CHVRCHES regresa con nueva música luego de tres años
El proyecto de synthpop regresa con Roses, una canción que propone además un giro estilístico. "Se siente como la visión más coherente que hemos tenido como banda", dice Lauren Mayberry.
Cinco años después del lanzamiento de su último álbum, el aclamado trío de synth-pop CHVRCHES —Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook— anuncia su regreso con el nuevo single “Roses,” un audaz y mordaz himno de rock.
Estrenada como el Hottest Record de BBC Radio 1, la canción funciona como una declaración de principios sobre el giro sonoro de la banda y nos permite adentrarnos en el primer capítulo de una era completamente nueva.
“Éste es el descanso más largo que hemos tomado entre álbumes y, cuando nos reunimos para componer música nueva, queríamos llevarnos verdaderamente al límite y no volver a recorrer caminos que ya habíamos transitado,” dice Lauren Mayberry. “Realmente creo que lo conseguimos. Se siente como la visión más coherente que hemos tenido como banda. Estamos muy emocionados de estar de regreso”.
Roses ya está disponible a través de Futures Music Group, hogar de Lykke Li, Phantogram, Mt. Joy y más artistas.
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