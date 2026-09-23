Velorios simbólicos: qué son y cómo funcionan los funerales de alto riesgo

Durante la jornada del martes 22 de septiembre se conoció la muerte de Héctor Aladino Cárdenas Venegas, conocido como “El Poroto”, quien murió acribillado en Lo Espejo y que adquirió notoriedad a raíz de una investigación por amenazas a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

La muerte de Cárdenas ha elevado las alertas ante un posible “velorio simbólico”, esto luego de que hace unos días se registrara uno en Quilicura, el cual involucró disparos, lanzamiento de fuegos artificiales, y culminó sin detenidos.

¿Qué es un “velorio simbólico”?

Los velorios simbólicos son una despedida que se realiza antes de la entrega del cuerpo y que, al producirse mientras el cadáver permanece en el Servicio Médico Legal, ocurre fuera del procedimiento formal establecido para los funerales de alto riesgo.

Cabe recordar que cuando un funeral es calificado como de alto riesgo, se establecen una serie de normas especiales. Entre ellas, la normativa establece que la inhumación o cremación debe efectuarse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución, bajo las condiciones establecidas por la ley.

Esto involucra la totalidad del proceso funerario: inscripción de defunción en el Registro Civil, identificación y traslado del fallecido hasta donde se realizará la sepultación o cremación, por lo que el cuerpo es trasladado directamente al lugar de inhumación o cremación, sin realizar un velorio.

Asimismo, Carabineros debe determinar y resguardar el trayecto entre el lugar donde se encuentra el cuerpo y el cementerio o crematorio.

Tras el velorio simbólico ocurrido en Quilicura, la alcaldesa Paulina Bobadilla sostuvo que “es lamentable esta situación, creí mucho en esa ley para que se decretaran funerales de alto riesgo, pero no está dando resultado”.

Medidas en Lo Espejo

Ante lo ocurrido en Lo Espejo, y los riesgos por un posible velorio simbólico, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que hablaron con la alcaldesa y que “se dispuso desde ayer, desde que se sabe esta noticia, de dispositivos especiales de Fuerzas de Orden Público, de COP y de GOPE, en ciertos puntos específicos de la comuna y de otras partes que estimamos que podrían tener mayor vulnerabilidad o riesgo”.

De igual forma, señaló que “hablamos con el delegado presidencial, el seremi y Carabineros de Chile para tomar todos los resguardos posibles, este va a ser un funeral de alto riesgo y esperamos que la situación se mantenga bajo control”.

“No podríamos llamar un acopamiento, pero hay dispositivos de diferente intensidad dependiendo del riesgo en diferentes puntos y esperemos que este funeral de alto riesgo, como otros, se lleve a cabo con la tranquilidad que se puede en esta situación”, añadió.