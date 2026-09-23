Alicia Bajo la Higuera: llega a los cines íntimo documental sobre la escritora Alicia Morel

Conocida como una de las precursoras de la literatura infantil chilena, la escritora Alicia Morel Chaigneau (1921-2017) dejó un voluminoso archivo personal compuesto de textos, diarios, fotografías, películas y otros materiales que eran una ventana a distintas etapas de su vida.

Ese material sale a la luz gracias al documental Alicia bajo la higuera. Con fecha de estreno en cines nacionales para este jueves 24, el largometraje es dirigido y coescrito por Manuela Thayer, nieta de la autora, quien halló esas pertenencias en una casa familiar que fue desmantelada antes de ser demolida.

Thayer decidió filmar con una cámara ese espacio que estaba a punto de extinguirse. Un registro que se convertiría en el último registro del inmueble y en el punto de partida de la cinta.

Alicia bajo la higuera abraza el universo personal y literario de Morel a partir de los más de 100 diarios de vida. Si esos apuntes son fraccionados o dispersos, la película traduce esas características al lenguaje audiovisual.

“En sus textos aparece una mujer que reflexiona sobre su propia escritura, sobre la literatura y sobre el lugar que históricamente han ocupado las mujeres dentro del campo literario”, indicó un comunicado.

“El resultado es un documental ensayo que no pretende completar ni cerrar una imagen definitiva de Alicia Morel. Por el contrario, propone establecer relaciones entre imágenes, textos, recuerdos y silencios, dejando espacio para aquello que no puede ser explicado completamente”, agregó.

Alicia bajo la higuera es el primer largometraje como directora de Manuela Thayer, artista plástica y Master en Cine Documental de la Universidad de Chile, con postgrado en Montaje cinematográfico en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. También se ha desempeñado como montajista de La corazonada (2025), de Diego Soto y La causa, de Macarena Aguiló.

Revisa el trailer a continuación: