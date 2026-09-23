Presidente Kast y Delcy Rodríguez adelantan cita bilateral para este miércoles

El Presidente José Antonio Kast y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelantaron la cita bilateral que estaba programada para mañana jueves y se reunirán la tarde de este miércoles, a las 18.00 horas.

La reunión del Mandatario con la representante de Caracas se realizará en el marco de 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Esto, como parte de una serie de reuniones bilaterales que el Jefe de Estado fijó con los líderes de los países asistentes y de diferentes asociaciones.

Desde Presidencia informaron de la reprogramación de la cita entre ambas autoridades. “El encuentro del Presidente de la República, José Antonio Kast, con la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se adelanta para esta tarde a las 18:00 horas”.

El encuentro se produce luego de la mención de Kast al país caribeño y su situación política durante su primer discurso ante la ONU, este martes. Previamente, Chile y Venezuela habían anunciado la reactivación de las relaciones consulares, luego del quiebre de la diplomacia en el mandato del Gabriel Boric con el régimen de Nicolás Maduro.

En su intervención, el líder chileno planteó que el país está retomando los lazos con Caracas bajo el nuevo liderazgo de Rodríguez, y que ante el actual escenario le ofrecerá acompañamiento.

“ Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas con sus instituciones , con sus millones de hijos dispersos por nuestro continente que sueñan con regresar. Ese camino será exigente, y Chile manifiesta su disposición y quiere brindar la ayuda que ellos requieran en cada paso”, señaló ante la ONU.

Kast y Rodríguez, además, el mismo martes de encontraron en la recepción ofrecida por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según quienes estuvieron en la cita, el Mandatario y la representante de Venezuela compartieron por unos momentos.

Al término de la reunión de este miércoles, el Jefe de Estado realizará un nuevo punto de prensa desde Nueva York.