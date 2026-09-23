Eduardo Villanueva recibió la oportunidad que estaba esperando. Y respondió. Tuvo que cuidar el arco de Colo Colo ante las ausencias de Vozinha, quien está en la selección de Cabo Verde, y de Gabriel Maureira, quien se había sumado a la Roja Sub 20 que interviene en los Juegos Odesur, pero se lesionó, y cumplió a cabalidad. Transmitió seguridad y hasta realizó una tapada de gran factura.

El guardameta se involucra en una discusión que suma varios actores. Al africano y Maureira, en los últimos días, la disputa por el arco albo volvió a sumar a Fernando de Paul, recuperado de la lesión que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente.

El peso que Eduardo Villanueva se sacó de encima al volver a defender el arco de Colo Colo

Villanueva prefiere valorar el momento que vivió en el Estadio Nacional. “Estoy muy contento. Es una oportunidad que venía trabajando hace tiempo. Entonces, tenía mucha confianza en que lo iba a hacer muy bien. El arquero de Colo Colo tiene que estar preparado para una o dos”, analizó a TNT Sports, respecto de cómo esperó la chance y de cómo aguardó las escasas, pero peligrosas ocasiones que se generaron los itálicos.

La parte más profunda de su revisión llegó al momento de reflejar su motivación al disputar el choque ante los floridanos. “Quiero sacarme un poco de presión, porque para mí es más responsabilidad. Yo soy canterano, llevo ya once años en el club, entonces para mí no es presión, para mí es responsabilidad de saber lo que significa defender esta camiseta”, estableció.

Villanueva, en el duelo entre Audax y Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Oportunidades y una deuda

El guardameta aludió al esfuerzo que tuvo que realizar para que Fernando Ortiz lo considerara, al margen de las coyunturas que involucran a sus compañeros en la pelea por el puesto. “Las oportunidades se ganan con trabajo, pero también entiendo que son escasas. Entonces, entiendo que tenía que rendir. También tenía que responder a la confianza que me entregan mis compañeros y el cuerpo técnico día a día”, expresó.

Había, también, una materia pendiente a la que el portero le asigna una primordial importancia. “Me sentía al debe con los hinchas de Colo Colo que me conocen desde la categorías inferiores. En parte, mi buen rendimiento es en gratitud hacía ellos, porque me escribieron, me alentaron; estoy muy agradecido”, complementó.

Este viernes, otra vez en Ñuñoa, aunque con los albos ejerciendo como locales, por el arriendo del estadio Monumental para eventos artísticos, Villanueva tendrá una nueva chance de jugar. El duelo es decisivo: el ganador de la revancha avanzará a los cuartos de final del ahora tercer torneo que ofrece el calendario en orden de importancia.