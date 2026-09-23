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    Álex Carocca, abogado de Migueles: “La Fiscalía insiste en imputarle cohecho, lo que es un error jurídico de proporciones”

    El penalista insiste en que su representado recibió dineros de los abogados de Belaz Movitec como una especie de ayuda, pero no para incidir en decisiones jurisdiccionales de la exministra Vivanco. Considerando que se aproxima el término de las pesquisas, agrega que Migueles está esperanzado en encontrar una nueva fuente laboral.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Gonzalo Migueles. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Gonzalo Migueles se ha mantenido en prisión preventiva desde noviembre del año pasado, tras ser detenido y formalizado por delitos vinculados a la trama bielorrusa, donde tanto él como su expareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, son dos de los protagonistas.

    De acuerdo con las imputaciones que ha hecho la Fiscalía Regional de Los Lagos, dirigida por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, fue a través de él que los abogados Eduardo Lagos Herrera, Gabriel Silber y Mario Vargas sobornaron a la exjueza para que resolviera en favor del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec.

    Aunque de acuerdo con la versión que entregó el propio Migueles a los investigadores, el dinero que dice haber recibido de parte del equipo jurídico nada tiene que ver con resoluciones que pudiese haber adoptado Vivanco.

    “Reconozco con vergüenza que debió haberme dado un poco de pudor (haber recibido los primeros 15 mil dólares). Lo mismo con los US$ 10 mil que me entregó en febrero de 2024 y los 45 millones, yo agradecía, nomás. Hoy estoy arrepentido, me da vergüenza, pero no creí haber hecho nada que estuviera reñido con la justicia, creí que era una paleteada o un favor entre amigos”, sostuvo Migueles en su primera declaración.

    Pero aunque el imputado reconoció haber recibido dineros, para su abogado, Álex Carocca, eso está lejos de poder ser considerado cohecho. Como aseguró el penalista en conversación con La Tercera, los antecedentes que han ido aportando durante el proceso permitirán derribar la imputación de la Fiscalía.

    Gonzalo Migueles es el único imputado en esta causa que permanece en prisión preventiva. ¿En qué situación se encuentra él?

    La verdad es que obviamente está afectado por lo que ha sucedido. Él ha prestado declaraciones y se ha considerado por parte del Ministerio Público, incluso por parte de los propios querellantes, que existe una especie de colaboración al esclarecimiento de los hechos. Eso él lo ha hecho de manera muy responsable y muy consciente, y en el marco de los próximos pasos, esperamos obtener la revisión de su prisión preventiva el próximo 30 de septiembre para cuando está fijada la audiencia.

    ¿Aspiran a que al menos pueda quedar con las mismas cautelares que los principales imputados, no? ¿Arresto domiciliario total?

    Debería quedar en la misma posición que los demás imputados, pero hay una salvedad importante.

    ¿Cuál?

    Que en su caso la Fiscalía, como vimos en la audiencia de este martes, insiste en imputarle un delito de cohecho, lo que es un error jurídico de proporciones, porque ese delito solo lo cometen los empleados públicos, y él no es funcionario público. Entonces su situación es diferente a la del resto, pero eso no ha sido reconocido todavía.

    Se fijaron audiencias anteriores para revisar sus medidas cautelares. ¿Por qué usted se desistió?

    Lo que pasa es que esta audiencia del 30 de septiembre se fijó precisamente para revisar en particular su situación, porque entendíamos que era diferente a la del resto. Pero básicamente dejamos sin efecto las posibilidades anteriores de revisión, porque en ese momento estábamos incorporando nuevos antecedentes, que son los que vamos a poder utilizar y, por así decirlo, tener mayores probabilidades de arribar a una resolución que signifique la libertad, y probablemente, como ya la causa se acerca a su final, lo que nosotros aspiramos es a poner punto final a todo lo que involucra al señor Migueles.

    En su primera declaración, Migueles reconoció que sí recibió dineros de los abogados de CBM y que eventualmente eso pudo haber sido una imprudencia. ¿Cómo explica usted el reconocimiento que él hizo?

    Me tengo que remitir a lo que él dijo. Lo que yo puedo señalar en esta oportunidad es que, tal cual él lo describió, recibió una ayuda y prestó una ayuda. En esos términos, entonces, es que él entendía que estaba actuando. Pero en las próximas instancias procesales se podrán aportar más antecedentes y se podrá clarificar en su totalidad qué fue lo que realmente sucedió.

    ¿Qué le parece que el tribunal ampliara la investigación sólo por 25 días más?

    Nosotros estábamos pidiendo un plazo más breve que el resto de las defensas. Por lo tanto, creemos que la resolución del tribunal es correcta. Tiene razón en el sentido de que esta investigación se ha extendido demasiado y por lo que entendemos que debe producirse luego la conclusión. Estamos de acuerdo con eso.

    ¿Cuál es la expectativa de su representado ante el cierre de esta causa? ¿Podría volver al mundo laboral?

    Esa es una situación muy personal de él, pero evidentemente lo único que espera es poder salir, reanudar y encontrar alguna fuente laboral y seguir adelante con su vida y dejar atrás este caso.

    Más sobre:Álex CarocaGonzalo Miguelestrama bielorrusaÁngela Vivanco

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