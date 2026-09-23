FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó el inicio de dos investigaciones. La primera fue la venta de los activos siderúrgicos de la filial del Grupo CAP a AZA y el ingreso de la primera a la propiedad de la firma acerera. La segunda operación es la compra de la cadena de supermercados Ahorra por parte de SMU.

En junio pasado, se anunció que el Grupo CAP acordó con Aceros AZA la venta de sus activos siderúrgicos por US$ 130 millones, donde una parte se pagaría vía acciones.

Según se informó en su momento, US$ 62,5 millones serían pagados por AZA a cambio de la entrada de CAP al 15% de la propiedad, lo que le podría dar el derecho de elegir a un director, incluso a dos.

Ante este contexto, la FNE informó que la operación les fue notificada el 10 de julio de este año y daba cuenta de la compra del 100% de los activos de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), filial de CAP, por parte de AZA, la fusión por absorción entre estas sociedades y el pago de AZA vía acciones.

Sin embargo, como es habitual en estos procesos, la FNE reportó que la notificación tuvo que ser subsanada, lo que ocurrió entre agosto y septiembre pasado.

Luego de terminar el proceso de notificación, la FNE dijo que la operación “daría cuenta de una operación de concentración” y ante esto decidió iniciar la investigación caratulada “Adquisición de control en Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. por parte de Aceros AZA S.A.”.

SMU compra Ahorra

La FNE también informó que inició una investigación por la compra de la cadena de supermercados Ahorra por parte de SMU.

“Una operación de concentración, consistente en la adquisición de control sobre activos que conforman la unidad de negocios que actualmente operan bajo la marca Ahorra”, anunció la FNE.

Ahorra es una cadena que se caracteriza por buscar atraer clientes vía la oferta de precios bajos o formato “hard discount”.

Según sus canales oficiales, a la fecha tiene seis locales, todos en la Región Metropolitana: Independencia, La Florida, Ñuñoa, Las Condes (2) y San Miguel.

En tanto SMU opera bajo las marcas Unimarc, Alvi, Super10 y Mayorista 10, con operaciones en las 16 regiones de Chile, y en Perú a través de las marcas Mayorsa y MaxiAhorro. La cadena de supermercados también está ligada a la familia Saieh, dueña también de Copesa, empresa que edita La Tercera.

“La operación se enmarca en una estrategia que SMU viene desarrollando para seguir potenciando su estrategia multiformato”, dijo la firma en un comunicado al anunciar la operación.

La compañía también explicó que “la eventual adquisición de los activos de Ahorra Food Depot permitiría incorporar una red de tiendas ya operativa y avanzar más rápidamente en el despliegue de nuevos puntos de venta para este formato. De concretarse la operación, se estima que no tendrá efectos significativos en la situación financiera de la compañía”.

En tanto, el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, señaló que “este es un formato que hemos estudiado durante varios años, visitando cadenas en México, Colombia, Ecuador y Perú y analizando el potencial de adaptación a las características del mercado chileno”.

A la FNE, las partes informaron este 31 de julio y en agosto tuvieron que subsanar la notificación del proceso. Luego de culminar el proceso de recepción, la FNE decidió iniciar la investigación caratulada “Adquisición de activos de Five Guys SpA por parte de SMU S.A.”.