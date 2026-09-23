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    Mujeres mayores trabajan 39 días más al año que los hombre en labores no remuneradas

    El reporte más reciente desarrollado por el Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo plantea la necesidad de incorporar el trabajo no remunerado a las políticas de envejecimiento, medirlo con el mismo rigor que el trabajo remunerado y avanzar hacia una redistribución efectiva entre géneros, familias, Estado, mercado y comunidad.

    Bárbara PezoaPor 
    Bárbara Pezoa

    Las mujeres de 60 a 69 años en Chile realizan 1.927 horas anuales de trabajo no remunerado y los hombres del mismo tramo, 995. La diferencia llega a 932 horas, el equivalente a 39 días completos al año. Así lo revela un nuevo reporte del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, titulado “Personas mayores y trabajo no remunerado. La tarea que no termina”, que en términos diarios sitúa esa brecha en 5 horas y 16 minutos para ellas frente a 2 horas y 50 minutos para ellos en tareas como cocinar, limpiar, hacer compras, cuidar a familiares y apoyar a otros hogares.

    El estudio advierte que el debate público sobre el envejecimiento se ha concentrado en las necesidades de esta etapa, como pensiones, salud o cuidados, dejando en segundo plano los aportes que las propias personas mayores siguen realizando. Se asume que la salida del mercado laboral y la emancipación de los hijos las liberan de las tareas domésticas y de cuidado, sin embargo, los hallazgos muestran lo contrario.

    La primera evidencia está en las horas. Con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas, este nuevo reporte muestra que las personas de 60 a 69 años dedican en promedio 4 horas y 13 minutos diarios al trabajo no remunerado, apenas once minutos menos que el tramo de 45 a 59 años. La carga sigue superando las tres horas y media hasta los 79 y recién cede a partir de los 80.

    El trabajo no desaparece con la edad, se transforma. La participación en voluntariado y ayuda a otros hogares alcanza su punto más alto justamente entre los 60 y 69 años.

    “El envejecimiento no implica ,necesariamente, un retiro del trabajo, sino más bien una transformación de las formas en que podemos seguir trabajando y aportando. Muchas veces en esta etapa se deben asumir o sumar nuevas responsabilidades asociadas al cuidado, las que siguen distribuyéndose de manera desigual entre hombres y mujeres”, señaló Macarena Rojas, Directora de desarrollo del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo.

    Esa desigualdad tiene una ubicación precisa dentro de la casa. El 94,3% de las mujeres mayores cocina y sirve la comida, frente al 75,2% de los hombres, mientras ellos concentran las reparaciones menores. Ellas quedan a cargo de lo que hay que hacer todos los días y ellos, de lo que se hace de vez en cuando.

    Las brechas se redujeron en la última década, pero no porque los hombres asumieran más tareas, sino porque las mujeres dedican menos horas. Y ese trabajo sostiene una economía que ninguna estadística laboral registra. Según el Proyecto NODO de Naciones Unidas, las personas de 60 años y más generan cerca de una quinta parte del valor económico del trabajo no remunerado del país, más de 11 billones de pesos al año, y las mujeres mayores realizan alrededor del 70% de ese trabajo.

    De ahí que el estudio propone reconocer este trabajo, medirlo con el mismo rigor que el empleo remunerado y redistribuirlo entre géneros, familias, Estado, mercado y comunidad.

    En ese contexto, el Gerente General de Compañía de Seguros Confuturo, Mauricio Fasce, afirmó que “solemos pensar el envejecimiento principalmente como un aumento de la demanda de cuidados. Sin embargo, este reporte muestra que las propias personas mayores también cumplen un rol fundamental como cuidadoras. De hecho, del total del tiempo que en Chile se destina a cuidar a personas de 66 años y más, cerca de dos tercios lo aportan personas de 60 años o más. Comprender esta doble dimensión, como personas que requieren cuidados y, a la vez, como quienes los proporcionan, es indispensable para diseñar políticas acordes con la nueva longevidad. Para ello, se requiere información de calidad como la que entrega el Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo”.

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