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    Tensión en Lo Espejo: amplio despliegue policial tras homicidio del líder narco investigado por amenazas a alcaldesa

    Se definieron al menos tres puntos de interés para ser custodiados y destinar presencia policial.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un amplio despliegue de personal de Carabineros fue dispuesto tras la muerte de Héctor Cárdenas Venegas, alias el Poroto, un conocido líder narco de 45 años que fue acribillado la tarde de este martes en la población José María Caro de Lo Espejo.

    El sujeto estaba siendo investigado por amenazas de muerte a la alcaldesa Javiera Reyes.

    La militante del Partido Comunista (PC) estaba en la mira de grupos criminales de la comuna tras derribar la sede del Club Deportivo Juventud Varsovia (hoy Juventud Polonia), debido a distintos hechos de violencia asociados al narcotráfico.

    Ofrecían 100 millones de pesos por dar muerte a la jefa comunal.

    El operativo para desmantelar la sede estuvo interferido por barricadas y hechos de violencia por parte de personas que querían impedir el despliegue.

    El Poroto, que oficiaba como entrenador del equipo de fútbol barrial, fue acribillado al interior de un vehículo en el Pasaje 6 Poniente.

    Recibió al menos dos impactos de bala y falleció en un centro de salud cercano.

    Consultado por el tema este martes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, indicó que se definieron al menos tres puntos de interés para ser custodiados y destinar presencia policial permanente.

    El ministro evitó hacer una evaluación respecto a por qué esta persona no había sido detenida, pese a que había sospechas sobre su rol en las amenazas a la autoridad municipal y comentó que “son procesos judiciales que lleva el Ministerio Público”.

    “Lo que sí le puedo asegurar es que se han tomado todos los resguardos. He tenido contacto recientemente con la alcaldesa de la comuna, con el delegado presidencial, Germán Codina, el seremi, con Carabineros de Chile. Se están tomando todos los resguardos. Esperamos esto sea calificado como funeral de alto riesgo para darle tranquilidad a la población. Además, están los servicios preventivos en diferentes puntos de interés. Podrá haber imponderables, pero responderemos con la mayor celeridad, y fuerza posible para darle tranquilidad a esa comuna”, dijo.

    Más sobre:El PorotoLo EspejoPoblación José María CaroHéctor CárdenasJaviera ReyesPDICarabinerosSeguridadDelincuencia

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