Dónde y a qué hora ver a Servette vs. OL Lyonnes de Tiane Endler por la Champions League Femenina
Los clubes se enfrentan en el marco de la primera fecha de la máxima cita europea.
Este miércoles avanzan los partidos iniciales de la Champions League Femenina y llega el turno del enfrentamiento de Servette contra el OL Lyonnes de Tiane Endler.
El cuadro de Ginebra recibe la visita de la escuadra francesa, que va en una nueva búsqueda del título tras caer en la final anterior ante Barcelona.
Cuándo juega Servette vs. OL Lyonnes
El partido de Servette contra OL Lyonnes es este miércoles 23 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio de Ginebra, Suiza.
Dónde ver a Servette vs. OL Lyonnes
El partido de Servette contra OL Lyonnes se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Champions League Femenina va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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