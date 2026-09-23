Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

Motorola presentó oficialmente el nuevo Motorola Signature 27, la segunda generación de su familia de teléfonos inteligentes de gama alta , que busca competir en el segmento más exclusivo del mercado.

Lo hará con un procesador de última generación, un renovado sistema fotográfico y nuevas funciones de inteligencia artificial.

El anuncio se realizó durante el Snapdragon Summit, celebrado en Maui, Hawái, donde la compañía dio a conocer los primeros detalles de su nuevo dispositivo, que incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm.

Cómo es el nuevo Signature

Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

El equipo representa una nueva etapa para la familia Signature, que adoptará una nomenclatura numérica basada en los dos últimos dígitos del año siguiente al de su presentación. De esta manera, el Signature 27 corresponde a la segunda generación de la línea (revisa nuestra reseña del primer Signature de Motorola), cuyo lanzamiento comercial está previsto para 2026.

Una de las principales novedades del modelo es la incorporación del procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, una plataforma desarrollada para ofrecer mayor capacidad de procesamiento, ejecutar herramientas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo y mejorar el rendimiento de los videojuegos y las cámaras .

El teléfono también incorpora un sistema de seis antenas integradas, diseñado para optimizar la conectividad y acelerar el funcionamiento de las aplicaciones de inteligencia artificial que dependen de servicios en la nube.

Para controlar las temperaturas durante las tareas más exigentes, Motorola desarrolló una nueva versión de su sistema de refrigeración ArcticMesh, que combina gel térmico con partículas de diamante, metal líquido, una malla de cobre y una cámara de vapor tridimensional rediseñada.

De acuerdo con la compañía, este sistema es un 40% más grande que el utilizado en la generación anterior. Su objetivo es mantener un rendimiento estable durante sesiones prolongadas de videojuegos, grabación de video o utilización intensiva de herramientas de inteligencia artificial.

Inteligencia artificial: Gemini permitirá generar videos y música desde el celular

Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP Dado Ruvic

La inteligencia artificial constituye otro de los pilares del nuevo Motorola Signature 27.

El dispositivo incorpora Google Gemini y nuevas funciones que buscan ampliar las posibilidades del asistente más allá de las consultas tradicionales, permitiendo realizar tareas relacionadas con la organización personal, la planificación de actividades y la creación de contenidos.

Entre las principales novedades se encuentra Gemini Omni, una herramienta que permitirá generar videos a partir de instrucciones escritas, fotografías o material audiovisual existente.

A esta función se suma Lyria, la tecnología de generación musical de Google, que permitirá crear composiciones originales y bandas sonoras personalizadas directamente desde el teléfono.

Estas herramientas apuntan a convertir el smartphone en una plataforma de creación de contenidos mediante inteligencia artificial, facilitando la producción de material audiovisual sin depender exclusivamente de aplicaciones especializadas.

Motorola también destaca la integración de Gemini con aplicaciones y servicios cotidianos, lo que permitirá utilizar el asistente para tareas como organizar una salida, buscar entradas para un evento o gestionar una reserva.

La disponibilidad de determinadas funciones dependerá del país, idioma y servicios compatibles, mientras que algunas experiencias requerirán conexión a Internet.

Cámara de 200 MP y nuevas funciones de video con inteligencia artificial

En el apartado fotográfico, el Motorola Signature 27 incorpora un sistema de cámaras encabezado por un sensor principal Sony LYTIA 910 de 50 megapixeles, acompañado por un teleobjetivo periscópico de 200 megapixeles .

Esta última cámara está diseñada para capturar imágenes de sujetos distantes, paisajes y detalles arquitectónicos mediante un sistema óptico que permite incorporar un mecanismo de zoom dentro de un cuerpo relativamente delgado.

El equipo también incorpora Video Enhancement Engine, una tecnología desarrollada por Motorola que utiliza inteligencia artificial para analizar las escenas y modificar automáticamente los tonos de color antes y durante la grabación.

Según la compañía, este procesamiento permitirá mejorar la reproducción de colores y la calidad de imagen en situaciones complejas, como conciertos, escenas nocturnas y puestas de sol.

Otra de las novedades es la combinación de la tecnología de estabilización de imagen de Qualcomm con un sistema de estabilización óptica OIS de 3,5 grados, diseñado para reducir las vibraciones y obtener grabaciones más fluidas al caminar o utilizar el teléfono sin un soporte.

Alianza con Bang & Olufsen y nuevo diseño premium

Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

El Signature 27 también marca un nuevo paso en la colaboración de Motorola con la firma danesa Bang & Olufsen, que adelantamos hace algunos días.

Se trata del primer smartphone de la compañía que incorpora Audio by B&O , una experiencia de sonido desarrollada a partir de la alianza entre ambas marcas, que busca trasladar al teléfono parte de la experiencia de la empresa danesa en el diseño de productos de audio de alta gama.

En cuanto a su apariencia, el dispositivo presenta un cuerpo de aluminio con bordes contorneados y un módulo fotográfico que combina cerámica lisa y aluminio cepillado.

El teléfono estará disponible en dos variantes de color desarrolladas junto a Pantone.

La primera, Coal Smoke, incorpora un acabado denominado Tactical Weave, con una textura tejida inspirada en la industria automovilística y la indumentaria deportiva, diseñada para favorecer el agarre.

La segunda, Capulet Olive, presenta una tonalidad verde oliva y un acabado cepillado inspirado en los tejidos utilizados en la moda y el diseño de interiores.

Ambas alternativas buscan reforzar el posicionamiento del Signature 27 como un dispositivo de gama alta que combina materiales, diseño y prestaciones tecnológicas.