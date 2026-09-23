Trabajador de Minera Escondida muere desarrollando labores de mantención
Sernageomin informó que su director nacional (s), Mauricio Lorca, instruyó el despliegue inmediato del equipo regional para recabar antecedentes
Un trabajador de Minera Escondida falleció este miércoles mientras desarrollaba labores de mantenimiento.
El director nacional (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) Mauricio Lorca, instruyó el despliegue inmediato de su equipo en la Región de Antofagasta para recabar antecedentes e iniciar la investigación correspondiente.
El Sindicato N°1 de Minera Escondida lamentó lo ocurrido al trabajador y socio de la organización.
De acuerdo con los primeros antecedentes, el trabajador habría sido impactado por el parabrisas de una pala mientras desarrollaba labores de mantención, indicó el sindicato.
“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, compañeros de trabajo y a las y los integrantes del Sindicato N°1″, manifestaron.
Por estos días, la gigante cuprífera de BHP se mantiene en proceso de negociación colectiva con otra agrupación sindical.
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