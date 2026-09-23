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    Alcaldesa Javiera Reyes pide resguardo en Lo Espejo tras crimen narco: “Nadie merece vivir con ese nivel de susto”

    La autoridad comunal solicitó a la administración del Presidente José Antonio Kast “un despliegue preventivo en las zonas que hoy día están en conflicto”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: captura video YouTube Mega

    La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se refirió la mañana de este miércoles a la muerte de Héctor Cárdenas Venegas, alias el Poroto, un líder narco de 45 años que fue acribillado en la población José María Caro y que habría ofrecido 100 millones de pesos para dar muerte a la jefa comunal.

    Reyes indicó que solicitó al gobierno, haciendo todas las coordinaciones pertinentes, que pueda ejecutarse “un despliegue preventivo en las zonas que hoy día están en conflicto”.

    “Nos parece importante que lo que esté en el foco sea el resguardo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y que se pueda poner en relieve de que las personas que habitan en la comuna de Lo Espejo son mayoritariamente personas de esfuerzo, personas de trabajo y que finalmente nadie merece vivir con ese nivel de susto”, expresó la alcaldesa en un punto de prensa.

    Según informó este martes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se definieron al menos tres puntos de interés para ser custodiados y destinar presencia policial tras la balacera en que murió Cárdenas.

    Consultada por su situación personal ante las amenazas en su contra, Reyes pidió que el foco no estuviese en ella, sino que en la comunidad afectada por esta situación.

    “Yo quisiera no poner el foco en mi persona, creo que el foco hoy día tiene que estar en los vecinos y en las vecinas de nuestra comuna. Así como en algún momento, y uno agradece la preocupación, personalmente me vi involucrada en una situación que fue compleja, mis vecinos y vecinas viven esto de forma permanente”, planteó.

    “Que hayan asesinado a alguien antes de las 5.00 de la tarde, a plena luz del día, que esto haya sido un enfrentamiento entre bandas, creo que muestra cómo estas bandas, cómo el crimen organizado se mueve con absoluta impunidad en nuestro territorio y eso me parece que es algo que hay que abordar como Estado en conjunto”, agregó.

    Más sobre:Lo EspejoEl PorotoSeguridadDelincuenciaNarcotráficoPoblación José María CaroMartín ArrauJosé Antonio KastJaviera Reyes

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