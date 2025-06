La nueva aventura de 31 Minutos: “Esta película son todas las películas de Navidad que hemos visto”

Los asistentes a la CCXP México escuchan algo que es completamente novedoso. “31 Minutos acaba con la Navidad congelada en el hemisferio norte para mostrarles cómo en Latinoamérica se vive una calurosa Navidad”, rezan las páginas del ficticio periódico El Alarmista.

Unos segundos después, tras ser recibidos con aplausos, tres de sus personajes principales –Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana Tufillo– son los encargados de aclarar el misterio en torno a esa singular premisa. O al menos intentarlo.

“Yo soy el protagonista y salvo la Navidad. Y también la película, porque el guión y la dirección son terribles”, dice Bodoque. “El tío Bodoque casi nos deja sin Navidad. Si no fuera por nuestra estrella invitada, nos hubiésemos quedado sin regalos”, corrige Patana. Y el conductor del noticiario está al borde de cometer un desliz: “No podemos ni siquiera decir que es una gran música y cantante”.

Un día antes de esa juguetona presentación en el evento celebrado en Ciudad de México, los cerebros del programa de títeres detallan a Culto los pormenores de ese nuevo proyecto que los ha mantenido ocupados, 31 Minutos: Calurosa Navidad. Anunciado por Prime Video en diciembre pasado y con fecha de estreno para noviembre en la misma plataforma, es su primer largometraje desde 31 Minutos, la película (2008). La iniciativa, reconocen sus creadores, no estaba entre sus planes.

“La verdad es que nosotros no nos planteamos hacer otra película después”, confiesa Pedro Peirano. “La (primera) película no fue un fracaso, pero tampoco fue el éxito que creíamos, entonces pensamos que ahí no estaba el público. Nosotros no estábamos preparados para hacer una película quizás. Ahora sabemos más. Sabemos más no solamente porque hemos hecho películas de otro tipo, (sino porque) hemos hecho shows en vivo, hemos hecho historias como Don Quijote, y creo que estamos en mejor condición de darle a estos personajes la oportunidad de hacer una película nueva”.

Álvaro Díaz coincide y apunta que el filme lanzado en 2008 fue “un proyecto que fue medio errático, que tuvo sus bemoles, pero ya marcó un deseo de 31 Minutos de salir de su formato original, entendiendo que el cine chileno de ese minuto tenía mucho público”.

La voz detrás de Bodoque revela que la idea de hacer una cinta temática nació de Prime Video, servicio de streaming que ha consolidado su apuesta de realizar series y películas en nuestro país.

“La Navidad nos acomoda mucho. Uno, porque hay una realidad de la Navidad latinoamericana que es muy parodiable de origen, que es esto de tener toda la estética de una Navidad del hemisferio norte, polar, con nieve, con leña, con noche, y sufrirla a 30 grados, con un calor insoportable y con luz del día hasta las nueve de la noche. Es algo que no encaja. Luego, el mismo hecho de que la Navidad sea muy importante para los chilenos y para los latinoamericanos en general. Es un día en que uno se junta y no siempre esa reunión es virtuosa”.

Filmado en Santiago durante la segunda mitad de 2024 (con dirección y guión de sus dos principales cabezas), el largometraje imagina que la Navidad se extravía, poniendo en riesgo la celebración para la comunidad de Titirilquén. Por motivos que por ahora no despejarán, el personaje designado para ejercer como héroe es Juan Carlos Bodoque. “No podemos contar mucho, pero se pierde la Navidad, y hay un personaje, que es Bodoque, que tiene que ir a rescatarla, traerla de vuelta”, señala Díaz.

Tal como sugiere su adelanto más reciente (donde los habitantes dedican una canción a Bodoque después de que el conejo les promete “la mejor Navidad de este año”), la película tendrá composiciones musicales inspiradas en la festividad de fin de año. “Podemos hacer canciones de las galletas navideñas, de la calurosa Navidad, etc., de lo que haya”, afirma Díaz.

Los realizadores de 31 Minutos enfatizan que poseen posturas dispares en torno a la Navidad: mientras que Peirano siempre la espera con ansías –su cumpleaños es el mismo día– y ha visto infinitas cintas ambientadas en esa fecha, Díaz es más distante, aunque en la previa a cada 25 de diciembre se esmera buscando regalos para familiares y cercanos.

“Estética y sonoramente siempre me ha desagradado mucho la Navidad. Me molesta, me parece que es como recargada”, sostiene. “Pedro se sabe todas las películas. Eso está muy en la esencia de 31 Minutos: que convivan la tradición con la rebeldía, y en esa tensión está la creación. Que no se corten. Ninguna de las dos sirve por sí sola”, agrega.

“Esta película son todas las películas de Navidad que hemos visto (...) Las relaciones de los personajes han ido evolucionando, son más complejas ahora, y en general es un placer realmente poner a estos personajes que conocemos tanto en situaciones distintas”, plantea Peirano, junto con remarcar que “el resultado final siempre nos sorprende un poco a nosotros también. No es una personalidad, sino que es 31 Minutos. De hecho, las cosas que hacemos independientes de 31 Minutos son distintas. Aquí confluyen varios mundos, no solamente el de Álvaro y el mío, sino que el de mucha más gente”.

31 Minutos primero comenzó en 2003 como un programa de televisión, luego saltó a los shows en vivo y después aterrizó en el cine. Recientemente añadió otro hito: en 2024 presentó un museo itinerante que fue éxito de público en Chile y arrasó en México, donde finalizó su recorrido en enero pasado. En esa evolución han sido determinantes la ambición de sus creadores por cruzar fronteras y la astucia para visualizar a Tulio, Bodoque y compañía en distintos soportes.

“31 Minutos parte de la perdurabilidad (...) Nosotros partimos en televisión abierta, luego la televisión abierta empezó su decadencia, hoy día ya estamos todos conscientes de ella, y antes de que eso se viniera completamente al suelo, nosotros dijimos: vámonos al cine”, expresa Díaz.

Según su perspectiva, el ímpetu del grupo consistió en “hacer una serie latinoamericana y después ir cambiando de formato en la medida en que se nos propongan posibilidades y que haya que ver dónde el público está consumiendo. Hoy día es el streaming, y por supuesto que tener un proyecto de este nivel, en algo como Prime Video, nos da muchas posibilidades para seguir desarrollándonos”.