Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que garantizarán la seguridad del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, si viaja a Moscú, la capital rusa, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de llegar a un acuerdo que ponga fin a la invasión.

“La postura del Kremlin sobre la posibilidad de un encuentro entre ambos no ha cambiado: el líder del régimen de Kiev puede venir a Moscú si desea contactar con nosotros, y se le ofrecerán todas las garantías de seguridad”, ha aseverado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha recalcado que Zelensky “sabe perfectamente bien qué decisiones deben tomarse para resolver el conflicto”, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Putin está preparado también para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, si bien ha descartado que exista una fecha prevista para un encuentro. “No hay detalles sobre un posible encuentro al más alto nivel, pero si hablamos de la disponibilidad, el presidente está preparado”, ha aclarado.

“Ambos presidentes siempre destacan durante sus conversaciones telefónicas su disposición a mantener pronto otra reunión si fuera necesario”, ha manifestado, no sin antes recalcar que las cumbres que carecen de preparación “son simplemente una pérdida de tiempo”.

“Mantener una cumbre antes de que el trabajo sea completado al nivel de los expertos es inapropiado”, ha apuntado, antes de insistir en que Ucrania “sigue adelante con sus actividades terroristas”. “No hay precondiciones para seguir adelante y avanzar hacia una senda de negociaciones para lograr la paz”, ha dicho.

Además, Peskov ha arremetido contra las autoridades europeas, especialmente las de Reino Unido, por considerar que “apoyan y defienden sentimientos contrarios a Rusia” con sus posturas y declaraciones políticas.

“Reino Unido está propagando un sentimiento rusófobo y, algunos países europeos, como Alemania y Francia, lo están apoyando de forma activa”, ha lamentado, al tiempo que ha instado a combatir la desinformación.