Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados
El recorrido se dividirá en el tramo norte, para inicios de octubre, y el tramo sur, programado para finales del mismo mes. Revisa a continuación el calendario completo de actividades.
Ya se preparan los detalles para la próxima edición de la Teletón y una de sus tradicionales invitaciones es la Gira, que este año recorrerá el país durante octubre.
Recientemente se dio a conocer el calendario de actividades del evento, que tiene fechas programadas para las primeras semanas en la zona norte, y una segunda parte para finales del mismo mes, en el sur del país.
La gira cuenta con variedad de paradas a lo largo de Chile y una serie de artistas invitados, lo que encenderá los ánimos para las 27 horas de amor de la cruzada solidaria.
Cabe recordar que el evento televisivo de este año se realizará los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre y repetirá su emblemático cierre en el Estadio Nacional, en el marco de su celebración número 37.
Gira Teletón 2026
Revisa a continuación el calendario completo de la Gira Teletón 2026:
Arica
- Martes 13 de octubre a las 18:00 horas en Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre).
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia, Toly Fu.
Iquique
- Miércoles 14 de octubre a las /18:00 horas en Parque Playa Brava.
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.
Calama
- Jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en Ex finca San Juan
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Noche de Brujas.
Antofagasta
- Viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella.
Vallenar
- Sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en la Cancha Estadio Municipal
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Santaferia.
La Serena
- Domingo 18 de noviembre a las 18:00 horas en Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta).
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella, Pailita.
Talca
- Martes 27 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina 7 oriente).
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo, Benja Valencia.
Los Ángeles
- Miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles.
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas.
Villarrica
- Jueves 29 de octubre a las 18:00 horas en Avenida Costanera (esquina Colo Colo).
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas.
Osorno
- Viernes 30 de octubre a las 18:00 en el Parque Chuyaca.
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.
Puerto Montt
- Sábado 31 de octubre a las 18:00 horas en Inicio Carretera Austral.
- Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Toly Fu.
Además, la gira prepara una serie de paradas intermedias para las siguientes ciudades:
- Mejillones, Región de Antofagasta: Viernes 16 de octubre en el Anfiteatro Costanera.
- Caldera, Región de Atacama: Sábado 17 de octubre en Plaza Carlos Condell.
- Rancagua, Región O’Higgins: Martes 27 de octubre en Plaza de los Héroes.
- Ránquil, Región de Ñuble: Miércoles 28 de octubre en Plaza Parque Ñipas.
- Perquenco, Región de La Araucanía: Jueves 29 de octubre en Frontis Centro Cultural.
- La Unión, Región de Los Ríos: Viernes 30 de octubre en Plaza de la Concordia.
- Frutillar, Región de Los Lagos: Sábado 31 de octubre en el Estadio de la comuna.
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