SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El peso que Eduardo Villanueva se sacó de encima al volver a defender el arco de Colo Colo

    El guardameta jugó por segunda vez en el año en el Cacique y cumplió una acertada presentación. Después del duelo, reveló su principal motivación.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Eduardo Villanueva, en el duelo entre Audax Italiano y Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Eduardo Villanueva recibió la oportunidad que estaba esperando. Y respondió. Tuvo que cuidar el arco de Colo Colo ante las ausencias de Vozinha, quien está en la selección de Cabo Verde, y de Gabriel Maureira, quien se había sumado a la Roja Sub 20 que interviene en los Juegos Odesur, pero se lesionó, y cumplió a cabalidad. Transmitió seguridad y hasta realizó una tapada de gran factura.

    El guardameta se involucra en una discusión que suma varios actores. Al africano y Maureira, en los últimos días, la disputa por el arco albo volvió a sumar a Fernando de Paul, recuperado de la lesión que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente.

    El peso que Eduardo Villanueva se sacó de encima al volver a defender el arco de Colo Colo

    Villanueva prefiere valorar el momento que vivió en el Estadio Nacional. “Estoy muy contento. Es una oportunidad que venía trabajando hace tiempo. Entonces, tenía mucha confianza en que lo iba a hacer muy bien. El arquero de Colo Colo tiene que estar preparado para una o dos”, analizó a TNT Sports, respecto de cómo esperó la chance y de cómo aguardó las escasas, pero peligrosas ocasiones que se generaron los itálicos.

    La parte más profunda de su revisión llegó al momento de reflejar su motivación al disputar el choque ante los floridanos. “Quiero sacarme un poco de presión, porque para mí es más responsabilidad. Yo soy canterano, llevo ya once años en el club, entonces para mí no es presión, para mí es responsabilidad de saber lo que significa defender esta camiseta”, estableció.

    Villanueva, en el duelo entre Audax y Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Oportunidades y una deuda

    El guardameta aludió al esfuerzo que tuvo que realizar para que Fernando Ortiz lo considerara, al margen de las coyunturas que involucran a sus compañeros en la pelea por el puesto. “Las oportunidades se ganan con trabajo, pero también entiendo que son escasas. Entonces, entiendo que tenía que rendir. También tenía que responder a la confianza que me entregan mis compañeros y el cuerpo técnico día a día”, expresó.

    Había, también, una materia pendiente a la que el portero le asigna una primordial importancia. “Me sentía al debe con los hinchas de Colo Colo que me conocen desde la categorías inferiores. En parte, mi buen rendimiento es en gratitud hacía ellos, porque me escribieron, me alentaron; estoy muy agradecido”, complementó.

    Este viernes, otra vez en Ñuñoa, aunque con los albos ejerciendo como locales, por el arriendo del estadio Monumental para eventos artísticos, Villanueva tendrá una nueva chance de jugar. El duelo es decisivo: el ganador de la revancha avanzará a los cuartos de final del ahora tercer torneo que ofrece el calendario en orden de importancia.

    Más sobre:Colo ColoEduardo VillanuevaFútbolFútbol NacionalCopa Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dólar extiende su alza y se ubica en nuevos máximos en cerca de un año

    TC analiza requerimiento del Partido Radical que busca revertir su disolución por sus resultados en elección de diputados

    UDI recoge dichos de ministro Riveros y solicita urgencia a proyecto que prohíbe que casas de apuestas auspicien a clubes

    “Es grave” y “no estamos perdiendo soberanía”: secretario del PPD y prosecretario UDI se enfrentan por el Escudo de las Américas

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia

    Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    “Promesa cumplida”: la acción de fe de Manuel Pellegrini tras clasificar al Betis a la Champions League

    “Promesa cumplida”: la acción de fe de Manuel Pellegrini tras clasificar al Betis a la Champions League

    2.
    “Es un medallero mentiroso”: las quejas de los deportistas argentinos que encienden los Odesur

    “Es un medallero mentiroso”: las quejas de los deportistas argentinos que encienden los Odesur

    3.
    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    Ricardo Gareca aborda el fracaso de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Es un tipo especial; debemos adaptarnos a esta época”

    4.
    Un problema constante en la temporada: las siete bajas que tendrá Fernando Gago y la U ante Everton por Copa Chile

    Un problema constante en la temporada: las siete bajas que tendrá Fernando Gago y la U ante Everton por Copa Chile

    5.
    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    6.
    Valentina Barrientos le da a Chile una nueva medalla de oro en los Juegos Odesur

    Valentina Barrientos le da a Chile una nueva medalla de oro en los Juegos Odesur

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Alemania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Alemania en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    TC analiza requerimiento del Partido Radical que busca revertir su disolución por sus resultados en elección de diputados

    UDI recoge dichos de ministro Riveros y solicita urgencia a proyecto que prohíbe que casas de apuestas auspicien a clubes

    Dólar extiende su alza y se ubica en nuevos máximos en más de un año
    Negocios

    Dólar extiende su alza y se ubica en nuevos máximos en más de un año

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo

    Link Capital Partners compra parte del paquete de acciones de Red Megacentro que buscaba adquirir el grupo Angelini

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Un problema constante en la temporada: las siete bajas que tendrá Fernando Gago y la U ante Everton por Copa Chile
    El Deportivo

    Un problema constante en la temporada: las siete bajas que tendrá Fernando Gago y la U ante Everton por Copa Chile

    “Esta es una Selección que se armó sobre la marcha”: la justificación de Luis Mena tras la caída de la Roja femenina

    Valentina Barrientos le da a Chile una nueva medalla de oro en los Juegos Odesur

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia
    Cultura y entretención

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello

    Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de Estados Unidos e Israel

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses

    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse