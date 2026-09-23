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    Política

    FA manifiesta rechazo a adhesión de Chile a Escudo de las Américas de Trump y exige a Kast transparentar sus alcances

    La colectividad del expresidente Gabriel Boric dio cuenta de su disconformidad con la decisión del Mandatario mediante una declaración pública, en la que apuntan que “esta iniciativa es un acto de sumisión que rompe con la línea de Estado que ha seguido Chile en materia de política exterior”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Frente Amplio: Prensa FA. 99

    Mediante una declaración pública, el Frente Amplio (FA) manifestó su rechazo a la decisión del Presidente José Antonio Kast se adherir al denominado Escudo de las Américas impulsado por el líder norteamericano, Donald Trump.

    La instancia encabezada desde Washington, que busca coordinar a países del hemisferio en materias de seguridad y combate al crimen organizado, ha generado incertidumbre por la posible intervención de EE.UU. en territorio nacional que podría implicar.

    Las principales dudas, de hecho, surgieron a raíz de la declaración conjunta emitida posteriormente por el Departamento de Estado de EE.UU. respecto de la instancia.

    En el escrito, la colectividad del expresidente Gabriel Boric da cuenta de su preocupación ante las posibles consecuencias de esta decisión.

    “La adhesión a esta iniciativa es un acto de sumisión que rompe con la línea de Estado que ha seguido Chile en materia de política exterior, vulnerando principios fundamentales de esta, como la independencia, respeto a la soberanía de los estados y promoción de la paz como forma de resolución de conflictos”, señalan.

    En esa misma línea, cuestionan que la incorporación de Chile a dicha iniciativa “ideológica” de la mano de Trump, “consolida la asimilación de nuestro país a la política hemisférica estadounidense que busca una influencia predominante de Estados Unidos sobre los países de la región”.

    Asimismo, el FA advierte que desde Washington se ha planteado explícitamente una política de seguridad que busca un alineamiento con la posición de ese país en Latinoamérica, “visión que ha demostrado ser políticamente motivada en desmedro del multilateralismo, al cual Chile ha adherido desde el retorno a la democracia y que se vuelve fundamental en un escenario geopolítico convulso como el que existe en la actualidad”.

    Como ejemplo, en el escrito se refiere a las palabras del líder estadounidense en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde señaló que existe la intención y disposición a intervenir contra organizaciones criminales dentro de otros países cuando estos no puedan enfrentarlas por sí mismos.

    “Para Chile, participar en acciones de esta naturaleza vulneraría gravemente nuestra Constitución, la legislación vigente y con ello, nuestro derecho a la autodeterminación”, arguyen.

    Desde el Frente Amplio apuntan que Chile debe combatir con al crimen organizado y al narcotráfico, y para ello la cooperación internacional es indispensable, “pero, la cooperación no puede ser entendida como una subordinación de nuestra política exterior, en materia económica, de recursos naturales, seguridad y defensa a los intereses de ningún otro Estado”.

    “Resulta claro que la adhesión al Escudo de las Américas dice relación con un alineamiento geopolítico de nuestro país con los intereses de Estados Unidos y no una estrategia efectiva para el combate del crimen organizado planteando, por una parte, una peligrosa militarización de los conflictos por sobre el enfrentamiento conjunto de los riesgos de seguridad comunes entre países, los cuales ya son abordados en materia multilateral por iniciativas como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), además de una línea rectora de cooperación económica que deja espacio abierto a eventuales intervenciones en materia de recursos naturales, soberanía tecnológica y regulatoria”, remarcan.

    Dudas de los alcances del acuerdo

    La tienda también expone en la declaración que “preocupa que el gobierno solo se ha limitado a decir que se trata de una instancia de cooperación contra el crimen organizado, sin explicar en detalle sus implicancias, potenciales beneficios o los recursos que estarían involucrados en esta incorporación. Por lo demás, EE.UU. a través de una declaración de Estado, hace público que los alcances de este acuerdo en materia económica y militar serían más profundos de lo transmitido por nuestras autoridades”.

    “El país tiene derecho a conocer cuáles son los compromisos concretos que está asumiendo el Presidente Kast solo por imponer su visión ideológica y personal en materia de política exterior, especialmente sobre cuál será el rol que tendrán nuestras Fuerzas Armadas, policías y organismos de inteligencia en esta difusa iniciativa y cuáles son las garantías que se tiene en materia de protección de nuestros recursos naturales”, dicen.

    En ese entendido, el FA exige al Ejecutivo transparentar íntegramente los compromisos asumidos por Chile en el marco del Escudo de las Américas, dando cuenta al Congreso y al país sobre sus alcances en materia de inteligencia, economía, seguridad, defensa y cooperación militar.

    “Junto con ello, exigimos que el gobierno garantice expresamente que ninguna fuerza militar extranjera podrá operar en territorio chileno y que los organismos de inteligencia nacional quedarán resguardados de cualquier presión o injerencia extranjera”, enfatizan.

    En la parte final del texto, el Frente Amplio destaca que la soberanía de Chile debe ser defendida con una política exterior de Estado, “con principios de transparencia, promoción del multilateralismo, la resolución de conflictos por vía pacífica y por sobre todo, con una defensa irrestricta a los derechos humanos y el derecho a autodeterminación que tenemos como país. Es momento que el Presidente Kast deje de entender nuestras relaciones exteriores como una forma de “amiguismo” entre presidencias afines y retome en su actuar los principios rectores de nuestra política en materia internacional".

    Más sobre:Frente AmplioEscudo de las AméricasEstados UnidosJosé Antonio KastDonald TrumpFA

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