía más para mantener el cero. En los 40′, Pedro Zarza casi hace un golazo, en una lucida acción personal, sin embargo su definición salió desviada.

Para la segunda mitad, Miranda mandó a la cancha a Yastin Cuevas, reemplazando a Rocha, quien fue al sacrificio. Posición por posición. La propuesta seguía siendo la misma, con un Paraguay dueño del balón y un Chile conservador. Era un escenario contrario al que históricamente han mostrado estos combinados. En los 51′, nuevamente apareció Villegas para despejar un cabezazo de Mauro Coronel.

Lo mejor que le sucedía a la Roja en el duelo era la impericia guaraní. La frustración y el cansancio fueron mermando a los paraguayos. El técnico Antolín Alcaraz (exmundialista con su país) hizo cambios para renovar el ataque y dar con los goles que merecía y no tenía. Esto le abría una pequeña ventana a Chile para salir de su guarida y empezar a presionar más en campo contrario. Pero no se aprovechó. Cuevas no era muy abastecido. Por la izquierda, las pasadas de Matías Orellana terminaban en centros controlados por el rival.

No había ataque. El arquero paraguayo Leonardo Sosa era un espectador más. La selección nacional solo atinaba a soportar los embates del adversario. Entraron Martín Mundaca y Antonio Riquelme, respectivamente, para ganar un poco de tenencia (en la medida de lo posible). Mientras Villegas seguía siendo el mejor de Chile. En los 88′, sacó una gran pelota ante un fuerte tiro de Vera.

Paraguay fue más y llegó al gol en el epílogo. La resistencia se cayó pasados los 90′, cuando Milan Freyres anotó el merecido 1-0. Cuando los penales estaban en el horizonte, Chile sufrió un gol que es una herida. No se pudo sacar la pelota del área y concretó una derrota lamentable, porque se da en los descuentos y haciendo una presentación exageradamente pobre.

Mientras la Albirroja irá a la disputa del oro contra Argentina, la selección nacional jugará ante Perú por el bronce, este viernes.