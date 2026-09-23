Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados. Foto referencial de archivo

Ya se preparan los detalles para la próxima edición de la Teletón y una de sus tradicionales invitaciones es la Gira, que este año recorrerá el país durante octubre.

Recientemente se dio a conocer el calendario de actividades del evento, que tiene fechas programadas para las primeras semanas en la zona norte, y una segunda parte para finales del mismo mes, en el sur del país.

La gira cuenta con variedad de paradas a lo largo de Chile y una serie de artistas invitados, lo que encenderá los ánimos para las 27 horas de amor de la cruzada solidaria.

Cabe recordar que el evento televisivo de este año se realizará los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre y repetirá su emblemático cierre en el Estadio Nacional, en el marco de su celebración número 37.

Gira Teletón 2026

Revisa a continuación el calendario completo de la Gira Teletón 2026:

Arica

Martes 13 de octubre a las 18:00 horas en Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre).

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia, Toly Fu.

Iquique

Miércoles 14 de octubre a las /18:00 horas en Parque Playa Brava.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.

Calama

Jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en Ex finca San Juan

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.

Antofagasta

Viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella.

Vallenar

Sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en la Cancha Estadio Municipal

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Santaferia.

La Serena

Domingo 18 de noviembre a las 18:00 horas en Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta).

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Pailita.

Talca

Martes 27 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina 7 oriente).

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo, Benja Valencia.

Los Ángeles

Miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas.

Villarrica

Jueves 29 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina Colo Colo).

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas.

Osorno

Viernes 30 de octubre a las 18:00 en el Parque Chuyaca.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.

Puerto Montt

Sábado 31 de octubre a las 18:00 horas en Inicio Carretera Austral.

Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.

Además, la gira prepara una serie de paradas intermedias para las siguientes ciudades: