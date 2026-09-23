Oficialismo responde en bloque a críticas opositoras por Escudo de las Américas: “Buscan generar un ambiente de confusión”

Continúan las críticas a la decisión del gobierno de adherir a Chile al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En detalle, el acuerdo, que busca combatir el crimen organizado transnacional mediante el intercambio de información y otras acciones de cooperación, ha generado cuestionamientos desde la oposición por las eventuales dimensiones militares de la iniciativa y su posible implicancia en la soberanía nacional.

Es bajo ese marco que, los partidos del oficialismo (UDI, Evópoli, RN y republicanos) compartieron un comunicado conjunto para responder a los reproches.

“Rechazamos categóricamente el intento de la oposición por instalar que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas supondría algún menoscabo a nuestra soberanía. El gobierno ha establecido con absoluta claridad que toda cooperación se desarrollará con pleno respeto a la Constitución, a nuestras leyes y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo que sostener lo contrario constituye una acusación vergonzosa y carente de fundamento que solo busca generar un ambiente de confusión”, se lee en el documento.

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“Resulta profundamente contradictorio que quienes hoy dicen defender la soberanía sean los mismos que durante años relativizaron la inmigración irregular e, incluso, llamaron a enfrentar a la delincuencia con ‘amor’. Una conducta que hoy persiste con los votos en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista a iniciativas como la que ampliaba los plazos de detención para hacer efectivas las expulsiones administrativas”, agregan, aludiendo al rechazo en la Cámara al proyecto que buscaba ampliar los plazos de detención a inmigrantes irregulares.

“El Presidente José Antonio Kast ha asumido el compromiso de combatir con decisión el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular. Por ello, si hablamos de soberanía, la izquierda debería preocuparse por aquella que el Estado ha ido perdiendo en nuestros propios barrios, cuando miles de familias dejaron de ocupar tranquilamente una plaza, caminar por sus calles o regresar sin temor a sus hogares producto del control territorial de los delincuentes. Recuperar aquello, controlar nuestras fronteras e impedir que el crimen organizado dispute espacios al Estado también significa defender nuestra soberanía”, continúa el texto.

Para finalizar, los representantes del oficialismo insistieron en cuestionar a sus rivales políticos por impulsar una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna por su manejo de las relaciones exteriores del país.

“La defensa de nuestra soberanía también exige comprender que existen asuntos reservados que siempre deben estar por sobre cualquier consideración partidista”, cierra el documento.