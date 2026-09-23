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    Final increíble y doloroso: a la Roja Sub 20 femenina se le va de las manos el oro de los Juegos Suramericanos

    Hasta el minuto 90, Chile estaba venciendo a Venezuela y se quedaba con una inédita medalla dorada en la categoría. Pero un penal en el epílogo cambio todo. En la tanda, se impusieron las llaneras (4-2) y el equipo de Luis Mena alcanza una amarga presea de plata. Los goles perdidos en el tiempo regular terminaron pasando la cuenta.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Sub 20 femenina perdió por penales con Venezuela en la final por el oro. Foto: @laroja

    El fútbol estuvo a nada de entregarle a Chile un nuevo oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. La selección Sub 20 femenina perdió en tanda de penales con Venezuela (2-4), luego de un empate 1-1 que llegó en la última acción del partido. Se buscaba algo inédito para el combinado nacional en las damas: una medalla dorada a nivel Odesur. Se estuvo muy cerca. Realmente a minutos. Pero no se dio.

    El equipo dirigido por Luis Mena llegó a la definición por el oro con rendimiento perfecto en la fase inicial. En esa instancia ya había derrotado a las llaneras (3-0). Además, superó a Uruguay (3-1) y Paraguay (3-2). Con este antecedente, sumado al buen rendimiento mostrado en Argentina, el favoritismo estaba del lado de las chilenas. La misión era ratificarlo.

    En efecto, la Roja fue más en la primera mitad, sin embargo no lo reflejó en el marcador. Se creó las más claras ocasiones de gol, aunque falló en la definición. Apenas iban 2 minutos de juego y Catalina Muñoz tuvo una chance clarísima: sola frente al arco, su remate dio en el travesaño. La jugadora de Colo Colo, hija de Carlos Muñoz, fue la centrodelantera en el equipo chileno. Vaitiare Pardo estaba más enganchada, mientras que Pamela Cabezas López corría por la derecha, y Geraldine Mardones en la izquierda.

    Cabezas López, delantera de la UC, sufrió una falta que tendría consecuencias, toda vez que no pudo seguir en el partido por las molestias. Antes de los 20′ fue reemplazada por Antonella Martínez, de Everton. Si bien la superioridad de Chile fue bajando en intensidad y Venezuela trataba de esbozar una respuesta, fueron las nacionales las que continuaron estando más cerca de romper el empate. En los 14′, un remate de Anaís Álvarez obligó a un tapadón de la portera Rebanales.

    La Selección se fue entrampando luego de un inicio promisorio. El gran pecado era no convertir lo que generó en el área llanera. En los 37′, la ingresada Martínez tuvo un cabezazo que se fue elevado. Faltaba una pizca de precisión en el último tramo.

    Lo bueno para la escuadra nacional que aquello se corrigió apenas comenzó el complemento. Minuto 49 y se rompe la paridad. La ruletera Antonella Martínez, quien brillara en el Sudamericano Sub 17 (en el cual la Roja clasificó al Mundial de Marruecos), conecta el balón y anticipa a la portera Valeria Rebanales, luego de una destacada jugada de Vaitiare Pardo por la franja derecha. Esto le ponía algo de justicia a un partido apretado, en el que posteriormente Chile debía saber sufrir.

    Venezuela fue en busca del empate con más ímpetu que fútbol. En esa dirección, la Roja debió aplicarse en defensa para despejar los balones que cayeron en el área y también sufrió con el juego brusco en el que cayó la Vinotinto.

    Teniendo opciones de sentenciar el encuentro, las nacionales no pudieron ante la arquera rival. En los 70′, Catalina Muñoz falló mano a mano ante Rebanales. Después, la opción fue para Geraldine Mardones, pero su disparo fue contenido por la 1 venezolana. Con una diferencia tan exigua, el desenlace era abierto.

    Sobre la hora, cuando no quedaba nada, Venezuela tiene un penal a favor, por mano de Amparo Abarca. La infracción era evidente. Karla Alfonzo ejecutó y batió a Cristancho para el 1-1. Increíble partido que se le iba a la Roja, cuando el oro estaba prácticamente en el bolsillo en el tiempo regular. Acá es donde pasaba la cuenta la cantidad de goles perdidos. Entonces, se derivó en la tanda de penales.

    En esa instancia, las caribeñas ganaron 4-2. Martínez y Pardo fallaron sus remates. Tan insólito como doloroso. El oro estaba en la canasta. En definitiva, Chile se queda con una amarga presea de plata, igualando lo realizado en Santiago 2014.

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    Más sobre:Juegos Suramericanos 2026La RojaSelección chilenaLa Roja Sub 20 femeninaFinal Juegos OdesurChile vs VenezuelaLuis MenaFútbol femeninoSub 20Juegos Odesur

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