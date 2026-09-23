Película de 31 Minutos logra nominación al Emmy Internacional 2026

31 Minutos suma un nuevo hito a su larga y exitosa historia. Esta vez el programa de títeres logró una nominación al Emmy Internacional, en reconocimiento a 31 Minutos: Calurosa Navidad, el filme realizado junto a la plataforma Prime Video.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (IATAS, por siglas en inglés) anunció que la película es una de las cuatro nominadas al International Emmy Award for Best Kids: Live-Action, categoría reservada para “una producción de ficción (comedia, drama o comedia de situación) destinada a un público joven”.

Amazon MGM Studios

Las otras candidatas de este año son Dexter procter: The 10-year-old doctor, De achterblijvers y Love at first spike.

Dirigido y escrito por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el largometraje muestra a los habitantes de Titirilquén sufriendo los embates de una ola de calor que amenaza con arruinar la festividad. Mientras Juan Carlos Bodoque viaja a buscar los regalos al Polo Norte, sus amigos improvisan un espectáculo navideño.

Estrenado en noviembre de 2025 en Prime Video, el filme contó con la mexicana Julieta Venegas como invitada y con canciones creadas especialmente para la producción.

La 54° edición de la gala se celebrará el 23 de noviembre de 2026 en Nueva York.